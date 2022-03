Interview Grünen-Fraktionschefin Dröge: „Eine Neuauflage von TTIP wird es nicht geben“

Berlin Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, hat neue Verhandlungen für ein europäisch-amerikanisches Freihandelsabkommen abgelehnt. „Eine Neuauflage von TTIP wird es nicht geben“, sagte Dröge dem Handelsblatt. Weder vonseiten der Amerikaner noch der EU gebe es gerade ernsthafte Bestrebungen, ein umfassendes Handelsabkommen zu verhandeln. „Und das ist auch gut so“, so Dröge, die als Kopf der TTIP-Gegner bei den ursprünglichen Verhandlungen galt.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte im Handelsblatt einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit den USA gefordert. Das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen TTIP („Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft“) war 2016 auf Eis gelegt worden.

Dröge stellt zudem die Ratifizierung des europäisch-kanadischen Handelsabkommens infrage, obwohl das Bundesverfassungsgericht vergangene Woche jegliche Klagen gegen Ceta abgewiesen hatte. Die Ampel hatte vereinbart, das Urteil abzuwarten. SPD und FDP wollen nun ratifizieren. Laut Dröge lege die Vereinbarung aber lediglich den Zeitpunkt der Entscheidung fest, das sei „keinesfalls eine Vorfestlegung über deren Inhalt“. Dröge sagte: „Und an unserer Grünen-Haltung hat sich nichts geändert.“ In ihrem Wahlprogramm hatte die Partei eine Ratifizierung von Ceta strikt abgelehnt.

Frau Dröge, Finanzminister Christian Lindner hat eine Neuauflage eines europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommens vorgeschlagen. Eine gute Idee?

Eine Neuauflage von TTIP wird es nicht geben. Weder vonseiten der Amerikaner noch aus der EU gibt es gerade ernsthafte Bestrebungen, ein umfassendes Handelsabkommen zu verhandeln. Und das ist auch gut so. Ein Versuch, TTIP mit all den problematischen Teilen wiederzubeleben würde zu einem erneuten Scheitern führen.

Der erste Versuch eines solchen Abkommens war tatsächlich krachend gescheitert. Aber könnte es dieses Mal nicht anders laufen?

Die Verhandlungen um TTIP sind damals aus gutem Grund gescheitert. Insbesondere die Differenzen bei europäischen und amerikanischen Agrarinteressen und beim Zugang zu den US-Beschaffungsmärkten gab es schon zur Zeit der Obama-Präsidentschaft und sind auch heute noch vorhanden. US-Präsident Joe Biden hat deutlich gemacht, dass „Buy American“ für ihn eine wichtige Richtschnur ist. Und auf beiden Seiten des Atlantiks gibt es den Wunsch, Standards nicht zu senken.

Sind wir angesichts der Abkehr von Russland und möglicherweise auch von China nicht auf ein neues Handelsabkommen mit den USA angewiesen?

Es gibt viele Bereiche, in denen es sinnvoll ist, dass die USA und die EU stärker zusammenarbeiten. Das neu ins Leben gerufene Trade and Technology Council ist ein guter Anfang, um in einem strukturierten Dialog die transatlantische Zusammenarbeit zu vertiefen. Dort werden entscheidende Fragen diskutiert, etwa mögliche Kooperationen bei der Halbleiterproduktion, gemeinsamen technologischen Standards oder im Bereich Green Tech. Auch ein begrenztes Abkommen zur Absenkung von Industriezöllen wäre zu begrüßen. Und ein CO2-Grenzausgleichssystem wird stärker, je mehr Länder sich daran beteiligen. Eine transatlantische Zusammenarbeit in diesem Bereich wäre ein tolles Signal.

Fühlen Sie sich von Herrn Lindner durch seine Forderung überrumpelt?

Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, wie wir die wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA vertiefen wollen. Da werden wir uns sicher wieder drauf einigen können.

Robert Habeck (links im Bild) und Christian Lindner

Ungeklärt ist auch die Zukunft des Abkommens mit Kanada, das bislang nur vorläufig in Kraft ist. Das Bundesverfassungsgericht hat aber die letzten Klagen gegen Ceta abgewiesen. Werden Sie es jetzt ratifizieren?

Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, erst das Urteil des Verfassungsgerichts abzuwarten und dann eine Entscheidung über den weiteren Umgang mit Ceta zu treffen. Diese Vereinbarung betrifft lediglich den Zeitpunkt der Entscheidung, ist jedoch keinesfalls eine Vorfestlegung über deren Inhalt. Und an unserer Grünen-Haltung hat sich nichts geändert.

Das Urteil ist jetzt da. Worauf warten Sie noch mit der Ratifizierung?

Wir Grüne haben Ceta immer aus politischen Gründen in der vorliegenden Form abgelehnt und nicht primär wegen rechtlicher Bedenken. Insbesondere die im Abkommen vorgesehenen Sonderklagerechte für Konzerne, die erst mit einer Ratifizierung durch alle Parteien in Kraft treten, beinhalten Gefahren für Verbraucher und Staaten. Auch Karlsruhe hat sich bezüglich der demokratischen Legitimation der Ausschüsse skeptisch geäußert und seine diesbezüglichen Zweifel nur aufgrund der Protokollerklärungen stehen lassen. Gründe gibt es also genug, Ceta und das Urteil jetzt genau zu prüfen und dann zu entscheiden. Wir haben auch überhaupt keinen Zeitdruck. Die Handelsteile des Abkommens befinden sich bereits in vorläufiger Anwendung.

Die Ampel will neue Handelsabkommen nur noch in Kombination mit hohen Umwelt- und Sozialstandards schließen. Warum?

Handelspolitik war aus unserer Sicht nie wertefrei. Solche Abkommen müssen immer genutzt werden, um positive Veränderungen herbeizuführen.

Aber können wir uns das angesichts des Ukrainekriegs überhaupt noch erlauben? Wenn sich auch noch China abwenden sollte, würden wir noch dringender umfassende Handelsabkommen mit vielen anderen Ländern brauchen.

Die Handelspolitik ist das wirkmächtigste Instrument, um dafür zu sorgen, dass Länder sich erst gar nicht abkoppeln. Diesen Zweck erfüllen Handelsabkommen aber nur, wenn sie mit hohen Umwelt- und Sozialstandards einhergehen. Und die Standards stärken sogar die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Konkurrenzunternehmen aus anderen Ländern können so nicht einfach ihre Ware in die EU einführen, die sie womöglich unter viel billigeren, weil sozial- oder klimaschädlicheren Bedingungen hergestellt haben.

Der Welthandel wächst seit Jahren deutlich langsamer als die Wirtschaftsleistung. Schüren wir nicht mit dem Mantra, die Handelspolitik mit immer neuen Standards belegen zu müssen, nur neuen Protektionismus?

Die protektionistischen Maßnahmen der vergangenen Jahre wurden ja aus ganz anderen Gründen erlassen. Regierungschefs wie Donald Trump in den USA haben den Handel als Waffe der Außenpolitik genutzt. Was wir uns von der Handelspolitik wünschen, ist bislang kaum umgesetzt worden: Das, was wir mit Handelspolitik erreichen wollen, ist zum Vorteil aller Handelspartner, nicht zur Diskriminierung.

Frau Dröge, vielen Dank für das Interview.

