Seit 50 Jahren gehört der CDU-Politiker dem Bundestag an. Nie empfand er die Weltlage so bedrohlich wie heute. Auch zur Bilanz von Angela Merkel hat er eine Meinung.

Der CDU-Politiker ist seit einem halben Jahrhundert Bundestagsmitglied. Im Handelsblatt-Interview spricht er über seine Erfahrungen. (Foto: Reuters (2), Getty (3)) Wolfgang Schäuble

Berlin Von seinem Schreibtisch blickt Wolfgang Schäuble auf Andenken seines politischen Wirkens. An der Wand in seinem Bundestagsbüro hängt ein Foto von Menschen in schwarzer Kleidung, die eine Null bilden. Ein Abschiedsgeschenk der Beamten des Bundesfinanzministeriums an ihren früheren Minister, der mit dem schuldenfreien Haushalt Maßstäbe setzte. Darunter zeigt eine Karikatur Schäuble als Bundestagspräsident, wie er mit der Glocke in der Hand für Ruhe im Plenarsaal sorgte.

Am 19. November 1972 wurde Schäuble in den Bundestag gewählt, seitdem gehört er dem Parlament ununterbrochen an. Ein halbes Jahrhundert, in dem der CDU-Politiker unter anderem Kanzleramtschef, Innenminister, Finanzminister und schließlich Bundestagspräsident war. Doch die derzeitigen Krisen schrecken auch den 80-Jährigen. Eine solch bedrohliche Lage wie derzeit habe er noch nicht erlebt, sagt Schäuble im Handelsblatt-Gespräch.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen