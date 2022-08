Infrastruktur 13.000 Autobahnbrücken müssen saniert werden – der Bund schafft keine 100 pro Jahr

Der Bund muss Tausende Brücken sanieren und will dazu die Bundesländer aus einer Projektgesellschaft drängen. Die wehren sich – mit einem Gutachten.

Die Autobahnbrücke bei Lüdenscheid ist seit mehr als acht Monaten gesperrt und muss abgerissen werden. (Foto: picture alliance / ZB/euroluftbild.de) Talbrücke Rahmede

Berlin Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) besichtigt an diesem Donnerstag jenes Desaster, das ihn gleich zu Beginn seiner Amtszeit geschockt hat: die gesperrte Talbrücke Rahmede auf der A 45 bei Lüdenscheid. Die Brücke ist so marode, dass sie abgerissen werden muss. Der örtliche Bürgermeister nennt sich auf Wunsch des Ministers längst Bürgerbeauftragter – wie der Kollege im italienischen Genua, wo 2018 eine Autobahnbrücke einstürzte und viele Menschen in den Tod riss.

Seit mehr als acht Monaten ist die A 45 bei Lüdenscheid gesperrt, quält sich der Fernverkehr durch die Ortschaften zu anderen Autobahnen. In Genua stand nach nur zwei Jahren die neue Brücke; in Rahmede wird die Brücke wohl erst Ende des Jahres gesprengt. Der ADAC rechnet damit, dass es „mindestens fünf Jahre“ dauert, bis wieder Lastwagen und Autos über die neue Brücke fahren.