Interview Politikwissenschaftler Kronenberg zum Regierungsanspruch der SPD in NRW: „Das ist eher politischer Hokuspokus“

Der Bonner Politikprofessor spricht über die Gründe für die Niederlage der SPD in Nordrhein-Westfalen – und die Konsequenzen für die Bundespolitik.

Die NRW-Wahl ist ein Rückschlag für Bundeskanzler Olaf Scholz und den SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty. (Foto: dpa) Olaf Scholz und Thomas Kutschaty

Berlin Das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen setzt die Ampelkoalition im Bund nach Einschätzung des Bonner Politikwissenschaftlers Volker Kronenberg unter Druck. „Klar ist: Das Regieren innerhalb der Ampel wird anspruchsvoller und fragiler“, sagte Kronenberg dem Handelsblatt.

Das Abschneiden der SPD wertet der Politikprofessor als „absolutes Desaster“, an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Anteil habe. „Scholz war kein Motor für die SPD – eher im Gegenteil“, sagte Kronenberg. „Offensichtlich wird das Agieren des Bundeskanzlers in Sachen Ukraine und bedenkliche Nähe einiger in der Sozialdemokratie zu Russland von einer Mehrheit der Wähler kritisch gesehen.“

Kronenberg sieht für NRW gute Chancen für eine schwarz-grüne Koalition. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass Schwarz und Grün an Rhein und Ruhr schon länger gesprächsfähig und durchaus koalitionsoffen sind“, erklärte er.

Lesen Sie hier das komplette Interview: