Im Handelsblatt-Interview warnt Finanzminister Christian Lindner vor einem Abstieg des Wirtschaftsstandorts und schwört die Ampel auf einen langen Sparkurs ein.

Der Finanzminister will die Inflation mit dem Ende der „expansive Ausgabenpolitik“ bekämpfen. (Foto: Reuters) Christian Lindner

Berlin Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schwört die Ampelregierung auf einen langen Sparkurs ein. Der Streit um die Aufstellung des neuen Bundeshaushalts 2024, der am Mittwoch beschlossen wird, war wohl keine Ausnahme. Am Ende war die Situation so verzwickt, dass Lindner Scholz bat, mit ihm die Haushaltsberatungen zu führen.

Doch trotz Intervention des Kanzlers wurde bis zuletzt gerungen. Die Grünen drängten Lindner, mehr Geld für die Kindergrundsicherung, die 2025 kommen soll, zu reservieren. Sie wollen dafür zwölf Milliarden Euro ausgeben, Lindner nur zwei Milliarden bereitstellen. Zwischenzeitlich drohten die Grünen damit, den gesamten Haushalt scheitern zu lassen, wenn ihre Forderung nicht erfüllt würde.

Am Ende mussten vor allem sie ihre Wünsche der Realität anpassen. Familienministerin Lisa Paus bekommt die zwölf Milliarden zunächst nicht. Außenministerin Annalena Baerbock muss eine Milliarde, die sie im Vorjahr für humanitäre Hilfe zur Verfügung hatte, abgeben. Habeck bekommt ebenfalls weniger Geld als gewünscht.

