Interview DIHK-Präsident: „Wir sind absolut blauäugig gewesen – Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“

Berlin Ist Deutschland auf einen Lieferstopp von russischem Gas vorbereitet? Die Worte von Peter Adrian lassen nichts Gutes erahnen. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), der mehr als drei Millionen Unternehmen vertritt, sieht diverse Versäumnisse in der Vorbereitung.

„Auch ich habe vor wenigen Monaten noch unterschätzt, wie groß die Abhängigkeit von russischem Gas für die deutsche Wirtschaft insgesamt ist und wie Russland das systematisch noch ausgebaut hat“, sagte Adrian im Handelsblatt-Interview.

Vor allem die Bundesregierung habe zu wenig getan. „Kohlekraftwerke werden jetzt wieder angefeuert. Warum nicht schon vor Monaten?“, poltert Adrian. Auch die ab Oktober geplanten Auktionen zum Gaseinsparen kämen viel zu spät: „Und es ist auch schlecht konzipiert und wird daher kaum helfen.“

Zudem stört sich Adrian an aufwendigen Genehmigungen für die Umstellung von Gas auf Öl sowie fehlenden Möglichkeiten, Temperaturen in den Betrieben zu senken.

Als Lösung schlägt der DIHK-Präsident vor, kurzerhand großflächige Ausnahmen von rechtlichen Vorgaben verordnen zu können. „Ich habe bei der konzertierten Aktion im Kanzleramt vorgeschlagen, einen gesetzlichen Ausnahmeparagrafen zu schaffen, der all die Formalien vorübergehend außer Kraft setzt, die uns jetzt in der Krise behindern“, sagte der DIHK-Präsident.

Herr Adrian, normalerweise wären nach Donnerstag die Wartungsarbeiten für Nord Stream 1 abgeschlossen. Rechnen Sie damit, dass Russland dann wieder Gas nach Deutschland liefert?

Wer kann das schon wissen. Am Wochenende gehe ich mit meiner Frau zur Rheinkirmes in Düsseldorf, da gilt ein ganz ähnliches Prinzip. Wir werden in die Geisterbahn gehen, und wenn wir dort zum ersten Mal erschreckt werden, denkt man, es ist vorbei. Doch dann folgen noch 25 weitere Momente des Schreckens. Soll heißen: Selbst wenn in den nächsten Tagen wieder Gas über Nord Stream 1 kommt, ist das kein Grund zur Entspannung. Und egal, wann ein Lieferstopp käme, die Folgen wären fatal.

Vita Peter Adrian DIHK-Präsident Seit März 2021 ist Peter Adrian Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) und somit der erste Repräsentant der 79 IHK in Deutschland. Unternehmer Adrian, Jahrgang 1957, gründete als 23-Jähriger sein erstes Unternehmen. Seine Triwo AG betreibt Industrieparks sowie fünf Flughäfen. Adrian ist gelernter Bankkaufmann, Volkswirt und leidenschaftlicher Pilot.

Wie fatal?

Schon jetzt sind die Preise für Energie dramatisch. Bei einem Lieferstopp würden die Gaspreise noch weiter nach oben gehen. Und wenn die Unternehmen stattdessen auf Strom oder Öl setzen, steigen auch dort die Preise noch weiter.

Die Preise sind das größere Problem als eine mögliche Gaslücke?

Weder wir noch die Bundesnetzagentur haben verlässliche Informationen, wie die Gasversorgung im kommenden Winter aussehen wird. Es ist aber gut möglich, dass es zu einer Gaslücke kommt. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und müssen Notfallpläne entwickeln.

Sie wollen jetzt, fünf Monate nach Kriegsausbruch, damit anfangen, Notfallpläne zu entwickeln?

Wir sind da als Wirtschaft schon sehr intensiv dabei. Mit Ihrer Grundaussage haben Sie aber recht. Auch ich habe vor wenigen Monaten noch unterschätzt, wie groß die Abhängigkeit von russischem Gas für die deutsche Wirtschaft insgesamt ist und wie Russland das systematisch noch ausgebaut hat, um jetzt diese Drohung nutzen zu können. Wir sind absolut blauäugig gewesen – Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Wenn jetzt erst Notfallpläne gemacht werden, müssen die Versäumnisse in der Wirtschaft ja immens sein.

Insgesamt ist die deutsche Wirtschaft schon weit. Viele Unternehmen haben den Gasverbrauch bereits bis ins kleinste Detail reduziert. Ich persönlich treffe mich nächste Woche mit all meinen Standortleitern in meinem Unternehmen, um zu überlegen, wie wir Temperaturen reduzieren und Gas mit Ölbrennern ersetzen können. In der deutschen Wirtschaft wird generell nicht gejammert, sondern agiert: Wo Gas ersetzt werden kann, machen das mittlerweile viele Firmen. Und Produktionen werden ins Ausland verlagert. Auch das beobachten wir, mit einem weinenden Auge. Die deutschen Auslandshandelskammern etwa in den USA registrieren dahingehend schon eine große Nachfrage. Dort kostet Gas aktuell nur etwa ein Zehntel dessen, was in Deutschland dafür aufgerufen wird.

