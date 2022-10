Interview mit Gita Gopinath IWF-Vizechefin fürchtet längere Krise: „Deutschland bekommt die Schocks besonders zu spüren“

Washington Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird Deutschland noch länger mit der Energiekrise zu kämpfen haben. „Dieser Winter wird schwierig, aber der Winter 2023 könnte noch schlimmer werden“, sagte die IWF-Vizedirektorin Gita Gopinath im Handelsblatt-Interview. „Die Energiekrise wird nicht mehr so schnell verschwinden.“

Sie lobte dennoch den Kurs von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der die expansive Fiskalpolitik beenden und die Schuldenbremse wieder einhalten will. „Ich halte den Ansatz des Finanzministers für richtig“, sagte Gopinath. Die Inflation sei so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Es müsse alles getan werden, um sie zu senken. „Deshalb lautet unser Rat, auf eine expansive Fiskalpolitik zu verzichten.“

Die richtige Reaktion auf Wachstumsschwäche und Inflation waren die bestimmenden Themen auf der IWF-Jahrestagung. Neben den Regierungen sind die Notenbanken gefordert. Der IWF hält es für notwendig, dass die Europäische Zentralbank (EZB) weiter die Zinsen erhöht. Auch die US-Notenbank Fed solle bei ihren Zinserhöhungen „Kurs halten“.

Lesen Sie hier das komplette Interview:

Frau Gopinath, Deutschland steht vor einer Rezession. In den vergangenen Jahren galt Deutschland als Stabilitätsanker in der Euro-Zone. Wird das Land nun wieder zum kranken Mann Europas?

Die deutsche Wirtschaft hat sich nach der Coronapandemie gut erholt. Doch Russlands Krieg gegen die Ukraine und die gestiegenen Energiepreise, insbesondere für Erdgas, treffen Deutschland besonders stark. Aber auch in Italien und vielen osteuropäischen Staaten hinterlassen die ausbleibenden Erdgaslieferungen Russlands deutliche Spuren.

Aber beim Wirtschaftswachstum ist Deutschland nun Schlusslicht in Europa. Der IWF rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr um 0,3 Prozent schrumpft, stärker als in vielen anderen Ländern.

Deutschland hat einen größeren Industriesektor als andere Länder. Und diese Unternehmen hatten schon in der Coronapandemie mit den unterbrochenen Lieferketten zu kämpfen, jetzt kommen noch die rasant steigenden Energiekosten hinzu. Deutschland ist ein Industriestandort und bekommt deshalb diese Schocks derzeit besonders deutlich zu spüren.

Gita Gopinath Die Vizedirektorin Gita Gopinath ist eine indisch-amerikanische Ökonomin und seit Januar 2022 Vizedirektorin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Zuvor war sie seit Anfang 2019 Chefökonomin beim IWF. Die Professorin Vor ihrer Zeit beim IWF war Gopinath Wirtschaftsprofessorin an der Harvard-Universität. Ihre Doktorarbeit schrieb sie bei dem früheren US-Notenbankchef Ben Bernanke an der Eliteuni Princeton.

In Deutschland warnen einige bereits vor einer Deindustrialisierung. Ist die Sorge berechtigt?

Dieser Winter wird schwierig, aber der Winter 2023 könnte noch schlimmer werden. Die Energiekrise wird nicht mehr so schnell verschwinden, die Energiepreise werden noch für längere Zeit hoch bleiben. Darauf muss Deutschland reagieren. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss deutlich beschleunigt werden. Und es braucht Energielieferungen aus anderen Ländern, die verlässlich sind. An beidem arbeitet die Bundesregierung, und das ist auch notwendig.

Der IWF rechnet damit, dass die russische Wirtschaft im nächsten Jahr um 2,3 Prozent schrumpfen wird, etwas weniger als erwartet. Heißt das, dass die Sanktionen der westlichen Staaten nicht den gewünschten Effekt haben?

Wir haben das Wachstum in Russland im Vergleich zu unseren früheren Annahmen nach oben geschraubt, aber es ist immer noch geringer als vor dem Krieg. Der Grund für die Anhebung ist, dass die Preise für Energie deutlich gestiegen sind. Die Ölexporte aus Russland sind weiter stark, auch wenn sie nun in andere Länder gehen. Auch war Russland fiskalpolitisch sehr aktiv. Unterm Strich muss man aber festhalten: Russland ist ein Land, das zunehmend von internationalen Geschäften abgeschnitten wird. Die Sanktionen haben also durchaus einen spürbaren Effekt.

Bundesfinanzminister Christian Lindner will trotz des Wirtschaftsabschwungs die expansive Fiskalpolitik beenden und im kommenden Jahr die Schuldenbremse einhalten. Er verweist auf die hohe Inflation. Hat er recht?

Ja, ich halte den Ansatz des Finanzministers für richtig. In vielen Staaten ist die Inflation so hoch wie seit Jahrzehnten nicht, Deutschland gehört dazu. Hier muss alles getan werden, um die Inflation zu senken. Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen. Aber auch die Finanzpolitik sollte ihren Beitrag leisten. Deshalb lautet unser Rat, auf eine expansive Fiskalpolitik zu verzichten.

