Inflation Kanzler Scholz plant Inflations-Bonus zur Entlastung von Arbeitnehmern

Die SPD setzt bei weiteren Entlastungen der Bürger auf die Hilfe der Unternehmen. Ökonomen sind sich uneins über das Instrument der Einmalzahlungen.

Scholz lobte ausdrücklich Einmalzahlungen als Lösung in Tarifverhandlungen. (Foto: AP) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht im Bundestag

Berlin Um die Folgen der hohen Inflation abzumildern, will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung durch die Arbeitgeber vorschlagen. Das wurde nach Informationen des Handelsblatts am Donnerstag zwischen SPD-Finanzpolitikern aus Bund und Ländern besprochen. Bei dem Treffen war auch ein Vertreter aus dem Kanzleramt dabei.

In Regierungskreisen hieß es, die Sonderzahlung soll nach dem Vorbild des steuerfreien Corona-Bonus erfolgen, der kürzlich noch erhöht wurde. Danach ist der Bonus, den Arbeitgeber an ihre Beschäftigten wegen der Pandemie auszahlen, bis zu 1500 Euro steuerfrei. Eine ähnliche Regelung könnte es nun mit Blick auf die gestiegenen Energiekosten und die hohe Inflation geben, hieß es. Die „Bild am Sonntag“ hatte zuerst über den Scholz-Vorschlag berichtet.

