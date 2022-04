Interview Freiberufler-Präsident: Können Ukrainern berufliche Perspektiven auch abseits der Ballungsräume bieten

Berlin Der Präsident des Bundesverbands der Freien Berufe (BFB), Friedemann Schmidt, bewertet die Arbeitsmarktchancen für Geflüchtete aus der Ukraine positiv, erwartet aber, dass ein Großteil nach Ende des Kriegs in seine Heimat zurückkehren wird.

Voraussetzung für die berufliche Eingliederung seien zu allererst Sprachkenntnisse. Deshalb müsse es ein breites Angebot an Integrationskursen geben.

Voraussetzung für die berufliche Eingliederung seien zu allererst Sprachkenntnisse. Deshalb müsse es ein breites Angebot an Integrationskursen geben.

Die freien Berufe, zu denen beispielsweise Apotheker, Notare, Heilpraktiker, Krankengymnasten, Ärzte, Ingenieure oder Architekten gehören, hätten den Vorteil, breit in der Fläche angesiedelt zu sein. Sie könnten Geflüchteten also auch abseits der Ballungsräume eine berufliche Perspektive bieten, sagte Schmidt.

Im Werben um Berufsnachwuchs sieht der BFB-Präsident die freien Berufe im Nachteil gegenüber anderen Wirtschaftszweigen. „Wir sind bei den Gehältern im Vergleich zur Industrie oder auch zum öffentlichen Dienst oft nicht konkurrenzfähig“, erklärte er. Bei den Apotheken habe man in Vorwegnahme der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns gerade „das gesamte Tarifgefüge um etwas mehr als zehn Prozent nach oben schieben müssen, um noch Nachwuchskräfte zu gewinnen“.

Herr Schmidt, können Geflüchtete aus der Ukraine helfen, den Fachkräftemangel in den freien Berufen zu lindern?

Aus persönlichen Gesprächen mit Geflüchteten und Helfern weiß ich, dass der Rückkehrwille sehr groß ist – und ich wäre froh, wenn er sich in möglichst vielen Fällen auch rasch erfüllen ließe. Aber wenn eine Rückkehr nicht möglich ist, sind wir als Freiberuflerinnen und Freiberufler natürlich sehr daran interessiert, den qualifizierten oder auch zu qualifizierenden Geflüchteten eine berufliche Zukunft zu geben.

Ein Nadelöhr bei der beruflichen Integration ist oft die Anerkennung von Abschlüssen. Ist das nicht im Bereich der geschützten freien Berufe besonders schwierig?

Die Kammern prüfen gerade, inwieweit akademische Abschlüsse aus der Ukraine bei uns anerkannt werden können. Da bin ich ganz optimistisch, dass das schnell geht. Denn es haben ja auch viele junge Menschen aus Afrika oder asiatischen Staaten in der Ukraine studiert, was auf ein hohes Ausbildungsniveau und international anerkannte Abschlüsse hindeutet.

Vita Friedemann Schmidt Freiberufler-Präsident Friedemann Schmidt ist seit Oktober 2021 Präsident des Bundesverbands der Freien Berufe (BFB), der als Spitzenverband der freiberuflichen Kammern und Verbände die Interessen der Freien Berufe in Deutschland vertritt. Dazu gehören beispielsweise Ärzte und Zahnärzte, Notare, Steuerberater, Heilpraktiker, Hebammen, Architekten, Ingenieure oder Apotheker. Apotheker Schmidt hat noch zu DDR-Zeiten Pharmazie in Greifswald studiert und ist Inhaber einer Leipziger Apotheke. Der 57-Jährige ist seit 2003 Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer und war von 2013 bis 2020 Präsident der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.

Bleibt die Sprachbarriere. Apothekerinnen, Heilpraktiker oder Notare sollten schon Deutsch sprechen können, oder nicht?

Ich bin etwas überrascht, dass Deutsch- oder auch Englischkenntnisse bei vielen ukrainischen Geflüchteten nicht so ausgeprägt sind, wie man das vielleicht erwartet hätte. Aber auch hier könnten Freiberuflerinnen und Freiberufler gerade bei der Fachsprache schnell Abhilfe schaffen, einfach über die Praxis in ihren Praxen, Kanzleien, Büros und Apotheken. Voraussetzung ist aber, dass ein Grundstein gelegt wird, etwa durch ein breites Angebot an Integrationskursen.

