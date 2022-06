Inflation Hamburg startet Initiative für Mehrwertsteuer-Aus bei Lebensmitteln

Berlin Angesichts steigender Preise bei Lebensmitteln fordert Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) eine Mehrwertsteuerbefreiung bei bestimmten Nahrungsmitteln. Einen entsprechenden Vorstoß will die Grünen-Politikerin auf der Verbraucherschutzministerkonferenz kommende Woche in Weimar unternehmen.

„Durch den Ausfall bestimmter Güter und den starken Kostenanstieg sind auch die Preise für Lebensmittel empfindlich gestiegen“, sagte Gallina. Das treffe die Verbraucher „mit voller Wucht“, vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen.

„Wir müssen hier im Sinne eines effektiven Verbraucherschutzes gegensteuern – schnell, angemessen und wirksam“, mahnte die Senatorin. Daher sollte die Umsatzsteuer auf Lebensmittel abgeschafft werden. „Eine ausgewogene Ernährung darf nicht an den Kosten scheitern“, so Gallina.

Mit ihrer Initiative will die Senatorin erreichen, dass der Bund entsprechende Maßnahmen prüft. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere Obst und Gemüse, aber auch Hülsenfrüchte, Eier, Fisch, Getreide, Milchprodukte und pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten.

Das Leben in Deutschland hat sich seit Beginn des Ukrainekriegs sprunghaft weiter verteuert, eine Entspannung bei den Verbraucherpreisen ist vorerst nicht in Sicht. Die Preise für Energie und auch Lebensmittel erhöhen sich immer weiter. Im Mai haben sich Nahrungsmittel nach Angaben des Statistischen Bundesamts mit 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat so stark verteuert wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

Neue EU-Richtlinie erlaubt Steuerbefreiung bei Lebensmitteln

Im Umsatzsteuergesetz ist geregelt, für welche Produkte der ermäßigte Satz von sieben statt 19 Prozent Umsatzsteuer erhoben wird. Die sieben Prozent gelten für Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Mehl, Backwaren oder Öle. Aber auch Brennholz, Zeitungen, Bücher, Noten, Prothesen oder Kunstgegenstände unterliegen dem reduzierten Steuersatz.

Dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums zufolge flossen allein im März 35,75 Milliarden Euro an Umsatzsteuern in die Staatskasse. Das waren knapp 41 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereits im Januar und Februar des laufenden Jahres hatte der Staat 51,2 Milliarden und damit 14 Milliarden Euro mehr an Mehrwertsteuer eingenommen als in den ersten beiden Monaten 2021. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr beliefen sich die Steuereinnahmen aus dem Umsatz insgesamt auf 113,13 Milliarden Euro.

>> Lesen Sie auch: „In diesem Jahr ein Segen“: Wer wie viel Urlaubsgeld erhält

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) machte sich auch für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte stark. „Das hätte eine Lenkungswirkung für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung und würde Verbraucherinnen und Verbraucher in der aktuellen Lage zumindest etwas entlasten“, sagte Christiane Seidel, Referentin im Team Lebensmittel des VZBV, dem Handelsblatt. „Eine Mehrwertsteuerbefreiung von tierischen Lebensmitteln lehnen wir allerdings ab.“

Der Sozialverband VdK und die Deutsche Diabetes Gesellschaft riefen die Bundesregierung dazu auf, eine neue EU-Regelung zur Mehrwertsteuerbefreiung zu nutzen. Weitgehend unbemerkt war jüngst eine Änderung der sogenannten EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie in Kraft getreten.

In der Richtlinie haben die EU-Staaten gemeinsame Vorgaben für die Mehrwertsteuer festgelegt: Der reguläre Steuersatz muss demnach mindestens bei 15 Prozent liegen, der ermäßigte bei mindestens fünf. Gänzliche Steuerbefreiungen sind nur in bestimmten Bereichen möglich, seit der Änderung nun auch bei Lebensmitteln.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) warb kürzlich auch für ein Mehrwertsteuer-Aus bei Lebensmitteln. Neben einer Entlastung einkommensschwacher Haushalte würde damit auch ein Anreiz für gesündere Ernährung geschaffen. Ihm sei allerdings klar, dass der Vorschlag nicht bei allen Koalitionspartnern Begeisterungsstürme auslöse, sagte er der „Welt am Sonntag“.

Angesichts der im Rekordtempo steigenden Lebensmittelpreise achtet die große Mehrheit der Deutschen zunehmend auf Sonderangebote. 85 Prozent tun dies, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage für den Handelsverband Deutschland (HDE) unter Verbraucherinnen und Verbrauchern hervorgeht. In der Einkommensgruppe bis monatlich 2000 Euro sind es sogar mehr als 91 Prozent.

„Die durch die Auswirkungen der Coronapandemie und des russischen Kriegs in der Ukraine steigenden Lebenshaltungskosten haben schwerwiegende Folgen für das Verbraucherverhalten“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. „Viele halten angesichts der als unsicher empfundenen Zukunftsaussichten ihr Geld lieber zusammen und stehen größeren Einkäufen eher skeptisch gegenüber.“

Mehr: Preissprung im Supermarkt: Viele Konsumenten verzichten jetzt auf Fisch und Fleisch