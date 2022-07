Interview „Eine lockere Schraube – und ganze Landstriche haben ein Problem“: Grünen-Chef gegen AKW-Verlängerung

Berlin Das Handy von Grünen-Chef Omid Nouripour steht während des Interviews in seinem Berliner Bundestagsbüro kaum still. Die Einigkeit in der Ampelkoalition bröckelt, der Krieg in der Ukraine stellt das Bündnis vor schwierige Fragen. Seiner Partei schadet das zumindest in Umfragen nicht – die Grünen liegen weit vor SPD und FDP.

„Ich spreche quasi täglich mit unseren Mitgliedern über das, was in Berlin passiert“, sagte Nouripour dem Handelsblatt. „Niemand freut sich darüber, dass wir nun beispielsweise in Katar Gas einkaufen müssen oder Kohlekraft länger in Reserve lassen.“ Aber allen sei auch klar: „Der Krieg erschüttert viele Gewissheiten in der gesamten Gesellschaft.“

Die wirtschaftlichen Folgen bereiten Nouripour Sorgen. „Wir müssen eine Deindustrialisierung des Landes mit aller Macht verhindern und uns auf den Gasstopp bestmöglich vorbereiten“, warnte er. „Wir stehen vor einer historischen Zäsur.“

Herr Nouripour, der CO2-Ausstoß steigt und die Grünen müssen auf Kohle setzen – sind Sie noch gerne Teil dieser Regierung?

Ja, weil wir nichts machen, was wir nicht erklären können. Ich spreche quasi täglich mit unseren Mitgliedern über das, was in Berlin passiert. In der Partei gibt es große Einigkeit. Niemand freut sich darüber, dass wir nun in Katar Gas einkaufen müssen oder Kohlekraft länger in Reserve lassen. Aber allen ist auch klar: Der Krieg erschüttert viele Gewissheiten in der gesamten Gesellschaft.

Wie schlimm wird die Krise für Deutschland?

Es gibt durchaus Grund zur Sorge. Die Inflation, die bereits vor dem Krieg anzog, verstärkt sich. Die Lieferkettenprobleme, der Arbeitskräftemangel und der absehbare Gasengpass sind ein Problem, insbesondere für den Herbst. Dazu kommen möglicherweise wieder ansteigende Coronazahlen und damit viele weitere Ausfälle in Betrieben und Einrichtungen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Grünen bei ihrer Gründung. (Foto: imago stock&people) Die Grünen 1980

Deindustrialisierung und Wachstumskritik war ein Thema, das für die Grünen in ihrer Anfangsphase bestimmend war.

Ich gebe zu, dass ich den alten Klischees meiner Partei gegenüber ein wenig müde bin. Und ja, es gibt planetare Grenzen des Wachstums. Aber wir müssen eine Deindustrialisierung des Landes mit aller Macht verhindern und uns auf den Gasstopp bestmöglich vorbereiten. Wir stehen vor einer historischen Zäsur.

Hätte man darauf eher reagieren müssen?

Das haben wir. Die Regierung arbeitet seit Monaten daran, die Gasspeicher zu befüllen, Gas aus anderen Ländern einzukaufen, das Energiesicherungsgesetz wird jetzt zum wiederholten Mal angepasst. Wenn übrigens die Vorgängerregierungen die Energiewende nicht über Jahre und Jahrzehnte verzögert und zudem die hohe fossile Abhängigkeit von Russland zementiert hätten, wären wir jetzt schon deutlich weiter.

Die Industrie ist alarmiert, fordert klare Kriterien, nach denen Unternehmen vom Gas abgetrennt werden. Welche sind das?

Für den Fall einer Gas-Notfallstufe gibt es klare Regeln von EU-Ebene, und in Deutschland ist die Bundesnetzagentur dafür zuständig. In der letzten, der Notfallstufe, werden bestimmte Gruppen besonders geschützt, etwa soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Gaskraftwerke, sowie die Privathaushalte.

Nutzen in keinem Verhältnis zum Risiko. AKW Grafenrheinfeld

… die schon jetzt mit horrenden Energiekosten belastet werden. Was ist noch zumutbar?

Die Energiepreise sind gerade für Menschen mit kleinem Geldbeutel eine erhebliche Belastung. Deswegen haben wir bereits zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Wir schauen uns an, wie die wirken, und werden mit Blick auf Herbst und Winter wohl auch über weitere, zielgerichtete Entlastungen sprechen müssen – auch für die Wirtschaft. Klar ist aber auch: Der Staat kann nicht alle Belastungen abfedern. Deshalb gibt es ja auch die konzertierte Aktion, um gesellschaftliche Akteure unbenommen der Tarifverhandlungen in die Pflicht zu nehmen.

Zum Preis, dass die Solidarität mit der Ukraine und den Sanktionen bröckelt?

Man sollte die Menschen in Deutschland nicht unterschätzen. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Unsere Freiheit, unsere Demokratie und unsere Art zu leben. Wir Deutschen wissen, was Putin alles zerstören will. Da wollen viele gegenhalten.

Da ist es doch verheerend, dass Ende 2022 die Atomkraftwerke vom Netz gehen und die Grünen eine längere Laufzeit ablehnen.

Die Bundesregierung schätzt nach erfolgter Überprüfung ein, dass die Kosten und Risiken eines Weiterbetriebs in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Der Anteil des Atomstroms macht aktuell nur noch rund zwei Prozent aus – damit ließen sich also Gaskraftwerke nicht nennenswert entlasten. Außerdem gibt es ein großes Haftungsrisiko. Die letzte Sicherheitsüberprüfung liegt dreizehn Jahre zurück. Würden neue Brennelemente eingebaut, müssten die Kraftwerke für die dann notwendige Sicherheitsüberprüfung ein halbes Jahr heruntergefahren werden. Die Entspannung, die das beim Gas bringt, steht in keinem Verhältnis zu den Kosten.

