Insolvenzen Creditreform-Experte: „Nicht auf Teufel komm raus jede Pleite verhindern“

Wirtschaftsforscher rechnen wegen der steigenden Energiepreise von Herbst an mit mehr Firmenpleiten.

Berlin Der starke Anstieg der Energiepreise wird aus Sicht von Ökonomen und der Wirtschaftsauskunftei Creditreform die wirtschaftliche Lage für viele Unternehmen erheblich verschlechtern und zu einer Zunahme der Insolvenzen führen. Es werde „demnächst vermehrt zu Marktaustritten kommen“, sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, dem Handelsblatt.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sprach von einer äußerst herausfordernden Situation, „da wir aktuell nicht davon ausgehen können, nach diesem Preisschock wieder in die alte Welt zurückzukehren“. Die Transformation zur Klimaneutralität werde sich beschleunigen, sagte Grimm dem Handelsblatt. „Viele Firmen werden ihr Geschäftsmodell schneller verlieren als ursprünglich gedacht.“ Die Energiekrise beschleunige also Marktaustritte – sprich Insolvenzen oder Betriebsaufgaben –, die ohnehin zu erwarten gewesen wären.

Der Ökonom Michael Hüther verwies auf den Befund einer Studie des Industrieverbands BDI, wonach es angesichts der gestiegenen Preise für Energie und Rohstoffe für 34 Prozent der mittelständischen Unternehmen um die Existenz gehe. Das sei „sicherlich plausibel“, sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) dem Handelsblatt. „Tatsächlich bewegen wir uns auf einen Umkippeffekt zu.“ Die Unternehmen würden „akute Liquiditätsprobleme“ bekommen.

In der Folge könnte es zu einer Welle von Insolvenzen kommen. Mit absoluter Gewissheit lässt sich das aber nicht sagen. Die jüngsten Insolvenzzahlen des Statistischen Bundesamts sind hierfür wenig aussagekräftig. Ein Aufwärtstrend ist nicht erkennbar. Im August gab es mehr sogenannte Regelinsolvenzen als im Juli. Im ersten Halbjahr hatten die Firmenpleiten abgenommen. Das IWH-Institut rechnet wegen der steigenden Preise von Herbst an mit mehr Pleiten.

Vergangene Woche hatte der Toilettenpapierhersteller Hakle Insolvenz angemeldet, es folgten der Schuhhändler Görtz und der Autozulieferer Dr. Schneider. Immer mehr angeschlagene Firmen suchten derzeit bei Sanierungsexperten Hilfe, sagte Lucas Flöther, der als Verwalter von Air Berlin und Condor bekannt geworden war. Mit einer Pleitewelle rechnet er kurzfristig aber nicht. Die Probleme rührten zum Teil noch aus der Coronazeit her. „Und diese Krise wird jetzt von weiteren Krisen überlagert.“

Wirtschaftsweise Grimm plädiert für zielgenaue Hilfen

Ähnlich sieht es Creditreform-Experte Hantzsch. Eine regelrechte Insolvenzwelle sei derzeit nicht absehbar, sagte er. Wie Flöther führt auch Hantzsch dies darauf zurück, dass es aus der Coronazeit noch einen Rückstau bei den Insolvenzen gebe.

Durch die staatlichen Corona-Hilfsmaßnahmen sei bei vielen Betrieben eine Zahlungsunfähigkeit „künstlich“ verhindert worden. Diese teils deutlich angeschlagenen Unternehmen träfen jetzt auf ein „hochvolatiles Umfeld“ mit hoher Inflation, explodierenden Energiepreisen, steigenden Zinsen, fehlenden Mitarbeitern und zerrissenen Lieferketten.

Hantzsch warnte davor, jeden Betrieb mit staatlichen Hilfen zu retten. In einer auf marktwirtschaftlichen Prinzipien aufgebauten Volkswirtschaft müssten Unternehmen mit unrentablen Geschäftsmodellen auch den Weg der Insolvenz beschreiten.

Hantzsch gab zudem zu bedenken, dass es für die Unternehmen keine Rückkehr in die Vor-Corona-Zeit geben werde. Die kommenden Jahre würden geprägt sein von unterschiedlichsten Krisen und Herausforderungen, die bestehende Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellten. „Deshalb muss es die Aufgabe der Politik sein, hier nicht nur auf Teufel komm raus jede Pleite zu verhindern und Geld in den Markt zu pumpen“, mahnte der Experte.

Das könne nur kurzfristig die Symptome bekämpfen. In der aktuellen Energiekrise sollten vielmehr „besonders betroffene“ Branchen identifiziert und gefördert werden. „Parallel müssen Investitionsanreize geschaffen werden, die die Unternehmen nicht alimentieren, sondern ihre Innovationskraft stärken und die Wettbewerbsfähigkeit fördern.“

Auch die Wirtschaftsweise Grimm plädiert für zielgenaue Hilfen. „In Fällen, wo das Geschäftsmodell in Zukunft erhalten bleibt, sollten die Liquiditätsengpässe überbrückt werden, idealerweise durch Kredite“, sagte die Ökonomin.

Scholz verspricht Unternehmen Ausweitung der Hilfsmaßnahmen

Von einer erneuten Ausweitung des Verlustrücktrags hält Grimm wenig. Mithilfe dieses Instruments können Firmen Verluste aus einem Geschäftsjahr auch in größerem Umfang mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen. Das dürfte nicht helfen, glaubt Grimm, denn die Lage aufgrund der Coronapandemie sei in vielen Fällen ohnehin schon angespannt.

Grimm hält es auch nicht für geboten, die Energiekosten in großem Umfang abzufedern. „Denn Unternehmen können durchaus die Kosten an die Kunden weitergeben oder haben Spielräume, sie abzufedern“, sagte sie. Anders sehe es bei Firmen aus, die ihre Produktion nur vorübergehend einstellen müssen, etwa um eine Gasmangellage zu vermeiden. Sie sollten Überbrückungshilfen erhalten und Zugang zur Kurzarbeit haben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sicherte den Unternehmen eine Ausweitung der Hilfsmaßnahmen zu. Er sagte am Dienstag auf dem Arbeitgebertag in Berlin, die Regierung arbeite mit Hochdruck daran, die bestehenden Programme zu verstärken.

Nach Informationen des Handelsblatts plant der Bund bereits neue Hilfen für angeschlagene Energieversorgungsunternehmen. Demnach soll die staatliche Förderbank KfW gestärkt werden – etwa bei der Absicherung von Garantien und bei Liquiditätshilfen für die betroffenen Firmen.

Das Finanzministerium beabsichtigt demnach, bereits vorliegende Kreditermächtigungen aus dem Corona-Rettungsfonds für die KfW zu nutzen. Dabei geht es um ein Gesamtvolumen von 67 Milliarden Euro.

Geplant ist auch, dass Firmen bei der Prüfung einer Überschuldung nur nachweisen müssen, dass sie den Betrieb lediglich vier Monate fortführen können statt bisher zwölf. „Wer kann in diesen unsicheren Zeiten zwölf Monate in die Zukunft schauen?“, sagte Justizminister Marco Buschmann (FDP).

