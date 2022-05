Insa-Umfrage Habeck, Baerbock, Özdemir: Erstmals drei Grüne beliebteste Politiker in Deutschland

Die beiden sind derzeit die beliebtesten Politiker in Deutschland.

Berlin Einer Umfrage des Instituts Insa zufolge sind erstmals drei Bundesminister der Grünen die beliebtesten Politiker Deutschlands. Bei der persönlichen Zufriedenheit rangiert demnach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck weiter ganz vorne, gefolgt von Außenministerin Annalena Baerbock.

Einen Sprung vom sechsten auf den dritten Platz machte Agrarminister Cem Özdemir, wie aus einem Vorabbericht der „Bild“ am Dienstag hervorgeht. Die Umfrage wird im Auftrag der Zeitung wöchentlich erstellt.

Auf den Plätzen vier bis sechs liegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), SPD-Co-Chef Lars Klingbeil und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fällt vom vierten auf den siebten Platz zurück, CSU-Chef Markus Söder von Platz fünf auf Platz acht.

„Die Grünen übertreffen die Erwartungen“, sagte Insa-Chef Hermann Binkert. „Sie besetzen die Themen, die den Leuten derzeit unter den Nägeln brennen.“ Dagegen könne Scholz die Erwartungen der Wähler nicht erfüllen.

Auch in der sogenannten Sonntagsumfrage konnten die Grünen zulegen. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen sie bei den Befragten auf 19 Prozent und damit ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die SPD käme auf 23 Prozent, CDU/CSU auf 27, die FDP auf 9,5 Prozent. Die AfD würde auf 10,5 Prozent kommen und die Linke auf 4,5.

