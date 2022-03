Interview Sicherheitsexperte zu Kampfjets für die Ukraine: „Die Russen werden das hinnehmen“

Der Sicherheitspolitik-Experte Joachim Krause glaubt, dass Russland eine Flugzeuglieferung an die Ukraine nicht vergelten würde. Der Kreml wolle keinen Konflikt mit der Nato.

Polen wäre bereit, mehrere Jets über den US-Stützpunkt in Ramstein an die Ukraine abzugeben. (Foto: IMAGO/Björn Trotzki) MiG-29-Kampfjet der polnischen Lfutwaffe

Berlin Der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, Joachim Krause, hat sich skeptisch zu Überlegungen geäußert, polnische Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine zu liefern. „Die Überlassung der MiG-29 wäre kein Gamechanger“, sagte Krause dem Handelsblatt.

Denn es sei nicht klar, ob die Ukrainer wirklich viel mit den Flugzeugen anfangen könnten. „Das würde eine sehr komplexe Koordination mit der eigenen bodengebundenen Luftabwehr bedeuten, die aufzubauen ich mir unter den gegenwärtigen Umständen nur sehr schwer vorstellen kann.“

Mögliche logistische Probleme bei der Lieferung der Kampfjets sieht Krause indes nicht. „Theoretisch können die Flugzeuge den Weg in die Ukraine in der Luft zurücklegen, die Piloten müssten aus der Ukraine kommen und diese abholen“, sagte er. Krause geht zudem davon aus, „dass es in der Westukraine militärische Flugplätze gibt, die das Geschwader oder Teile davon aufnehmen können“.

