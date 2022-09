Interview mit Klaus Müller Präsident der Netzagentur: „Wenn wir einen kalten Winter bekommen, haben wir ein Problem“

In Zeiten der Energiekrise ist der Präsident der Bundesnetzagentur ein viel gefragter Mann. Er ruft die Bürger auf, dringend weiter Gas zu sparen.

Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller geht im Fall eines kalten Winters von wiederkehrenden Gasmangellagen aus. „Ich rechne mit Wellenbewegungen: Es kommen Gasmangellagen, sie gehen, sie kommen wieder, sie treten mal hier, mal dort auf, womöglich auch deutschlandweit“, sagte Müller dem Handelsblatt. Vorhersagen darüber, in welchen Regionen Deutschlands ein Gasmangel zuerst auftreten könnte, machte Müller nicht. „Eine seriöse Prognose, wo die Gefahr eines Mangels am größten ist, kann ich nicht geben“, sagte er. „Wenn wir einen sehr kalten Winter bekommen, haben wir ein Problem“, ergänzte der Behördenchef.

Mit Blick auf die Abschaltung einzelner Abnehmer aus der Industrie sagte Müller, man werde die Versorgung dort reduzieren, „wo es notwendig ist, die Entlastungswirkungen groß und Schäden durch die Reduktion am geringsten sind“. Allerdings könne man jetzt noch keine Festlegungen treffen, sondern müssen situationsbedingt entscheiden. „Es wird immer zu schwierigen Entscheidungen kommen. Und wir können in einer Mangellage keine guten Entscheidungen treffen“, sagte Müller.

Kritisch bewertet Müller die bisherigen Einsparbemühungen der privaten Verbraucher. Es habe zuletzt bereits mehr Gasabflüsse privater Verbraucher gegeben als erhofft. „Angesichts der warmen Temperatur und der extrem hohen Gaspreise hat mich das sehr verwundert. Das muss sich ändern“, sagte Müller. Viele Heizungen seien offenbar noch so eingestellt wie zu Vor-Krisen-Zeiten. „Das ist ein Warnsignal, da muss dringend etwas passieren“, sagte Müller.

Herr Müller, werden wir es trotz fehlender russischer Gaslieferungen ohne Rationierungen durch den Winter schaffen?

Das wissen wir nach wie vor nicht. Wir dürften erst über einen Gasmangel Bescheid wissen, wenn er nicht mehr aufzuhalten ist. Das Wetter, damit das private Heizverhalten und die Situation in den Nachbarländern sind die ausschlaggebenden Kriterien. Und alle drei Faktoren lassen sich nicht vorhersagen. Wir arbeiten gerade an Modellen, die es uns ermöglichen, Politik und Wirtschaft einige Tage Vorwarnzeit vor einem Gasmangel zu geben. Durch die gut gefüllten Speicher können wir uns Zeit erkaufen, uns länger auf einen Gasmangel vorzubereiten. Mehr als eineinhalb Wochen können wir beim Gasverbrauch aber nicht voraussehen. Das liegt vor allem an den Wetterprognosen.

In welcher Form könnte der Gasmangel auftreten?

Ich rechne mit Wellenbewegungen: Es kommen Gasmangellagen, sie gehen, sie kommen wieder, sie treten mal hier, mal dort auf, womöglich auch deutschlandweit. Eine seriöse Prognose, wo die Gefahr eines Mangels am größten ist, kann ich nicht geben. In Deutschland kann es allerorts zu Kälteperioden kommen. Wenn wir einen sehr kalten Winter bekommen, haben wir ein Problem.

Klaus Müller – zur Person Vom Verbraucherschützer ... Die Personalie war überraschend. Man hatte ihn als Staatssekretär in der neuen Regierung gesehen, aber dass Klaus Müller die Leitung der Bundesnetzagentur vom scheidenden Präsidenten Joachim Homann übernimmt, war überraschend - aber eine gute Wahl. Denn Grünen-Mitglied Müller hatte sich schon in seiner Zeit als Verbraucherschützer intensiv in das Thema Energie eingearbeitet. Acht Jahre lang leitete er den Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) und war somit Deutschlands oberster Verbraucherschützer. Zuvor war Müller Chef der Verbraucherzentrale NRW und Umweltminister in Schleswig-Holstein gewesen. ... zum Regulierer Müller ist ein verbindlicher Mann, der aber, wenn nötig, zupacken kann und klare Worte findet. In der aktuellen Krise ist das von Vorteil gegenüber dem eher zurückhaltend auftretenden Homann. Die Nachfolge Müllers beim VZBV trat am 1. Juli die frühere Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop an.

Erweckt der aktuelle Speicherstand nicht ein trügerisches Gefühl der Sicherheit, und die Wahrscheinlichkeit eines Gasmangels ist viel größer, als die meisten denken?