>>Lesen Sie hier: Europaparlament beschließt Ökosiegel für Gas und Atomkraft – Erleichterung in Energiebranche

Ist das nicht zu bürokratisch gedacht bei den sozialen Fragen, vor denen wir stehen?

Und bei denen würde uns der Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke nicht helfen. Wir reden hier über Atomkraft. Das ist nicht plumpe Bürokratie, sondern wortwörtlich todernst. Wenn da auch nur eine Schraube locker ist, haben ganze Landstriche ein Problem. Das kann keiner verantworten, auch nicht Friedrich Merz oder Markus Söder.

Die Grünen wollen trotz Energiekrise die Laufzeit der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke nicht verlängern. (Foto: IMAGO/aal.photo) Protest gegen das EU-Öko-Label für Atomkraft

Wie kann es denn sein, dass ein Atomkraftwerk am 31. Dezember noch sicher ist, am 1. Januar dann aber nicht mehr?

Das ist nicht die Frage. Entscheidend ist: Ab dem 1. Januar müsste der Staat das Risiko komplett tragen, die Betreiber wollen ja auch abschalten. Abgesehen davon, wie lange soll eine Hochrisikotechnologie denn ohne Sicherheitsüberprüfung weiterbetrieben werden?

Die Ampel hat sich zuletzt zerstritten gezeigt, auch beim Verbrenner-Aus oder in der Steuerpolitik. Kann das auf Dauer gutgehen?

Dass man in einer Koalition auch mal um Lösungen ringen muss, ist selbstverständlich. Wir haben gleichzeitig wichtige Vorhaben umgesetzt, diese Woche zum Beispiel diverse Gesetze für den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Es ist traditionell so, dass die letzte Woche vor der Sommerpause sehr intensiv ist, und ich glaube, die Pause können wir alle gut gebrauchen, um danach wieder frisch zu starten.

>>Lesen Sie hier: Europäische Finanzwächter unterstützen Konsolidierungskurs von Lindner

Dabei steht der nächste Ärger ja erst an. Bundesfinanzminister Lindner will 2023 die Schuldenbremse einhalten. Machen Sie da mit?

Das Kabinett hat sich auf einen Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr geeinigt. Aber es bleibt festzuhalten: Wir haben einen riesigen Investitionsstau in Deutschland. Der Krieg und die Inflation belasten Verbraucher, aber auch den Staat. Im Herbst steht uns die nächste Coronawelle bevor. Instrumente wie das Kurzarbeitergeld könnten wieder eine größere Rolle spielen. Wie wir das alles ohne frisches Geld und mit der Schuldenbremse bewältigen wollen, werden wir sehen.

Der Finanzminister hat angekündigt, wieder zur Schuldenbremse zurückkehren zu wollen. Nouripour zweifelt daran, ob das umsetzbar ist. (Foto: dpa) Christian Lindner, Bundesfinanzminister

Außenministerin Annalena Baerbock kann sich keine wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland vorstellen. Wie sehen Sie das?

Wir wollen Unternehmen nicht vorschreiben, wo sie Geschäfte machen. Aber ich würde jedem davon abraten, Investitionen in Russland zu tätigen oder dort zu halten. Das Russlandgeschäft verspricht in absehbarer Zeit alles andere als eine rosige Zukunft. Und auf Rechtssicherheit können deutsche Unternehmen dort nicht hoffen.

>>Lesen Sie hier: Russland blockiert humanitäre Hilfe in Syrien: „Millionen Leben stehen auf dem Spiel“

Was muss in Russland passieren, dass es wieder eine Annäherung geben kann?

Es muss einen Politikwechsel geben. Aber dafür gibt es leider überhaupt keine Anzeichen. Ich, wie viele andere, habe seit 2014 etliche Gespräche mit Leuten aus dem Umfeld von Wladimir Putin geführt. Aber das Ergebnis dieser vielen Gespräche war komplett nichtig, wie wir spätestens heute wissen. Natürlich bleiben wir gesprächsbereit. Aber nicht auf Kosten der Ukraine.

Können Gespräche mit Russland in bestimmten Bereichen Besserung bringen?

Es sieht derzeit nicht besonders gut aus. Das zeigt vor allem das Beispiel Getreidelieferungen. Da verschlimmert sich die Situation noch immer weiter. Putin nimmt die globale Lebensmittelversorgung als Geisel, indem er ukrainische Häfen blockiert. Die Situation auf dem Weltmarkt für Getreide ist dramatisch. Auch die angekündigte Reduzierung der Weizenimporte Ägyptens schafft da kaum langfristige Abhilfe.

Gleichzeitig verschifft Russland offenbar gestohlenes Getreide aus der Ukraine.

Das muss dringend verhindert werden. Die Türkei hatte ein russisches Schiff mit gestohlenem Korn in einem ihrer Häfen festgesetzt. Leider haben sie es jetzt doch wieder fahren lassen. Es braucht eine internationale Vereinbarung, dass die gestohlenen Schiffe in ihren Zielhäfen ausnahmslos festgesetzt werden.

Herr Nouripour, vielen Dank für das Interview.

Mehr: Die Taxonomie lügt – es gibt längst bessere Alternativen zu Gas und Atomkraft