Interview Ärztebund-Chefin warnt wegen Corona-Ausfällen an Kliniken: „Gesundheitssystem kommt an seine Grenzen“

Berlin Die Ärzteschaft warnt angesichts der zunehmenden Personalausfälle in Kliniken durch die Corona-Sommerwelle vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. „Wir sehen Engpässe in Kliniken, insbesondere in Schleswig-Holstein mit seinen besonders hohen Infektionszahlen“, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, dem Handelsblatt. „Aber auch in anderen Bundesländern können Stationen, Notaufnahmen und der Rettungsdienst wegen Personalmangels teilweise nicht mehr betrieben werden.“

Insgesamt sei die Lage zwar zu schaffen. „Aber das Gesundheitssystem kommt stellenweise wieder an Grenzen“, warnte Johna. „Im dritten Pandemiejahr ist das eine kleine Katastrophe.“ Sorgen bereitet Johna auch der Herbst. „Dann werden wir es nicht nur mit einer Corona-, sondern wahrscheinlich auch mit einer heftigen Grippewelle zu tun haben“, sagte sie. „Diese Kombination aus Corona- und Influenzawelle wäre ein echtes Problem, da das Gesundheitssystem dann auf großer Front mit zwei ernsten Erkrankungen fertigwerden muss.“

Kritik äußerte Johna an der Ampelkoalition, die bislang uneins über mögliche Maßnahmen für den Herbst und Winter ist. Dies sei ein „großer Fehler“, sagte sie. „Schon wieder gibt es eine Hängepartie ohne klare Entscheidungen. Den dritten Herbst in Folge können wir uns nicht richtig vorbereiten.“ Bis auf wenige Ausnahmen sollten alle Maßnahmen ermöglicht werden. Schulschließungen müssten hingegen vermieden werden.

Frau Johna, die steigenden Infektionszahlen treffen auch die Ärzteschaft; in Kliniken müssen Stationen wegen Coronaausfällen geschlossen werden. Sehen Sie Engpässe?

Wir sehen Engpässe in Kliniken, insbesondere in Schleswig-Holstein mit seinen besonders hohen Infektionszahlen. Aber auch in anderen Bundesländern können Stationen, Notaufnahmen und der Rettungsdienst wegen Personalmangels teilweise nicht mehr betrieben werden. Wir müssen außerdem davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen noch mehr Personal ausfällt. Hinzu kommt, dass wir deutlich mehr Patienten nicht nur auf Intensiv-, sondern auch auf Normalstationen haben als vor einem Jahr. Insgesamt ist die Lage zu schaffen, aber das Gesundheitssystem kommt stellenweise wieder an Grenzen. Im dritten Pandemiejahr ist das eine kleine Katastrophe. Das Personal ist nach zwei Pandemiejahren ohnehin ausgelaugt.

Was heißt das für den Herbst?

Wenn in der Sommerwelle die Zahlen jetzt schon so hoch sind, machen wir uns noch mehr Sorgen vor dem Herbst. Dann werden wir es nicht nur mit einer Corona-, sondern wahrscheinlich auch mit einer heftigen Grippewelle zu tun haben. Die Influenza hat die letzten zwei Jahre keine Rolle gespielt. Auf der Südhalbkugel, etwa in Australien, haben wir eine relevante und sehr frühe Grippewelle. Diese Kombination aus Corona- und Influenzawelle wäre ein echtes Problem, da das Gesundheitssystem dann auf großer Front mit zwei ernsten Erkrankungen fertigwerden muss. Neben der Corona- braucht es also auch eine Kampagne für die Grippeimpfung.

Susanne Johna

Es gibt den Vorschlag aus der FDP, die Quarantänezeit zu verkürzen, damit Ärzte wieder früher im Dienst sein können. Ein gangbarer Weg?

Das ist Unsinn. Die Quarantänezeit liegt derzeit bei fünf Tagen – doch es dauert in der Regel deutlich länger, bis Infizierte gesund werden und dann auch negativ getestet sind. Auf dem Papier die Quarantäne zu verkürzen würde also nicht dazu führen, dass Personal im Gesundheitswesen wieder schneller im Dienst ist. Die meisten stecken sich übrigens nicht im Dienst an, sondern im Privatleben. Dort kursiert das Virus aufgrund der fehlenden Maßnahmen.

