Inflation Kliniken in der Energiepreis-Krise: „Können Patienten nicht zwingen, einen Pulli anzuziehen“

Die Inflation trifft Kliniken schwer, wie eine Umfrage zeigt. Sie fordern Milliardenhilfen von der Ampelkoalition – für Energie, Lebensmittel und medizinische Güter.

Höhere Preise zahlen die Krankenhäuser auch für Sachmittel wie Verbände und Implantate. (Foto: obs) Krankenhaus

Berlin Clemens Schreiber ist der Herr über Gas und Strom bei Vivantes, Deutschlands größtem kommunalen Klinikbetreiber. Im vergangenen Jahr benötigten die neun Krankenhäuser in Berlin 220 Gigawattstunden Energie – das ist in etwa so viel, wie 10.000 Haushalte verbrauchen. 22 Millionen Euro gab Vivantes dafür aus, in diesem Jahr werden es durch die Gasumlage bereits rund 30 Millionen sein – und 2023 „rechnen wir mit drastischen Erhöhungen“, sagt er.

In den allermeisten Kliniken in Deutschland ist die Lage nicht besser. Sie steuern auf hohe Mehrkosten für ihre Gas- und Stromversorgung zu und drängen auf Milliardenhilfen angesichts der höheren Preise für Energie, Lebensmittel und medizinische Güter. Insgesamt lägen die Mehrkosten der Kliniken bei sechs Milliarden Euro.