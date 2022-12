 Informationsnutzung : Datenstrategie der Bundesregierung: Das verspricht die Ampelkoalition Wirtschaft und Verbrauchern

In Deutschland bleibt der große Wert von Daten oft ungenutzt. Das will die Ampel mit einer neuen Strategie ändern. Dem Handelsblatt liegt sie vor.

Daten gelten als Schätze des 21. Jahrhunderts. Doch in Deutschland bleibt der Datenschatz bisher oft noch ungehoben. (Foto: Imago/Westend61) Datenströme

Daten gelten als Schätze des 21. Jahrhunderts. Tech-Unternehmen wie Google und Meta haben sie zur internationalen Dominanz verholfen, Geheimdienste wie die NSA horten sie in großen Mengen, um möglichst genaue Informationen über bevorstehende Bedrohungen zu bekommen. Doch in Deutschland bleibt der Datenschatz bisher oft noch ungehoben.

Das will die Bundesregierung nun mit einer neuen nationalen Strategie ändern. Die Eckpunkte der Datenstrategie liegen dem Handelsblatt exklusiv vor. Sie sollen beim Digitalgipfel der Bundesregierung vorgestellt werden, dem alljährlichen digitalpolitischen Großereignis in Berlin, das am Donnerstag und Freitag stattfindet.

Das Versprechen des Dokuments: „Die neue nationale Datenstrategie der Bundesregierung legt das Fundament für Wohlstand und Vertrauen in der digitalen Datenökonomie und sichert unsere Wettbewerbsfähigkeit.“ Dafür will die Regierung an drei zentralen Punkten ansetzen.

Zugang zu Daten soll erleichtert werden