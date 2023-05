Der frühere Wirtschaftsberater Angela Merkels mahnt zu einem härteren Umgang in den Wirtschaftsbeziehungen mit China – und räumt eigene Versäumnisse in der Energiepolitik ein.

Der Ökonom war Angela Merkels Mann für die Wirtschaft. (Foto: imago/allefarben-foto) Lars-Hendrik Röller

Berlin, Düsseldorf Zehn Jahre lang war Lars-Hendrik Röller der oberste Wirtschaftsberater der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Inzwischen ist er Professor an der Berliner Wirtschaftshochschule ESMT sowie Chairman der Konferenz „Berlin Global Dialogue“, die vom 28. bis 29. September 2023 stattfindet und sich geoökonomischen Fragen widmet.

Im Handelsblatt-Interview mahnt der Ökonom zu einem anderen Umgang mit China. Dass die G7-Staaten heimische Investitionen in der Volksrepublik stärker kontrollieren möchten, hält Röller für richtig. „Wenn man in China wirklich etwas bewirken will, muss man aus einer Position der Stärke agieren.“

Grundvoraussetzung dafür sei allerdings wirtschaftliche Stärke. Dafür müssten Deutschland und die EU schneller werden und die hohen Energiepreise in den Griff bekommen. Röller räumt dabei auch eigene Fehler ein: „Wir waren nicht schnell genug beim Ausbau der erneuerbaren Energien.“ Auch sei es ein Fehler gewesen, die Atomkraftwerke voreilig abzuschalten.

