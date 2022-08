Inflationsausgleich Steuerpläne von Lindner stoßen bei Koalitionspartnern auf Kritik: „Das geht an der Realität vorbei“

Der Finanzminister hat seinen Vorschlag für ein Gesetz zur Bekämpfung der „kalten Progression“ präsentiert. Doch Politiker von Grünen und SPD zeigen sich unzufrieden.

Der Bundesfinanzminister will Steuerzahler entlasten. (Foto: dpa) Christian Lindner

Berlin Bundesfinanzminister Christian Lindner hat am Mittwoch in Berlin seine Pläne für ein neues Steuermodell vorgestellt, das der „kalten Progression“ entgegenwirken soll. Der Begriff beschreibt den Effekt, dass in Zeiten von starken Preissteigerungen Gehaltserhöhungen zwar von der Inflation aufgefressen werden, trotzdem aber zu einer höheren Besteuerung führen.

Das „Inflationsausgleichsgesetz“ solle die „breite Mitte der Gesellschaft entlasten“, versprach der FDP-Chef. Laut Bundesfinanzministerium (BMF) sollen etwa 48 Millionen Bürgerinnen und Bürger von dem Vorstoß profitieren, die Steuerlast an die Inflation anzupassen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, ab 2023 die Grenzwerte der Steuerklassen nach hinten zu verschieben. Somit würde ein höheres Gehalt, etwa um die Inflation auszugleichen, nicht so schnell zu einer höheren Besteuerung führen.

Doch die Ampelkoalitionspartner scheinen mit den Plänen des BMF unzufrieden. Zentraler Kritikpunkt: Menschen mit hohen Einkommen würden überdurchschnittlich stark profitieren, während schwache Einkommen wenig oder gar nicht entlastet würden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen