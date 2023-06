Insa-Erhebung Weitere Umfrage sieht AfD gleichauf mit SPD

Laut der Erhebung könnte die AfD 19 Prozent der Stimmen holen, wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl. Auch im ARD-„Deutschlandtrend“ war die AfD mit der Kanzlerpartei gleichauf.

Seitdem Ergebnis des ARD-„Deutschlandtrend“ läuft eine verstärkte Debatte über die Ursachen für das Umfragehoch. (Foto: dpa) Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt in Weißandt-Gölzau

Berlin Die AfD kann in einer weiteren Umfrage mit der Kanzlerpartei SPD gleichziehen. Einer Insa-Erhebung für die „Bild am Sonntag“ zufolge könnte die Partei, wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, 19 Prozent (+1) der Stimmen holen. Das sei der höchste Wert, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jemals für die AfD gemessen habe, hieß es bei Bild.de. Ebenso viele Befragte würden demnach SPD wählen (-1).

CDU und CSU liegen mit 27 Prozent (-1) vorn. Grüne und FDP bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert bei 13 und 9 Prozent. Die Linke kann um einen Punkt auf 5 Prozent zulegen. Auch im ARD-„Deutschlandtrend“ war die AfD mit der SPD gleichgezogen – auf 18 Prozent. Seitdem läuft eine verstärkte Debatte über die Ursachen für das Umfragehoch.