Das ist im Prinzip richtig. Im Moment ist es warm, wir haben es geschafft, im August und im September an jedem Tag Gas einzuspeichern, obwohl schon länger über Nord Stream 1 kein Gas mehr geliefert wird. Wir liegen damit gut zehn Prozentpunkte über Plan.

Ist es nicht an der Zeit, dem Markt ein Signal zu geben, indem man eingespeichertes Gas wieder verkauft?

Ja. Wir haben deutlich gesagt, dass die Gasspeicher befüllt werden, um sie zu gegebener Zeit wieder zu entleeren. Ein Teil des Gases wird sogar jetzt schon auf dem Terminmarkt veräußert. Damit bekommt der Markt Gewissheit, dass das eingespeicherte Gas in den Markt zurückgeht. Das sollte auch die Preise sinken lassen.

Im Gegensatz zu den Rahmenbedingungen wie dem Wetter können Sie den Gasverbrauch in Deutschland durchaus beeinflussen. Wie weit sind wir beim Sparen?

Es steht noch viel Arbeit bevor. Der Verbrauch der Industrie ist im August um 22 Prozent zurückgegangen. Das ist durch technische Innovationen und die Umstellung auf andere Energieträger gelungen, aber auch durch harte Produktionsstopps und die damit verbundenen Wertschöpfungsverluste. Die Industrie trägt bei, was wir von ihr erbeten haben. Wenn das so weitergeht, hilft das, noch schlimmere Schäden durch Zwangsreduktionen zu vermeiden.

Und die Bürgerinnen und Bürger?

Bei den privaten Haushalten können wir noch nicht so viel sehen, weil die Heizperiode erst beginnt. Allerdings hat es bereits in den vergangenen Tagen mehr Gasabflüsse gegeben, als ich gehofft hatte. Angesichts der warmen Temperatur und der extrem hohen Gaspreise hat mich das sehr verwundert. Das muss sich ändern.

Wie erklären Sie sich, dass viele Deutsche offenbar jetzt schon die Heizung aufdrehen?

Ich kann es mir nur so erklären, dass die Leute sich noch nicht darum gekümmert haben. Eigentümer, Mieter und Wohnungsgesellschaften haben die Heizungen immer noch so eingestellt wie im vergangenen Herbst. Ab einer bestimmten Temperatur springen dann die Heizungen morgens an. Das ist ein Warnsignal, da muss dringend etwas passieren.

Wer ist schuld daran, dass die Leute es versäumt haben, das anzupassen?

Schuld ist keine Kategorie für mich. Mir geht es darum, wie es besser laufen kann. Es ist richtig, dass das Bundeswirtschaftsministerium seine Informationskampagne zum Energiesparen weiterlaufen lässt. Auch die Energieversorger und Verbraucherzentralen wollen noch mal informieren.

Sollte all das nicht helfen, verraten Sie uns nun endlich, welchen Unternehmen dann zuerst das Gas abgedreht würde?

Wir investieren nach wie vor den Großteil unserer Zeit darin, einen Gasmangel zu vermeiden. Trotzdem bereiten wir uns natürlich auf den schlechtmöglichsten Fall vor. Dabei gilt weiterhin: Die geschützten Verbraucher, darunter die privaten Haushalte, werden prioritär mit Gas versorgt. Es sollte uns angesichts der guten Speicherstände Stand heute auch gelingen, den lebenswichtigen Bedarf zu decken. Müssen wir bei den Unternehmen reduzieren, werden wir das dort tun, wo es notwendig ist, die Entlastungswirkungen groß und Schäden durch die Reduktion am geringsten sind. Das lässt sich aber vorher nicht festlegen, sondern muss situationsbedingt entschieden werden.

Mithilfe welcher Informationen würden Sie die Entscheidungen treffen, wer wie viel Gas bekommt?

Es kommt maßgeblich auf die Lage in den Netzen an. Hierzu liegen uns zahlreiche Daten vor. Ab dem ersten Oktober steht uns zudem eine digitale Plattform mit Daten zur Situation der 2500 größten Verbraucher zur Verfügung, das sind 64 Prozent des industriellen Gasverbrauchs. Die Unternehmen können uns dann tagesaktuell ihren Gasbedarf übermitteln.

Inwieweit können Sie Schäden durch die Rationierungen minimieren, dadurch, dass Sie diese Informationen haben?

