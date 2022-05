Interview Multimanager Klaus Mangold: „Ich habe mich in Putin geirrt“

Der langjährige Vorsitzende des Ost-Ausschusses hätte den Krieg in der Ukraine nicht für möglich gehalten. Im Interview gibt er seine Einschätzung zu Putins Vorgehen.

Der Manager gehört zu den erfahrensten Russland-Kennern der deutschen Wirtschaft. (Foto: dpa, picture alliance/vladimir barabanov) Klaus Mangold

Wenn es einen Mister Russland der deutschen Wirtschaft gibt, so müsste er wahrscheinlich Klaus Mangold heißen. Keiner hat sich für die deutsch-russischen Beziehungen so engagiert, keiner hat die Maxime des Wandels durch Handel so forciert, keiner hat auch heute noch bessere Kontakte zu russischen Unternehmen als der langjährige Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine stehen solche Qualitäten unter Verdacht. Tatsächlich präsentiert der 78-Jährige sich im Gespräch als Geläuterter. Er gesteht Fehler in seiner Einschätzung des Systems Putin, setzt sich für harte Sanktionen ein und fordert, dass auch die Wirtschaft ihren Beitrag zur Aufarbeitung der deutsch-russischen Beziehungen leisten muss.