Der Bundesfinanzminister hält an der Schuldenbremse fest. (Foto: dpa) Christian Lindner

Andererseits soll der Staat Bürger und Unternehmen wegen der steigenden Energiekosten entlasten. Und er muss massiv investieren, etwa um die Energiewende zu beschleunigen. Wie passt das zusammen?

Hier geht es nicht um ein kurzfristiges Konjunkturprogramm, sondern um eine Verbesserung auf der Angebotsseite, etwa bei der Energie. Das sind strukturelle Investitionen, welche über Jahre laufen und das Potenzial für Wirtschaftswachstum erhöhen. Hinzu kommt: In den vergangenen Jahren wurde ein großer Teil der Staatsausgaben zur Bekämpfung der Pandemie aufgewendet. Das fällt nun weg. Der Staat ist also in der Lage, das Haushaltsdefizit zu reduzieren, auch wenn er gleichzeitig zielgerichtete Hilfen für Bürger und Unternehmen in der Energiekrise leistet.

Während die US-Notenbank Fed die Zinsen deutlich erhöht, um die Inflation zu bekämpfen, agiert die Europäische Zentralbank viel zurückhaltender. Sollte die EZB mehr Tempo machen?

Es gibt Gründe für das unterschiedliche Vorgehen. Als Energie-Exporteur profitieren die USA von den gestiegenen Preisen. Die Euro-Staaten sind hingegen Importeure, weshalb die steigenden Energiepreise hier das Wirtschaftswachstum dämpfen. Das berücksichtigt die EZB. Das Wachstum in der Euro-Zone wird sich deutlich abschwächen, wir rechnen für das kommende Jahr nur noch mit 0,5 Prozent. Das sollte den Inflationsdruck senken. Trotzdem ist es richtig, wenn die EZB bis Ende des Jahres ihre Geldpolitik normalisiert und im kommenden Jahr dann einen strafferen Kurs fährt.

Die neue Regierung in Großbritannien wird von den Finanzmärkten kritisch beäugt. Wie stehen Sie zu den Plänen, die eine sehr aktive Fiskalpolitik, Steuersenkungen und steigende Schulden vorsehen?

Für Großbritannien gilt das Gleiche wie für andere Länder auch: Dies sind sehr schwierige Zeiten. Die hohen Inflationsraten, die wir sehen, sind ein Problem, gerade weil man sie nicht so schnell wieder senken kann. Das wirkt sich dann auf die Inflationserwartungen aus, und das kann das künftige Wirtschafts- und Jobwachstum bremsen. Dafür ist es wichtig, dass die Inflation bekämpft wird. Und das geht nur, wenn auch die Fiskalpolitik mitspielt.

Dies ist allerdings nicht der Fall.

Man kann und sollte durchaus den Bedürftigsten in der Gesellschaft helfen. Aber das kann auf eine Art und Weise geschehen, ohne dass man die Fiskalpolitik insgesamt ausweitet.

Die Zinspolitik der Fed ist ein wichtiges Thema auf der IWF-Tagung. Schließlich steigt mit den Zinsen auch der Wert des Dollars an, was gerade für Schwellenländer Probleme bringt. Muss die Fed diese Effekte stärker berücksichtigen?

Ich denke, dass die Fed diese sogenannten Effekte durchaus berücksichtigt, weil sie, wenn sie groß sind, wiederum auch in den USA zu spüren sein werden. Die Frage ist dann aber: Sollten Notenbanken in bestimmten Ländern eingreifen, wenn ihre Währung im Vergleich zum starken Dollar spürbar geschwächt wird?

Und wie lautet die Antwort?

Grundsätzlich empfehlen wir keine Eingriffe an den Devisenmärkten anstelle von makroökonomischen Anpassungen. Die großen Schwankungen in den Währungen stammen vor allem daher, dass die USA die Zinsen schneller anziehen als Europa zum Beispiel und dass Japan die Geldpolitik gar nicht anzieht, während China die Zinsen sogar senkt. Es könnte also in einzelnen und begrenzten Fällen sinnvoll sein, dass Zentralbanken intervenieren, um die eigene Währung zu stützen – gerade falls es zu Verwerfungen an den Märkten kommen sollte. Aber eine wichtige Botschaft des Treffens hier ist auch: Wir befinden uns in schwierigen Zeiten, und es wird wahrscheinlich noch härter werden. Daher raten wir dazu, dass Pulver noch trocken zu halten.

Sollte die Fed eine Pause bei der Inflationsbekämpfung einlegen oder zumindest langsamer vorgehen, um Turbulenzen an den Märkten zu vermeiden?

Die Inflation hält sich weiter sehr hartnäckig. Die Kerninflation …

… bei der volatile Preise für Nahrungsmittel und Energie herausgerechnet werden …

… ist zuletzt sogar noch gestiegen. Der Arbeitsmarkt ist immer noch sehr stark. Würde die Fed in so einem Umfeld signalisieren, dass sie die Geldpolitik doch nicht mehr wie geplant strafft, wäre das mit einem großen Verlust an Glaubwürdigkeit verbunden. Daher sollten sie mit Blick auf die ökonomischen Daten den Kurs halten.

Frau Gopinath, vielen Dank für das Interview.