Wozu raten Sie der Bevölkerung?

Ich empfehle beispielsweise das Maskentragen in Innenräumen vor allem dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Gleichzeitig ist nachvollziehbar, dass die Menschen nach so langer Zeit eine Pause von den Maßnahmen brauchen. Aber ich glaube nicht, dass es mehr als eine Pause sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Herbst wieder mehr Maßnahmen brauchen, etwa Kontaktbeschränkungen, Zugangsregeln und eine Maskenpflicht.

Gesundheitsminister Lauterbach hat auch Schulschließungen nicht ausgeschlossen.

Ich kann nachvollziehen, dass der Gesundheitsminister sagt, er möchte alle Instrumente zur Verfügung haben. Wir haben aber gesehen, dass Schließungen auch zu sehr viel Nebenwirkungen geführt haben. Die waren teilweise wirklich gravierend, sodass Schulen unbedingt geöffnet bleiben müssen. Lieber restriktive Maßnahmen in anderen Bereichen.

Die Ampelkoalition ist uneins über die Maßnahmen, will erst im Herbst darüber entscheiden. Noch rechtzeitig?

Dass die Politik sich vor der Sommerpause nicht über Maßnahmen für den Herbst einigen konnte, halte ich für einen großen Fehler. Schon wieder gibt es eine Hängepartie ohne klare Entscheidungen. Das ist kein vorausschauendes Handeln. Den dritten Herbst in Folge können wir uns nicht richtig vorbereiten. Das kann ich als Ärztin nicht nachvollziehen. Ich finde, es sollten bis auf wenige Ausnahmen alle Möglichkeiten auf dem Tisch liegen. Außerdem braucht es die vierte Impfung für Risikogruppen, Beschäftigte im medizinischen Bereich und Menschen ab 60 Jahren.

Sind die Personalengpässe in Kliniken ein Blick in die Zukunft, in der durch Ärztemangel das Gesundheitssystem leidet?

Wir sehen schon jetzt, dass Ärztinnen und Ärzte in allen Sektoren fehlen. 76 Prozent der Krankenhäuser können laut dem Deutschen Krankenhausinstitut kaum Personal für vakante Stellen finden. Hinzu kommt, dass der Bedarf durch die alternde Bevölkerung steigen wird. Wir werben deswegen schon seit zehn Jahren für mehr Studienplätze.

Die kosten Geld, gleichzeitig hat die gesetzliche Krankenversicherung schon jetzt ein Minus von 17 Milliarden Euro.

Natürlich kostet das Gesundheitswesen Geld und konkurriert mit anderen Bereichen der Daseinsvorsorge, etwa dem Bildungsbereich. Hinzu kommt, dass es immer weniger zu verteilen gibt. Das Gesundheitswesen ist aber nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein großer Wirtschaftsfaktor und Jobmotor. Gleichzeitig müssen Investitionen im Rahmen der großen Krankenhausreform gesehen werden, die der Gesundheitsminister plant und von der ich mir erhoffe, dass sie auch Geld einspart. Wir müssen vor allem auch daran denken, wie wieder mehr Arbeitszeit für die eigentliche Patientenversorgung gewonnen werden kann, indem etwa Bürokratie abgebaut und die Digitalisierung vorangebracht wird. Außerdem müssen Kliniken anders finanziert werden. Hier geht es beispielsweise um die Fallpauschalen, die gewaltige Fehlanreize setzen. Es gibt zu viele Betten in Ballungszentren. Hier wäre es oft besser, Standorte zusammenzulegen.

Weniger Betten, auch auf dem Land?

Ja. Die Klinik auf dem Land aber bleibt, sie muss allerdings umgebaut werden in ein regionales Gesundheitszentrum. Es wäre sinnvoll, wenn sie Standort für die vertragsärztliche Versorgung und Therapieberufe wird. Auch das spart Ressourcen und Geld. Wichtig ist, dass die Regierungskommission mit konkreten Vorschlägen kommt, welcher Versorgungsauftrag den jeweiligen Kliniken zugewiesen wird. Dies muss noch bis Ende des Jahres erfolgen, sonst wird eine Umsetzung der Reform in dieser Legislatur schwierig.

