Innovationen Deutsche Hochschulen produzieren immer mehr Start-ups

Die Zahl der Unternehmensgründungen aus Projekten der Fachhochschulen und Universitäten nimmt deutlich zu. In drei Städten läuft es besonders gut.

Aus einigen Forschungsprojekten werden später Start-ups. (Foto: dpa) Forschung an der Technischen Universität Chemnitz

Berlin Deutsche Hochschulen sind ein guter Nährboden für junge Unternehmer. 2021 gründeten Studentinnen und Studenten von Unis und Fachhochschulen fast 2800 Start-ups – trotz Pandemie waren das rund 600 mehr als noch 2019. Im Schnitt gab es 12,8 Gründungen je 10.000 Studierenden. Das zeigt der neue Gründungsradar des Stifterverbands, der Organisation der Wirtschaft für die Förderung der Wissenschaft.

Die Erhebung, die dem Handelsblatt vorliegt, erfasst seit 2012 alle zwei Jahre die Leistungen der Hochschulen bei der Förderung von Gründungen.

Diese gelten als wichtiges Indiz für die Innovationsfähigkeit des Landes. Der Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft gilt in Deutschland seit Jahren als wenig effizient. Die Ampelkoalition will das ändern.

Insgesamt habe sich die Gründungsförderung an den Hochschulen vielerorts verbessert, heißt es im Gründungsradar. Von den 236 staatlichen und privaten Hochschulen, die teilnahmen, förderten 83 Prozent Gründungen.