Interview Hendrik Wüst: „Die CDU hat wieder Rückenwind“

Am kommenden Wahlsonntag in Nordrhein-Westfalen entscheidet sich, ob Hendrik Wüst Ministerpräsident bleibt.

Düsseldorf Nach dem Wahlsieg von Daniel Günther in Schleswig-Holstein rechnet NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst mit Schwung im Wahlkampfendspurt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland wird am kommenden Sonntag gewählt. Es ist die Heimat von CDU-Chef Friedrich Merz.

„Das ist erst einmal ein toller Erfolg für Daniel Günther, aber auch für die CDU insgesamt. Denn er zeigt: Die Volkspartei CDU hat wieder in die Spur gefunden und verspürt nun sogar wieder Rückenwind“, sagte Wüst im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Allerdings liegt die CDU in Nordrhein-Westfalen noch alles andere als sicher vorn und rangiert auch in den Umfragen noch hinter dem Ergebnis von 2017, das damals Armin Laschet erzielte. Auf ihn folgte Wüst vor weniger als 200 Tagen, der sich seitdem als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz in der Coronakrise positionieren konnte.

Nun muss er eine drohende Wirtschaftskrise im eigenen Bundesland angesichts der Folgen des Ukrainekriegs abwenden und stellte klare Forderungen an den Bund: „Wenn es zu einer Gasmangellage kommt, dann muss der Industriestandort Nordrhein-Westfalen weiter verlässlich und wettbewerbsfähig versorgt werden. Egal ob Stahl, Aluminium, Chemie, Glas: Es sind Schlüsselindustrien, weil sie am Anfang von langen Wertschöpfungsketten in ganz Deutschland und Europa stehen.“

Wüst warnte: „Viele Anlagen in diesen Branchen sind unwiederbringlich zerstört, wenn sie nicht permanent laufen.“ Ein kurzfristiges Gasembargo hätte „große Auswirkungen auf Industrie und Arbeitsplätze“, da bisher Ersatz fehle. Daran arbeite sein Bundesland etwa mit den Partnern in Belgien und den Niederlanden. „Eine solche Situation ließe sich nur mit großen Mühen und nur im Zusammenwirken aller staatlichen Ebenen bewältigen.“

Wüst begrüßte, dass CDU-Chef Merz in die Ukraine gereist ist. Ebenso wie er kritisierte er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „In solch einer Lage ist Besonnenheit wichtig, aber eben auch Klarheit – im Kurs und in der Kommunikation. Daran hat es der Bundesregierung in den letzten Wochen gefehlt.“

Ex-Kanzlerin Angela Merkel hingegen müsse sich nicht wie etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Fehleinschätzungen in ihrer Russlandpolitik entschuldigen. „Es ist unstreitig, dass sehr viele in der deutschen Politik an ein besseres Einvernehmen mir Russland geglaubt haben. Das geht dem gesamten Westen so. Entscheidend ist, dass der Irrtum von früher einen heute nicht daran hindern darf, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“



Herr Ministerpräsident, Ihr Parteifreund Daniel Günther hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein klar gewonnen. Ihre Werte für die Wahl am kommenden Sonntag sind schlechter als bei der Wahl 2017. Was hat Herr Günther besser gemacht als Sie?

Das ist erst einmal ein toller Erfolg für Daniel Günther, aber auch für die CDU insgesamt. Denn er zeigt: Die Volkspartei CDU hat wieder in die Spur gefunden und verspürt nun sogar wieder Rückenwind. In Nordrhein-Westfalen konnten wir, seit ich den CDU-Vorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten vor nicht einmal 200 Tagen übernommen habe, in allen Umfragen deutlich zulegen. Das Bild verfestigt sich: Wir liegen vorn. Aber entscheidend ist der Wahltag.

Anders sieht es bei der FDP aus. Sie hat in Kiel verloren und wird wohl auch in NRW verlieren. Dabei hat sie bei Ihnen das Bildungsressort und das Digitalministerium inne. Sind das keine Gewinnerthemen?

