 Inflation: Lauterbach plant Milliardenhilfen für Kliniken und Pflege

Das Gesundheitsministerium will die hohen Preise für Strom und Gas kompensieren – zusätzlich zu den geplanten Hilfen. Nun liegt der Plan bei Finanzminister Lindner.

In Krankenhäusern sieht der Minister einen Bedarf von vier Milliarden Euro, in der stationären Pflege von 650 Millionen Euro. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Berlin Angesichts der steigenden Strom- und Gaspreise plant das Gesundheitsministerium weitere Hilfen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. In Krankenhäusern sieht das Ministerium einen Bedarf von vier Milliarden Euro, in der stationären Pflege von 650 Millionen Euro. Die Hilfen sollen vorerst bis zum 31. März 2023 begrenzt sein.

Über das Paket hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) verhandelt. Wie und in welcher Form die Hilfen tatsächlich kommen, ist noch offen. Darüber müsse nun das Finanzministerium entscheiden, hieß es in Regierungskreisen.

Vor den Verhandlungen hatte Lauterbach auf die schwierige finanzielle Lage der Kliniken hingewiesen. „Was man sicher sagen kann, ist, dass die Krankenhäuser in den nächsten Monaten in eine ganz drastische Liquiditätsproblematik kommen“, sagte Lauterbach in der ARD. „Das muss gelöst werden.“ Hilfen nach dem Gießkannenprinzip lehnte er allerdings ab. „Wir wollen eine Regelung haben, die zielgenau ist“, sagte er.