Wo hätte die Politik früher handeln müssen?

Kohlekraftwerke werden jetzt wieder angefeuert. Warum nicht schon vor Monaten? Dann wären die Gasspeicher heute viel besser gefüllt. Dazu könnte auch das Auktionsmodell beitragen, mit dem Unternehmen Prämien gezahlt werden sollen, wenn sie auf Gas verzichten. Das aber soll erst im Oktober starten. Wir bräuchten das doch sofort. Und es ist auch schlecht konzipiert und wird daher kaum helfen.

Inwiefern?

Der Plan ist darauf angelegt, Einsparungen nur dann anzuregen, wenn Gas schon physisch nicht mehr verfügbar ist. Dabei müssen wir doch jetzt alles dafür tun, jede verfügbare Megawattstunde Gas freizumachen, um damit die Speicher für den Winter zu füllen und nicht erst, wenn wir schon mitten in der Gasmangel-Lage sind. Wir sind in einer Situation, mit der schon Anfang März zu rechnen war. Anstatt zu reagieren, sind wir jetzt nur noch die Getriebenen.

Daran hätten ein paar Kohlekraftwerke und ein Auktionsmodell auch nichts geändert.

Da kommen ja noch so viele weitere Möglichkeiten dazu. Es gibt immer noch große Restriktionen, wenn man Photovoltaik installieren will. Wer seine Anlagen von Gas auf Öl umstellen will, braucht dafür eine aufwendige neue Genehmigung. Das führt zu weiteren Verzögerungen zumindest von Monaten.

Wie lässt sich das auflösen?

Diese Zeit haben wir aktuell nicht. Ich habe bei der konzertierten Aktion im Kanzleramt vorgeschlagen, einen gesetzlichen Ausnahmeparagrafen zu schaffen, der all die Formalien vorübergehend außer Kraft setzt, die uns jetzt in der Krise behindern. Die Arbeitsstättenverordnung erlaubt es noch immer nicht, die Temperatur in einer Lagerhalle, in der – wohlgemerkt – nur gelegentlich Menschen arbeiten, von 18 auf 16 oder 15 Grad herunterzuregeln. Ich will jetzt meinen Mitarbeitern eine warme Jacke schenken und die Heizung herunterdrehen. Wo ist das Problem? Die Politik lässt bei all dem viel zu viel Zeit vergehen. Mich erinnert das an die schlechten Erfahrungen der beiden Coronasommer, wo wir es verpasst haben, uns auf den Herbst und Winter vorzubereiten.

Gilt das auch für die Verschiebung des Atomausstiegs?

In einer Notsituation muss man alle Szenarien durchdenken, um über den Winter zu kommen. Ich bin kein Experte, um abschließend zu entscheiden, ob ein späterer Atomausstieg sinnvoll wäre. Aber klar ist doch: Wir müssen hier bald eine Entscheidung treffen. Denn inzwischen kommt hinzu, dass Frankreich massive Probleme im Strombereich hat, weil Kernkraftwerke vermutlich auch im Winter stillstehen. Wir haben also nicht nur eine Gaskrise, sondern könnten auch noch eine Stromkrise bekommen.

Sollte es zu einem Gasmangel kommen, wären private Verbraucher geschützt, zuerst würde bei der Industrie abgeschaltet. Ist das sinnvoll?

Das ist eine europäische Regelung und ist im Grundsatz auch richtig – aber dennoch sind selbstverständlich alle in der Gesellschaft jetzt gefordert. Und man muss natürlich fragen, welche Industriebereiche existenziell wichtig sind. Genau das ist sehr schwierig zu beurteilen.

In welcher Reihenfolge sollte denn dann in der Wirtschaft abgeschaltet werden?

Diese seit Monaten kursierende Forderung, es müsste eine strikte Reihenfolge geben, hat noch nie Sinn ergeben. Die Glasindustrie zum Beispiel kann schon mit 30 Prozent weniger Gas die Produktion nicht weiterführen, es drohen zudem bleibende Schäden. Bei anderen machen 30 Prozent weniger vielleicht kaum etwas aus. Anstatt komplette Abschaltungen bei Firmen anzuordnen, bräuchte es im Falle eines Gasmangels besser eine prozentuale Absenkung bei Unternehmen über die Branchen hinweg. Als Vergleichsgröße könnte dafür der vergangene Winter genutzt werden.