Wie gesagt: Warten wir doch die Entscheidung ab. Fakt ist: Die Digitalpolitik in Nordrhein-Westfalen ist eine Erfolgsgeschichte. Seit dem Regierungswechsel haben wir siebenmal so viel Privathaushalte mit Gigabit-Zugang, doppelt so viel Glasfaser in Gewerbegebieten und viermal so viel an Schulen. Zudem haben wir das Land stark vorangebracht etwa durch Bürokratieabbau, eine Digitalstrategie und die Start-up-Förderung. Es sind 400.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Wir haben 10.000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, weitere 10.000 werden folgen. Ich möchte die erfolgreiche und gute Zusammenarbeit mit der FDP daher gern fortsetzen.

Eigene Akzente konnten Sie in der kurzen Zeit nicht wirklich setzen. Sie profitieren eher von der Schwäche der SPD.

Das sehe ich anders. Wir treten ein für innere Sicherheit, Familien und Bildung, unser Industrieland. Wir wollen durch Entlastungen und eine sichere Energieversorgung dafür sorgen, dass Unternehmen und Arbeitsplätze krisensicher sind. Damit überzeugen wir.

Die CDU will Energiesteuern senken. Wäre nicht eher eine große Steuerreform angezeigt?

Wir müssen unterscheiden zwischen den kurzfristig sowie den langfristig notwendigen Maßnahmen. Jetzt müssen die Steuern auf Energie auf breiter Front gesenkt werden. Die Energiepreise treiben die Inflation. Auch die Pendlerpauschale muss steigen – und zwar ab dem ersten und nicht erst ab dem 21. Kilometer. Ebenso müssen wir beim Wohngeld etwas tun. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sicher Ideen für eine große Steuerreform. Sollte sich das mit unseren Plänen decken, hätte er unsere volle Unterstützung.

Vita Politiker Hendrik Wüst, 46, wuchs im westfälischen Rhede auf. Mit 15 trat er in die Junge Union ein und gründete einen Ortsverband. Der Jurist zog 2005 in den Landtag ein. 2006 wurde er Generalsekretär der NRW-CDU, 2021 Landeschef. Regierungschef 2017 berief Armin Laschet den Chef der Mittelstandsunion als Verkehrsminister in sein Kabinett. Im Oktober 2021 übernahm Wüst als Ministerpräsident.

Herr Lindner hält die CDU nicht für regierungsfähig. Die Partei suche noch ihren Kurs. Hat er recht?

Zweifelsohne nicht, wie auch unser Wahlerfolg im Norden zeigt. Die Union zeigt zudem eine verantwortungsvolle und klare Positionierung mit Blick auf die Ukraine. Es war die Ampel, die weder in dieser ganz wesentlichen Frage der Außenpolitik noch beim bestimmenden innenpolitischen Thema, Corona, einen klaren Kurs hatte.

Von einem klaren Kurs kann bei Corona kaum die Rede sein. Ähnlich wie beim Mindestlohn. Ihre Partei unterstützt nun zwölf Euro. Wie bewerten Sie das als Marktliberaler?

Ich habe sehr dafür geworben. Die grassierende Inflation macht es notwendig, diesen Schritt bei der Lohnuntergrenze zu machen. Ich halte zwölf Euro Mindestlohn für richtig.

Der Industrie hilft das nicht, sie steuert auf eine historische Energiekrise zu. Was tun Sie?

Es gibt einen engen Schulterschluss mit Gewerkschaften und Unternehmen. Gemeinsam haben wir Richtung Bund und Bundesnetzagentur adressiert: Wenn es zu einer Gasmangellage kommt, dann muss der Industriestandort Nordrhein-Westfalen weiter verlässlich und wettbewerbsfähig versorgt werden. Egal ob Stahl, Aluminium, Chemie, Glas: Es sind Schlüsselindustrien, weil sie am Anfang von langen Wertschöpfungsketten in ganz Deutschland und Europa stehen. Viele Anlagen in diesen Branchen sind unwiederbringlich zerstört, wenn sie nicht permanent laufen.

