Auch Bundeskanzler Olaf Scholz liest die Bücher von Andreas Reckwitz. Der Soziologe warnt: Ohne wachsenden Wohlstand drohe westlichen Demokratien die Implosion.

Reckwitz nächstes Buch soll von Verlust in der Gesellschaft handeln. (Foto: imago/Future Image) Andreas Reckwitz

München Wirtschaft in der Stagnation, Polarisierung in der Gesellschaft, die AfD im Aufstieg – Deutschland 2023. Wenn einer in diesen Zeiten die Republik erklären kann, dann Andreas Reckwitz. Der bekannte Soziologe bittet in seine Berliner Wohnung. Von hier braucht er nur wenige Schritte bis zur Humboldt-Universität. Der Blick von oben fällt auf die Kuppel des nahen Doms. Wir reden in der Küche, den Hometrainer neben dem Fenster fest im Blick.