Wenn es zu Produktionsdrosselungen kommt, reichen die bestehenden Hilfsinstrumente aus?

Die Kurzarbeit hat sich bewährt. Aber wir brauchen auch Unterstützungsmaßnahmen, ähnlich, wie wir sie in der Coronapandemie hatten – beispielsweise Überbrückungshilfen.

Der Finanz- und der Wirtschaftsminister stellten Hilfen für Unternehmen vor, die von den Folgen des Ukrainekriegs betroffen sind – und kassieren dafür nun harsche Kritik. (Foto: dpa) Christian Lindner (l.), Robert Habeck (r.)

Der Schutzschirm, der jetzt nach und nach aufgespannt wird – mit Energiekosten-Zuschüssen und KfW-Kreditprogrammen –, reicht also nicht aus?

Die Energiezuschüsse finde ich in der bisherigen Form fragwürdig, weil sie sich an der Strompreis-Intensität orientieren, jetzt geht es aber vor allem auch um Gas. Da ist es eher Zufall, ob man den richtigen Betrieb berücksichtigt. Und es hat viel zu lange gedauert, die Zuschüsse können ja erst seit einigen Tagen beantragt werden. Bei den KfW-Krediten sind die Hürden so hoch, dass Unternehmen kaum Interesse daran haben. Die Nachfrage bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich.

Dann würde es also reichen, die bestehenden Hilfen zu verbessern?

Nein, es fehlt auch etwas. Wir haben bisher kein Instrument für den Fall, dass Behörden Betriebe faktisch abschalten, weil es kein Gas mehr gibt. Im Augenblick ist nur Unterstützung vorgesehen bei hohen Gaskosten, die bei einer Stilllegung aber ja gerade nicht mehr anfallen. Stattdessen müssten zum Beispiel die Fixkosten teilweise kompensiert werden, die ja bleiben, auch wenn ein Betrieb gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt produzieren kann.

Glauben Sie denn, dass die Energiepreise überhaupt auf absehbare Zeit sinken werden? Oder müssen wir uns an das aktuelle Niveau gewöhnen?

Wir haben in der Coronapandemie erlebt, wie schnell sich die Energienachfrage und damit auch das Preisniveau drehen können. Wenn wir Energie einsparen, die Versorgung diversifizieren und den Ausbau der Erneuerbaren massiv beschleunigen, dann wird das zu nachhaltiger Entlastung an den Märkten führen – und das hat dann auch Auswirkungen auf den Preis. Aber Verwerfungen sind nicht ausgeschlossen.

Was meinen Sie?

Ich kenne ein Unternehmen, das Weltmarktführer für Leuchtmittel für die Autoindustrie ist, Halogen-, Xenon- und LED-Lampen. Das produziert hier in Deutschland, und Gas ist ein wesentlicher Produktionsfaktor. Wenn die Energiepreise dauerhaft hoch bleiben, steht die Firma vor der Wahl, die Produktion ins Ausland zu verlagern oder den Betrieb einzustellen. Und solche Unternehmen gibt es leider viele in Deutschland.

Wie viel Transformation der Wirtschaft ist angesichts der neuen Realitäten überhaupt noch möglich?

Krise hat immer auch etwas mit Chance zu tun – und so schlimm die aktuelle Situation auch ist, so hilft sie doch vielleicht, uns wachzurütteln. Die Politik muss jetzt überflüssige Luxusbürokratie abschaffen und sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, und wir Unternehmer müssen neu überlegen, wie wir die Situation meistern können.

Wird der Staat dabei genügend Investitionen anreizen können, wenn er gleichzeitig die Schuldenbremse einhalten muss? Oder passt die Schuldenregel nicht mehr zur neuen Lage?

Wenn die Schuldenbremse aufgegeben wird, wird irgendwann die Bonität unseres Staates in Zweifel gezogen, und die Begehrlichkeit nach neuen Steuern und Abgaben wächst. Das hat dann sehr konkrete negative Auswirkungen auf die Unternehmen, etwa auf ihre eigenen Finanzierungsbedingungen und ihre Kostenbelastung.

Das gilt immer?

Bei außergewöhnlichen Umständen wie der Coronapandemie oder jetzt vielleicht angesichts der Verwerfungen durch den Ukrainekrieg brauchen wir sicher auch Ausnahmen von der Schuldenbremse. Ob auch noch im nächsten Jahr, wird sich zeigen. In der aktuellen Haushaltsplanung sieht die Bundesregierung jedenfalls noch staatliche Investitionen auf hohem Niveau vor. Und der Klima- und Transformationsfonds, der die Unternehmen unterstützen soll, ist ebenfalls noch gut gefüllt.