Aber sind sie auf ein Embargo vorbereitet?

Ein kurzfristiges Gasembargo hätte große Auswirkungen auf Industrie und Arbeitsplätze. Die Ersatzkapazitäten reichen nicht aus. Deswegen müssen wir neue Lieferwege ermöglichen, die erneuerbaren Energien schnell ausbauen und notfalls auch Braunkohlekraftwerke nicht wie geplant abschalten, sondern als Reserve weiterlaufen lassen. Wir müssen flexibel und pragmatisch agieren.

Das heißt: Aktuell ist NRW nicht vorbereitet?

Schon vor einigen Wochen haben wir eine Energiepartnerschaft mit Flandern beschlossen, um über Antwerpen und Zeebrügge noch mehr Gas aus Übersee importieren zu können. Wir haben gerade einen umfassenden Plan für mehr Energiesicherheit vorgelegt. Klar ist: Eine solche Situation ließe sich nur mit großen Mühen und nur im Zusammenwirken aller staatlichen Ebenen bewältigen. Bei uns berät wöchentlich auch ein Krisenteam Gas NRW, in dem neben der Landesregierung Gasnetzbetreiber, Speicher- und Stromnetzbetreiber und Verbände vertreten sind.

Hendrik Wüst will im Bezug auf den Ausbau erneuerbarer Energien nicht auf Pflichten setzen. (Foto: imago images/Rupert Oberhäuser) Solaranlage auf Hausdach

Eine Lösung ist der schnellere Ausbau von Windkraft und Solar. Kommt die Solardachpflicht in NRW?

Der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien ist richtig und wichtig und ebenso Teil unseres energiepolitischen Aktionsplans, hilft bei einem kurzfristigen Gasembargo aber nicht sofort. Wir sind Vorreiter der Energiewende, setzen dabei nicht auf Konfrontation und Konflikt wie manche unserer politischen Mitbewerber. Wir können mit Anreizen und Akzeptanz mehr erreichen.

Was für Anreize konkret?

Wenn Immobilienbesitzer oder Mieter langfristig Strom- oder Heizkosten senken können, indem sie Strom oder Wärme auf dem eigenen Dach erzeugen, ist das ein starker Anreiz. Darüber hinaus bietet das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Anreize, die wir außerhalb des EEG mit unserem Landesförderprogramm ergänzen. Sowohl die KfW-Bank als auch die NRW.Bank bieten zinsgünstige Darlehen an. Darüber hinaus weisen wir im Dialog vor Ort zusätzliche Flächen für Windräder und Solarstrom aus.

So wollen Sie in kurzer Zeit den Umstieg auf Ökostrom schaffen?

Die Anreize können noch deutlich stärker werden, etwa indem wir im Bereich der Windkraft Anwohnern von geplanten Windrädern eine Beteiligung an solchen Projekten anbieten. Wenn man auch noch einen finanziellen Vorteil davon hat, wird das Windrad vor der eigenen Haustür wahrscheinlich eher akzeptiert. Mit Zwang zu arbeiten ist nicht mein Ansatz und auch nicht nötig.

Das Preissignal ist ein Anreiz, etwa um aufs E-Auto umzusteigen. Ist es ein Fehler, den Spritpreis ab Juni per Gesetz zu senken?

Bei uns pendeln rund fünf Millionen Menschen täglich zur Arbeit. Wir müssen gerade jetzt auch die Menschen entlasten, die mit einem älteren Auto und weniger Gehalt jeden Morgen zur Arbeit kommen müssen.

Der Ukrainekrieg und die Folgen prägen den Landtagswahlkampf. Wäre es nicht an der Zeit, dass sich nach dem Bundespräsidenten auch Altkanzlerin Merkel für ihre Russlandpolitik entschuldigt?

