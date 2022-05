Inflation Steigende Lebenshaltungskosten: Bundesregierung fürchtet Zunahme überschuldeter Privathaushalte

Berlin Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) schlägt angesichts der Kostensteigerungen für Verbraucher Alarm. „Es ist zu befürchten, dass die steigenden Lebenshaltungskosten die Überschuldungsrisiken insbesondere für einkommensschwächere Haushalte erhöhen“, sagte eine Ministeriumssprecherin dem Handelsblatt.

Die Bundesregierung habe auch deshalb „umfassende und schnell wirksame Entlastungen“ für die Bürger auf den Weg gebracht. Daneben würden die Schuldnerberatungsstellen dafür sorgen, dass „schwere Schuldenverläufe“ abgemildert und verhindert werden können.

Lemke drängt zudem auf einen europaweit besseren Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Überschuldung. „Auf EU-Ebene setzen wir uns zur Überschuldungsprävention dafür ein, dass der Schutz vor nicht marktgerechten Zinsen und Wucher bei sämtlichen Darlehensformen gestärkt wird und irreführende Werbung verboten wird“, sagte die Ministeriumssprecherin.

Auch der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen im Verbraucherschutzministerium äußerte sich besorgt, Peter Kenning, „Die Anzeichen für eine Zunahme der Verbraucherüberschuldung sind deutlich“, sagte der Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler dem Handelsblatt. Geplante größere Anschaffungen würden verschoben, noch vorhandene Rücklagen aufgebraucht, und das eigene Konto werde überzogen. „Wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, leiht man sich Geld bei Freunden oder Verwandten“, sagte Kenning.

Hintergrund ist die stark gestiegene Inflationsrate. Im Mai zog die Inflation auf bereits rekordverdächtigem Niveau weiter an: Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Damit verharrte die Inflation in Deutschland im dritten Monat in Folge über der Marke von sieben Prozent.

Experte erwartet keinen plötzlichen Anstieg bei Privatinsolvenzen

Solche Preisanstiege gab es im wiedervereinigten Deutschland noch nie. In den alten Bundesländern muss man bis in den Winter 1973/1974 zurückgehen, um ähnlich hohe Werte zu finden. Damals waren die Mineralölpreise infolge der ersten Ölkrise stark gestiegen.

(Foto: Reuters) Steffi Lemke

Auch Verbraucherschützer zeigten sich alarmiert. „Die steigenden Preise haben eine Verbraucherkrise ausgelöst“, sagte die Interimschefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Jutta Gurkmann, dem Handelsblatt. „Wenn Heizen, Strom und Essen immer teurer werden, setzt das insbesondere Menschen mit wenig Geld enorm unter Druck.“

Die Situation könnte sich nach Einschätzung des Insolvenzexperten Patrik-Ludwig Hantzsch noch verschärfen. „Viele Kostentreiber, wie beispielsweise Nebenkostenabrechnungen, sind auch noch gar nicht bei den Konsumenten angekommen“, sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung. Gleichwohl sei ein „signifikanter Anstieg“ der Überschuldung von Verbrauchern derzeit nicht zu erkennen. „Wir werden auch in dieser Situation keinen plötzlichen Anstieg bei den Privatinsolvenzen sehen.“

Seit Monaten treiben stark gestiegene Energiepreise die Inflation in Deutschland wie im Euro-Raum. Dieser Trend verschärfte sich noch durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Zudem hat die Industrie wie während der Coronapandemie damit zu kämpfen, dass Lieferketten nicht reibungslos funktionieren.

Im Mai mussten Verbraucher hierzulande nach Berechnungen der Statistiker für Energie 38,3 Prozent mehr zahlen als vor Jahresfrist, Lebensmittel verteuerten sich um 11,1 Prozent.

Die stark steigenden Preise belasten die Kaufkraft der Deutschen. Zwar stiegen die Löhne im ersten Quartal um kräftige 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Da die Preise in dieser Zeit aber um 5,8 Prozent zulegten, sanken die Reallöhne um 1,8 Prozent.

Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) geht davon aus, dass die Reallohnverluste zumindest bis zum Jahresende anhalten. „Allerdings dürften auch dann nicht sofort alle Reallohnverluste aufgeholt werden, die sich aus der hohen Inflation 2022 ergeben“, sagte der wissenschaftliche IMK-Direktor Sebastian Dullien der Nachrichtenagentur Reuters.

Ruf nach zusätzlichen Hilfen für Geringverdiener

Fraglich ist indes, ob die bereits beschlossenen Hilfen ausreichen, um die Belastungen für die Bürger abzufedern. Der Vizechef der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger (CDU), forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. „Deutschland benötigt dringend ein Gesamtkonzept, das die Breite unserer Gesellschaft entlastet und damit Privatinsolvenzen verhindert“, sagte Bilger.

Zu einem solchen Konzept gehöre auch, den Einkommensteuertarif an die Preisentwicklung anzupassen, die Energiepauschale ebenso an Studenten, Rentner und junge Familien in Elternzeit auszuzahlen sowie die Stromsteuer zu senken. „Nur so bleibt den Menschen mehr zum Leben.“

Regierungsberater Kenning regt ein Kreditmoratorium an, ähnlich wie das im ersten Corona-Lockdown, als Mietzahlungen und die Tilgung von Krediten vorübergehend ausgesetzt werden konnten. „Sollten die beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichen und sollte die Zahl der Privatinsolvenzen erheblich ansteigen, könnte man dieses Instrument in Erwägung ziehen, um den Menschen etwas Luft zu verschaffen“, sagte Kenning. „Um rechtzeitig reagieren zu können, wäre es ratsam, die Entwicklung der Stromsperren im Blick zu behalten.“

Verbraucherschützerin Gurkmann hält ein Kreditmoratorium in der jetzigen Lage dagegen nicht für zielführend. „Steigende Preise erfordern andere und umfassendere Lösungen“, sagte sie. Dazu gehörten etwa ein höherer Heizkostenzuschuss, die temporäre Aussetzung von Strom- und Gassperren sowie die rasche Einführung eines Klimagelds.

Gurkmann plädierte überdies für die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte sowie „höhere ernährungsbezogene Regelsätze“ in der Grundsicherung und beim Arbeitslosengeld II.

Der Insolvenzexperte Hantzsch riet der Politik, sich auf Härtefälle zu konzentrieren und nicht alle Verbraucher vor Kostensteigerungen zu bewahren. „Eine Reihe von gut gemeinten Einzelmaßnahmen wie das Neun-Euro-Ticket, Tankgutscheine oder kurzfristige Moratorien kosten den Staat Unsummen, werden aber nicht nachhaltig sein“, sagte Hantzsch. Besser wäre daher, den Schwächsten kurzfristig zu helfen, aber „Hilfen aus der Gießkanne für alle zu vermeiden“.

Ökonom Kenning bringt zusätzliche Hilfen für die Bereiche Wohnen, Mobilität und Ernährung ins Spiel. Dort hätten Preissteigerungen eine „relativ starke Wirkung auf die finanzielle Situation der Verbraucherinnen und Verbraucher“, sagte er. Die Kosten träfen aber nicht jeden gleich hart.

So könne die bereits beschlossene Energiepreispauschale von 300 Euro den einen Verbraucher aus einer existenziellen Notlage retten, für den anderen sei sie „nice to have“, erklärte Kenning. Handlungsbedarf sieht er vor allem mit Blick auf einkommensschwache Haushalte. „Dieser Gruppe könnte man, wenn die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen sollten, mit einer weiteren Einmalzahlung kurzfristig helfen.“

