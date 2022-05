Inflation Regierungsberater: Die Zahl überschuldeter Privathaushalte wird zunehmen

Die Verbraucherpreise steigen und steigen. Ein Berater des Verbrauchschutzministeriums geht jetzt an die Öffentlichkeit – und ruft die Bundesregierung zum Handeln auf.

Mit der stark steigenden Inflation wächst die Sorge vor einer Zunahme überschuldeter Privathaushalte. (Foto: dpa) Dispo-Kredit

Berlin Der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen im Bundesministerium für Verbraucherschutz, Peter Kenning, schlägt angesichts der Kostensteigerungen für Verbraucher Alarm.

„Die Anzeichen für eine Zunahme der Verbraucherüberschuldung sind deutlich“, sagte der Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler dem Handelsblatt. Geplante größere Anschaffungen würden verschoben, noch vorhandene Rücklagen aufgebraucht, und das eigene Konto werde überzogen. „Wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, leiht man sich Geld bei Freunden oder Verwandten“, sagte Kenning.

Der Ökonom reagierte auf die stark gestiegene Inflationsrate. Im Mai zog die Inflation auf bereits rekordverdächtigem Niveau weiter an: Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Damit verharrte die Inflation in Deutschland im dritten Monat in Folge über der Marke von sieben Prozent.