Es ist unstreitig, dass sehr viele in der deutschen Politik an ein besseres Einvernehmen mir Russland geglaubt haben. Das geht dem gesamten Westen so. Entscheidend ist, dass der Irrtum von früher einen heute nicht daran hindern darf, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (r) wurde Anfang Mai von Wolodimir Selenski, dem Präsident der Ukraine in Kiew empfangen. (Foto: dpa) Friedrich Merz in Kiew

Verhält sich Kanzler Scholz derzeit richtig, oder teilen Sie die Ansicht von CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder, er sei „eines Kanzlers unwürdig“?

In solch einer Lage ist Besonnenheit wichtig, aber eben auch Klarheit – im Kurs und in der Kommunikation. Daran hat es der Bundesregierung in den letzten Wochen gefehlt.

Ist es denn richtig, als Oppositionsführer nach Kiew zu reisen?

Ich finde es richtig. Die ukrainische Regierung hat sich über die Solidarität und den Besuch gefreut ...

… und freut Sie im Wahlkampf.

Das dürfte hier keine große Rolle spielen.

Wenn Herr Merz im Wahlkampf auftritt, und das tut er sehr oft, dann auf jeden Fall. Das Thema polarisiert.

Ich freue mich über die Unterstützung unseres Wahlkampfs durch die gesamte Unionsfamilie.

Sie werben mit „Machen, worauf es ankommt“. Gehört dazu die Mallorca-Reise von CDU-Ministern während der Hochwasserkatastrophe 2021?

Das Verhalten war ein Fehler. Die Ministerin hat Konsequenzen daraus gezogen und ist zurückgetreten. Das war notwendig.

Die marode Autobahnbrücke auf der wichtigen Nord-Süd-Achse A45 soll Bundesverkehrsminister Volker Wissing zufolge gesprengt werden. (Foto: dpa) Marode Talbrücke Rahmede

Dann reden wir über den Zustand der Infrastruktur. Brücken sind marode und müssen gesperrt werden, wie etwa in Rahmede. Sie waren viereinhalb Jahre Verkehrsminister. Warum haben Sie dann 2017 die geplante Ausschreibung zum Neubau der Rahmede-Brücke zurückgenommen?

Das ist eine fachliche Entscheidung, die Experten treffen, nicht Politiker.

Fakt ist: Wäre frühzeitig geplant worden, bestünde jetzt nicht Chaos auf wichtigen Autobahnen. Was soll sich künftig ändern?

Wir haben eher drei als zwei Jahrzehnte Sanierungsstau, haben von der rot-grünen Vorgängerregierung ein völlig marodes Straßennetz übernommen. Dagegen helfen nur Rekordinvestitionen, die wir seit dem Regierungswechsel 2017 Jahr für Jahr umgesetzt haben. Über 600 Millionen Euro an Straßenbaumitteln haben wir allein zusätzlich vom Bund abgerufen, zusätzliche Planer, Techniker und Ingenieure eingestellt, für 100 Millionen Euro externe Planungsbüros engagiert. Es ist eine Mammutaufgabe, daran arbeiten wir.

Wichtig sind auch schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Nach dem Hochwasser haben Sie alle Regeln außer Kraft gesetzt. Bietet sich die Chance jetzt wieder angesichts des Kriegs wie bei den geplanten LNG-Terminals?

Wir haben in der Notsituation schnelle und unbürokratische Regelungen und Hilfen geschaffen. Ich bin gespannt, ob Minister Habeck seine Pläne realisieren kann, um Energienetze, Ökoenergien und LNG-Terminals beschleunigt zu bauen. Bisher sieht es nicht so aus, als sei das Gesetzespaket in der Berliner Koalition geeint. Aber klar ist: Wir müssen schneller werden.

Herr Wüst, vielen Dank für das Gespräch.

