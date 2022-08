Interview Lindner-Chefberater Lars Feld: „So richtig hart wird es jetzt erst“

Berlin Lars Feld war schon in unruhigen Zeiten in Berlin gestartet. Auf eine baldige Entspannung hofft der Chefberater von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nicht: „So richtig hart wird es jetzt erst“, sagte Feld, der seinen Posten seit Februar innehat, dem Handelsblatt.

Die Stagnation der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal sei bereits Grund zur Beunruhigung. „Deutschland befindet sich in höchst unsicherem Fahrwasser“, sagte Feld.

Zwar seien die aktuellen Zahlen zum Wirtschaftswachstum nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen. Entwarnung gab Feld dennoch nicht: „Die konjunkturellen Rückschläge im ersten Halbjahr 2022 waren nur der Anfang.“ Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass Deutschland noch in diesem Jahr zwei Quartale mit einer klaren Schrumpfung der Wirtschaft erlebt – eine technische Rezession.

Diese Entwicklung hängt laut dem Präsidenten des Freiburger Walter Eucken Instituts insbesondere mit der Energiekrise zusammen. Um diese abzumildern, müsse auch die Bundesregierung mehr tun, damit die Deutschen mehr Gas einsparen. Die geplante Gas-Umlage, mit der Gasimporteure gestiegene Preise an die Haushalte weitergeben können, falle zu niedrig aus.

Herr Feld, die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal minimal geschrumpft. Wie sehr muss uns das besorgen?

Deutschland befindet sich in höchst unsicherem Fahrwasser. Die konjunkturelle Lage bleibt angespannt. Allerdings sind die Zahlen nicht so schlecht, wie viele befürchtet hatten.

Das Statistische Bundesamt hat das Wirtschaftswachstum für das erste Quartal revidiert. Statt einem Plus von nur 0,2 Prozent stehen wir nun bei 0,8 Prozent.

Bei all den schlechten Nachrichten der vergangenen Woche ist das ein Lichtblick. Der wirtschaftliche Schaden durch die Coronapandemie im zurückliegenden Winter war nicht so groß wie bislang befürchtet. Das gibt etwas Rückenwind für das laufende Jahr. Über das gesamte Jahr könnte noch ein positives Wachstum des Bruttoinlandsprodukts resultieren. Aber wir müssen uns auch klarmachen: So richtig hart wird es jetzt erst.

Vita Der Ökonom Lars Feld hat seit 2010 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg inne und ist Direktor des Walter Eucken Instituts. Seine Forschungsschwerpunkte sind Wirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft, Neue Politische Ökonomie und Ökonomische Analyse des Rechts. Feld ist ständiger Gastprofessor am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim sowie Mitglied der Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften). Der Berater Seit 2003 ist Feld Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen. 2007 wurde er zum Sachverständigen für die Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen (Föderalismuskommission II) benannt und wirkte beratend an der neuen deutschen Schuldenbremse mit. Zum Januar 2020 wurde er als wissenschaftliches Mitglied in die Mindestlohnkommission berufen. Er war von 2011 bis 2021 Mitglied sowie im abschließenden Jahr Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und vertrat diesen von 2013 bis 2021 im Unabhängigen Beirat des Stabilitätsrats. Seit Februar 2022 ist er persönlicher Berater von Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Wie hart denn?

Die konjunkturellen Rückschläge im ersten Halbjahr 2022 waren nur der Anfang. Die Probleme haben sich nun erst richtig aufgebaut und weiten sich aus. Im zweiten Halbjahr wird die Energiekrise voll durchschlagen. Jetzt freuen wir uns vielleicht über ein Quartal mit 0,8 Prozent im Plus. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass wir in diesem Jahr noch zwei Quartale mit einem klaren Minus erleben werden. Das wäre dann eine technische Rezession.

Wie stehen wir im Vergleich zur Finanzkrise 2008/2009 und der Coronakrise 2020 da?

Ich muss ehrlich sagen: Die Einbrüche in den Zahlen mögen damals extremer gewesen sein. Aber die Lage jetzt kann durchaus problematischer sein. In den vorherigen Krisen gab es einen externen Schock, auf den man gezielt reagieren konnte. Es war dann rasch erkennbar: Irgendwann ist es vorbei. Jetzt sind wir in einer Situation, in der der Schock auf unbestimmte Zeit andauert und immer neue Folgen mit sich bringt, die sich dann gegenseitig verstärken.

Das müssen Sie erklären.

Aus dem Ukrainekrieg ist die Energiekrise entstanden. Diese trifft auf die Folgen der Coronapandemie. Das treibt die Preise weiter, verstärkt bei Gas und Öl. Preiserhöhungen sind nun in der ganzen Breite der Güter und Dienstleistungen zu sehen. Die hohen Preise sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Produktion teilweise herunterfahren und abwarten. Das wiederum verstärkt den Auftragsstau, sodass die pandemiebedingten Lieferkettenprobleme durch den Krieg noch verstärkt werden.

Gleichzeitig droht ein dauerhafter Lieferstopp für russisches Gas.

Dann wäre eine Rezession unausweichlich.

Wie müssen wir uns darauf vorbereiten?