Vergleichsweise viel. Durch die Gespräche und Analysen der vergangenen Monate, die nun in der Plattform münden, haben wir sehr viel über die Verflechtungen der Unternehmen gelernt. Es gab wahrscheinlich keinen Wirtschaftsverband, der uns nicht hier in Bonn besucht hat. Aber klar ist auch: Wir können nicht einmal halbwegs ein marktwirtschaftliches Modell ersetzen. Es wird immer zu schwierigen Entscheidungen kommen. Und wir können in einer Mangellage keine guten Entscheidungen treffen.

Die EU-Kommission ermöglicht es inzwischen, neben privaten Verbrauchern auch bestimmte Industriebereiche als geschützt zu definieren. Werden Sie davon Gebrauch machen?

Ja, die Hersteller von lebenswichtigen Bedarfen werden wir schützen. Wir arbeiten gerade noch an der Definition, wer konkret darunterfallen wird.

Sehen Sie die Gefahr, dass Unternehmen sich beim Gassparen zurückhalten, weil die Kriterien für mögliche Rationierungen weiterhin nicht klar definiert sind?

Wir haben zugesagt, dass wir bereits erbrachte Einsparleistungen berücksichtigen wollen. Wer schon Gas gespart hat, soll also keinen Nachteil erleiden. Alles andere wäre kontraproduktiv.

Ab Oktober wollen Sie Auktionen für die Industrie starten. Unternehmen können dann ihr Gas anbieten und einen Geldbetrag fordern, wenn sie darauf verzichten. Wie viel wird das bringen?

Die Entscheidungen über den Gaseinsatz, die wir als Netzagentur treffen können, sind stets schlechter als jene, die die Unternehmen selbst treffen können. Ich hoffe daher sehr, dass die Wirtschaft sich auf das neue Modell einlässt, das wir gemeinsam mit der Trading Hub Europe GmbH als Regelenergieprodukt ausgestaltet haben.

Müller rechnet mit Wellenbewegungen. Gasmängel würden kommen und wieder gehen – und wieder kommen. (Foto: dpa) Klaus Müller

Wann werden die Auktionen Wirkung entfalten?

Erst wenn sich ein Gasmangel abzeichnet, kommt die Bewährungsstunde des Modells. Dann werden die Unternehmen in größerer Zahl darauf zurückkommen, weil sie sagen: Bevor der Müller anfängt, abzuschalten oder Reduzierungen zu verfügen, schauen wir doch lieber, was wir selbst tun können.

Sie müssen auch im Blick haben, dass die Stromversorgung stabil bleibt. Die Lage ist angespannt, bislang sind nur zwei Kohlekraftwerke zusätzlich ans Netz gegangen. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Im Frühjahr wird man deutlich schlauer sein, wie man den zweiten kritischen Winter 2023/24 meistern kann. Natürlich war unsere Erwartung, dass die Kohlekraftwerke schneller ans Netz gehen würden. Wir haben aus der Branche gehört, wo die Hemmnisse lagen. Dass jetzt der Rhein sowie andere Flüsse so niedrige Pegelstände haben und der Transport der Kohle stark beeinträchtigt ist, hat sich zu einem verschärfenden Faktor entwickelt. Das hat allen Akteuren das Leben erschwert. Grundsätzlich sind aber alle Weichen so gestellt, dass alle Kohlekraftwerke, die wir noch benötigen, wieder ans Netz gehen oder am Netz bleiben. Und wir rechnen auch damit, dass weitere Kraftwerke wieder ans Netz gehen werden.

Lassen Sie uns über das intensiv diskutierte Thema Atomkraft sprechen. Welche Schlüsse haben Sie aus dem Stresstest der vier Übertragungsnetzbetreiber gezogen?

Genau die gleichen wie die Bundesregierung. Die Versorgungssicherheit ist gut. Aber es kann unter sehr ungünstigen Bedingungen dazu kommen, dass wir ein Problem mit der Netzstabilität erleben, was zu einem erheblichen Teil auf die Lage in Frankreich zurückzuführen ist.

Zwei der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke sollen nach dem Willen von Wirtschaftsminister Robert Habeck in die Reserve gehen. Ob sie zum Einsatz kommen, soll dann die Bundesnetzagentur entscheiden. Sind Sie dafür gewappnet?

Das ist für uns gängige Praxis. Die Bundesnetzagentur überwacht die Netzstabilität ohnehin permanent.

Wie hilfreich sind Kraftwerke, die acht Tage brauchen, ehe man sie wieder ans Netz nehmen kann?

Sie sind sehr hilfreich. Wir werden im Dezember wissen, ob die Situation in Frankreich weiterhin kritisch ist. Oder ob die Situation in Polen noch angespannt ist. Wir werden die Situation aufgrund solcher Faktoren bewerten, dabei sind acht Tage Vorlauf kein Problem.

Herr Müller, vielen Dank für dieses Interview.

Die Fragen stellten Julian Olk und Klaus Stratmann.

