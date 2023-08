Innenpolitik CDU-Chef Merz fordert Kehrtwende bei Migrationspolitik

Im hessischen Wahlkampf macht Friedrich Merz die Migrationspolitik zum Thema und stellt klar, dass es mit der AfD keine Zusammenarbeit geben werde.

Der CDU-Chef fordert stärkere Kontrollen an den deutschen Außengrenzen.

Berlin Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz fordert schärfere Kontrollen an deutschen Außengrenzen und eine Kehrtwende der deutschen Migrationspolitik. „Wir müssen diesen Zuzug sofort begrenzen, sonst droht uns der gesellschaftliche Zusammenhalt um die Ohren zu fliegen“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“.

Auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein sprach sich für einen schärferen Ansatz aus. „Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Asylpolitik und ein Ende der offenen Grenzen, zumindest für eine gewisse Zeit“, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht vom Sonntag.

In Deutschland klagen Städte und Gemeinden seit Jahren über in den Kommunen mit Blick auf Unterbringung und Integrationsaufgaben von Geflüchteten und Migranten. Auch in diesem Jahr rechnet die europäische Grenzschutzagentur Frontex mit mehr Menschen, die in die Europäische Union (EU) einreisen wollen.

Im vergangenen Jahr wurde bereits die höchste Zahl irregulärer Einreisen seit 2016 verzeichnet. Jetzt könnten es noch einmal mehr werden. Allein die Zahl der erfassten irregulären Ankünfte auf der zentralen Mittelmeerroute nach Italien hatte sich in diesem Frühjahr bereits verdreifacht. Rund ein Viertel aller Asylanträge innerhalb der EU werden in Deutschland gestellt. Obwohl die Bundesrepublik wegen ihrer geografischen Lage nach EU-Recht eigentlich nicht zuständig wäre. Bund und Länder haben sich deshalb bereits auf eine Verschärfung der Regeln für Abschiebungen und vorausgehende Abschiebehaft für ausreisepflichtige Migranten geeinigt. Eine Ausweitung von Grenzkontrollen zum Beispiel zu Polen, um irreguläre Einreisen zu erschweren, lehnt Bundesinnenministerin Nancy Faeser bislang ab. Das macht ihr CDU-Politiker Rhein im Wahlkampf nun zum Vorwurf. Landtagswahlen in Hessen Anfang Oktober In Hessen sind am 8. Oktober Landtagswahlen. Rheins CDU liegt in Umfragen derzeit deutlich vorn. Für die SPD geht Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin ins Rennen. Rhein regiert derzeit in einer Koalition mit den Grünen. „Mir ist unverständlich, dass wir keine Kontrollen an den Binnengrenzen zu Polen und Tschechien machen“, sagte der hessische Ministerpräsident weiter. Solche Kontrollen gebe es ja auch zwischen Bayern und Österreich. Rhein forderte eine „Rückführungsoffensive“ und mehr sichere Herkunftsländer. „Wenn jemand aus einem Land kommt, in dem die Anerkennungsquote unter fünf Prozent liegt, muss er automatisch zurückgewiesen werden.“ Auch Merz sagte, die Bundesregierung müsse „die Kontrollen auf alle deutschen Außengrenzen ausweiten und die Anzahl der sicheren Herkunftsländer erhöhen, in die wir Asylbewerber sofort zurückschieben können“. Da sich die Grünen weigerten, die Republik Moldau, Georgien, Tunesien, Marokko und Algerien als sichere Drittstaaten anzuerkennen, werde man im Bundestag erneut darüber abstimmen lassen, kündigte Merz an. „In dieser Frage gibt es eine klare Mehrheit gegen die Grünen.“

Rhein betonte, es werde jenen geholfen, die Hilfe bräuchten. Mit Blick auf die AfD sagte Merz: „Das Erstarken der Rechtsradikalen ist auch darauf zurückzuführen, dass die Regierung bei der Migration nicht handelt." Seine Haltung zur AfD „war, ist und bleibt ganz klar", erklärte der CDU-Vorsitzende. „Die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der CDU gelten, mit uns gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD." Auch für die Landtagswahlen im Osten im nächsten Jahr gelte der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU. „Keine Kooperation mit den Linken oder der AfD."