Geflüchtete, die keine Verwandten oder anderen Kontaktpersonen haben, sollen nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt werden. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sieht die Gefahr, dass sie auf strukturschwache Regionen verteilt werden, wo sie nur schwer auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können.

Es ist verständlich, dass die Menschen zunächst in die Ballungsräume und industriellen Zentren gehen. Freiberuflerinnen und Freiberufler sind aber überall im Land präsent – auch in den ländlichen Räumen. Sie könnten also mit dazu beitragen, Geflüchteten auch in der Fläche eine berufliche Perspektive zu geben und für eine breitere regionale Verteilung zu sorgen.

Würden Sie auch Russen eine Perspektive geben, die ihrer Heimat den Rücken kehren?

Selbstverständlich, auch wenn ich schockiert bin von den Umfragen, wonach eine Mehrheit der Russen den Ukrainekrieg befürwortet. Aber ich bin in der DDR aufgewachsen und weiß, welche Auswirkungen staatliche Propaganda auf das Denken und den Wissenshorizont der Menschen hat. Man kann nicht alle russischen Bürger für das haftbar machen, was gerade in der Ukraine passiert. Ich rechne damit, dass ein erheblicher Teil der intellektuellen Elite Russlands ihre Heimat über kurz oder lang verlassen wird.

Das Gründungsgeschehen in Deutschland hat in der Pandemie stark gelitten, auch wenn die Zahl der Neugründungen im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen ist. Woran liegt es, dass immer weniger Menschen sich eine eigene berufliche Existenz aufbauen?

Vor allem in der ersten Phase der Pandemie fühlten sich viele Kleinselbstständige bei den Hilfen alleingelassen, das wirkt nach. Dass die Gründungsbereitschaft zurückgeht, hat aber auch mit der starken Verrechtlichung und Bürokratisierung zu tun. Große Unternehmen berufen bei Datenschutz- oder Compliance-Fragen einen Beauftragten oder richten gleich eine ganze Abteilung ein. Freiberuflerinnen und Freiberufler sind hier meist auf sich allein gestellt.

Hat es vielleicht auch mit der hohen Arbeitsbelastung zu tun, die Gründern vor allem in der Anfangsphase blüht – und das bei unsicheren Perspektiven?

Es gibt Freiberuflerinnen und Freiberufler, die sind stolz darauf, 60 Stunden in der Woche zu arbeiten, auch an den Wochenenden. Aber mit diesem Berufsethos ist bei der jungen Generation kein Staat mehr zu machen. Was die wirtschaftlichen Perspektiven angeht: Die sind bei den freien Berufen meist etwas leichter zu kalkulieren als im Start-up-Bereich. Erst recht, wenn junge Leute sich entscheiden, etwa eine Apotheke oder eine Anwaltskanzlei mit einem eingeführten Kundenstamm zu übernehmen. Da haben wir großen Bedarf.

Freiberufler haben auch Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden. Woran liegt es?

Wir versuchen, früh in die Schulen zu gehen und zu informieren, was pandemiebedingt zuletzt schwierig war. Und wir müssen auch noch besser darin werden, Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Wir sehen aber auch, dass es Nachholbedarf bei der Schulbildung gibt und angehende Auszubildende oft nicht das nötige Rüstzeug mitbringen.

Spielt auch eine Rolle, dass sich in anderen Wirtschaftszweigen mehr verdienen lässt?

Wir sind bei den Gehältern im Vergleich zur Industrie oder auch zum öffentlichen Dienst oft nicht konkurrenzfähig. Das liegt beispielsweise im Fall der Heilberufe aber auch an den Gebührenordnungen, die seit Jahren nicht angepasst wurden. Bei den Apotheken haben wir gerade in Vorwegnahme der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns das gesamte Tarifgefüge um etwas mehr als zehn Prozent nach oben schieben müssen, um noch Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Herr Schmidt, vielen Dank für das Interview.