Mit voller Entschlossenheit. Bei vielen Unternehmen gibt es noch Möglichkeiten, von Gas auf andere Energieträger umzustellen. Die Substitution passiert jetzt nach und nach, aber es geht noch deutlich mehr. Wir müssen alles an Energie nehmen, was wir bekommen können. Dazu zählt auch Atomkraft. Die drei verbliebenen Kernkraftwerke müssen weiterlaufen, mindestens fünf Jahre. Und das müssen wir rasch auf den Weg bringen. Die Zeit läuft uns davon.

Wie wäre es denn damit, Gasverbrauchern Anreize zum Sparen zu geben, indem sie die hohen Preise zu spüren bekommen?

Preisanreize sind ein entscheidendes Mittel und müssen stärker eingesetzt werden. Die Bundesregierung hat bislang vor allem auf Appelle an die Bevölkerung gesetzt. Das ist verständlich. Es zeigt sich jetzt aber, dass das allein nicht reicht.

Definition: Was ist eine Rezession? Rezession im eigentlichen Sinn Im üblichen Konjunkturschema ist die Rezession der Abschwung nach einem wirtschaftlichen Boom. Das Schema zeigt jetzt aber eigentlich einen Aufschwung an, nachdem die meisten Folgen der Coronapandemie vorüber sein sollten. IfW-Vizepräsident Stefan Kooths hält Rezession daher aktuell nicht für den passenden Begriff: „Es bestehen weiterhin wichtige Auftriebskräfte, die für einen fortgesetzten Aufschwung sprechen.“ Technische Rezession: Wirtschaftswachstum Eine populäre technische Definition der Rezession ist hingegen, dass eine Volkswirtschaft zwei aufeinanderfolgende Quartale mit schrumpfender Wirtschaftsleistung vorweist. Daran ist Deutschland aktuell noch knapp vorbeigeschlittert. Im vierten Quartal 2021 hatten die Auswirkungen der Pandemie für ein Minus von 0,3 Prozent gesorgt, im ersten Vierteljahr 2023 stand dann ein leichtes Plus von 0,2 Prozent. Technische Rezession: Wirtschaftsauslastung Die führenden Institute definieren eine Rezession etwas komplizierter: Sie stellen die Frage, wie hoch die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Optimalfall wäre, wenn also alle Arbeiter und Maschinen genau wie vorgesehen genutzt würden. Das ist das sogenannte Produktionspotenzial. Ist die Wirtschaft wie aktuell in der Krise, produziert sie weniger als sie laut Potenzial eigentlich könnte. Steigt diese Unterauslastung zwei Quartale in Folge an, sprechen die Institute von einer technischen Rezession. Eine solche hat schon ein dreiviertel Jahr lang vorgelegen, vom dritten Quartal 2021 bis zum ersten Quartal 2022. Laut den Institutsprognosen nimmt die Unterauslastung seitdem aber wieder ab, ab 2023 soll sich Deutschland dann sogar in einer Überauslastung wiederfinden.

Mit der Gas-Umlage, die ab Oktober gelten soll und mit der Gasimporteure höhere Preise an die Verbraucher weitergeben können, wird die Regierung jetzt erstmals bei den Preisen aktiv. Auf einen Vier-Personen-Haushalt kommen Mehrkosten von bis zu 1000 Euro zu.

Vermutlich wird es weniger sein. Und das reicht dann nicht als Anreiz. Es braucht weitere Schritte, um die Preise wirken zu lassen und den Gasverbrauch zu senken.

Was halten Sie von einem Ende des Tankrabatts, der die Preise sogar künstlich senkt? Finanzminister Christian Lindner wollte diesen unbedingt, Sie als sein Chefberater könnten ihm doch endlich davon abraten.

Der Tankrabatt wird nach drei Monaten auslaufen. Viele Menschen sind aber auf das Auto angewiesen und daher wenig preissensitiv. Beim Gas ist das anders. Unternehmen wechseln auf andere Energieträger, private Haushalte werden sich überlegen, ob sie jeden Durchgangsraum heizen müssen.

Wie sollen die Bürger mit noch höheren Preisen klarkommen?

Es braucht natürlich Entlastungen, insbesondere für einkommensschwache Haushalte. An Transfers für die Empfänger von Grundsicherung, Arbeitslosengeld II und Wohngeld führt kein Weg vorbei.

Lindner will auch die Einkommensteuer anpassen, um die kalte Progression zu mildern. Davon würden genauso Reiche profitieren.

Sie würden auch profitieren. Aber man kann diese Steuerreform durchaus so gestalten, dass vor allem untere und mittlere Einkommen relativ besser gestellt werden. Und genau dazu werde ich raten.

Wie lange wird es mit den Preissteigerungen noch so weitergehen?

Das ist schwer zu sagen. Die Prognosen sagen zwar, der Hochpunkt könnte schon erreicht sein. Ich wäre aber vorsichtiger. Gerade in Phasen hoher Inflation funktioniert folgende Daumenregel recht gut: Die Erzeugerpreise kommen verzögert zu einem Drittel in den Verbraucherpreisen, also der Inflationsrate, an. Die Erzeugerpreise sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau. In den vergangenen vier Monaten sind sie um jeweils mehr als 30 Prozent gewachsen. Einiges spricht also dafür, dass sogar zweistellige Inflationsraten möglich werden.

