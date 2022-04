Innovationen Mehr Geld für wichtigstes Förderprogramm des Mittelstands – Blockade droht aber zum Teil zu bleiben

Berlin Seit einem halben Jahr geht nichts beim Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). Im Oktober hatte die alte Bundesregierung einen Antragsstopp für das wichtige Förderprogramm trotz lautstarker Proteste der Wirtschaft verhängt. Es fehlten die Mittel, hieß es. Nur noch Spezialprojekte, die einen geringen Umfang ausmachen, wurden bewilligt.

Nun hat die Ampelkoalition mehr Geld für das ZIM herausgeholt. Erst hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) eine Erhöhung auf 600 Millionen Euro zugesagt. Jetzt beschloss der Haushaltsausschuss am Mittwochabend, die Mittel auf 620 Millionen Euro für das Jahr 2022 aufzustocken, erfuhr das Handelsblatt aus Koalitionskreisen.

Dass dem Förderprogramm tatsächlich mehr Geld zugeschrieben wird, war zunächst nicht sicher. Die Aufstockung des ZIM schaffte es zwar in den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Doch Bundesfinanzminister Lindner machte zunächst keine Anstalten, das Vorhaben umzusetzen.

Aber reichen die nun beschlossenen zusätzlichen Gelder? Durch den Stopp im vergangenen Jahr konnten 2300 Anträge nicht bearbeitet werden. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums macht auf Anfrage klar, dass dank der beschlossenen Aufstockung manche dieser offenen Projekte bewilligt werden könnten. „Gleichzeitig bleibt aber der darüber hinaus bestehende finanzielle Spielraum für Neubewilligungen begrenzt.“ Ein komplettes Ende des Antragsstopps beim ZIM scheint damit weiter fraglich.

In der Vergangenheit hatte die Regierung dem Förderprogramm stets rund 550 Millionen Euro pro Jahr zugestanden. In der Coronakrise stieg die Nachfrage nach dem Programm aber erheblich, der Bund stockte den Betrag 2021 auf 620 Millionen Euro auf. Doch auch das reichte längst nicht. Es gab so viele Anträge, dass das Geld im Oktober aufgebraucht war und der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Antragsstopp verhängen musste.

Unternehmen müssen weiter warten

In den Koalitionsgesprächen kursierte die Zahl von 700 Millionen Euro, die es 2022 bräuchte, um das ZIM wieder allgemein zu öffnen. Doch aufgrund der angespannten Haushaltslage wegen der Ukraine- und Energiekrise blieb nicht genügend Geld für das Förderprogramm. Die nun geeinten 620 Millionen Euro sind allerdings noch nicht ganz final, im Bereinigungsverfahren und über Ausgabenreste könnten die Mittel noch erhöht werden.

Laut Felix Banaszak (Grüne), Mitglied im Haushaltsauschuss des Bundestags, ist die Aufstockung dennoch ein wichtiger Vorgang. Die Ampel sichere in einem ersten Schritt das Förderprogramm ab. „Damit senden wir auch ein Signal an die Unternehmen, dass sich weitere Anstrengungen für die Umstellung ihrer Produktion lohnen“, sagte er. Banaszak rechnet damit, dass neben den bereits eingereichten Projekten so auch die Finanzierung neuer Anträge ermöglicht werde.

Die Opposition hält das hingegen nicht für wahrscheinlich. Thomas Jarzombek, forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU, zeigte sich enttäuscht: „Ich finde es bitter, dass gerade die Forschung des Mittelstands offenbar der Steinbruch für den Haushalt der Koalition ist.“ Es hätte aus seiner Sicht die 700 Millionen Euro für das Programm gebraucht, was die Union jedoch erfolglos beantragt habe.

Achim Dercks, Vizegeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), fordert: „Wichtig ist, dass der Antragsstopp jetzt rasch aufgehoben wird.“ Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang das ZIM für Neuanträge wieder geöffnet werden kann, werde erst bei Klärung der finalen Mittelausstattung fallen, erklärte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.

Klar ist hingegen, dass sich die geförderten Projekte über mehrere Jahre erstrecken können und weiter Hilfen erhalten. Das Finanzministerium hat dafür bereits sogenannte Verpflichtungsermächtigungen für das ZIM eingestellt, 150 Millionen Euro für 2023 und 50 Millionen Euro für 2024.

Das geht aus einem Brief von Finanzstaatssekretär Florian Toncar hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Darin schreibt der FDP-Politiker: „Ein weiterer Bewilligungsstopp hätte erhebliche Auswirkungen auf die Projekt- und Budgetplanung der vom Förderprogramm adressierten Unternehmen.“

