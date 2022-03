Interview Ex-General Hodges: „Ich bin überzeugt, dass die Ukraine fähig ist, den Krieg zu gewinnen“

Der frühere Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa spricht über die Siegchancen der Ukraine, die Kampfmoral russischer Truppen und eine mögliche Einmischung von Nato-Staaten.

„Die Russen sind schlecht vorbereitet und haben die Herausforderung unterschätzt.“ (Foto: via REUTERS) Von ukrainischen Soldaten erbeutete russische Panzer

Berlin Der frühere Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte für Europa, Generalleutnant a. D. Frederick Ben Hodges, glaubt nicht an einen schnellen Sieg der russischen Truppen in der Ukraine – im Gegenteil: „Ich bin überzeugt, dass die Ukraine fähig ist, den Krieg zu gewinnen – auch wenn es sehr viele Opfer fordern wird“, sagte der Ex-Militär dem Handelsblatt. Hodges hat den Pershing-Lehrstuhl für Strategische Studien am Center for European Policy Analysis (Cepa) inne.

Die russische Armee sei viel schwächer als gedacht und mache Fehler, auch zeigten sich zunehmend Probleme mit der Logistik, sagte Hodges, der in Berlin für sein neues Buch „Future War: Bedrohung und Verteidigung Europas“ warb, das er zusammen mit dem Ex-General John R. Allen und dem britischen Militärexperten Julian Lindley-French geschrieben hat.

