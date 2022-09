Interview Wirtschaftsweise Monika Schnitzer zu Entlastungen: „Im Paket klaffen zwei große offene Flanken“

Berlin Die Liste der Maßnahmen, auf die sich die Bundesregierung im Rahmen eines dritten Entlastungspakets geeinigt hat, ist lang. Sie reicht von Direktzahlungen für Rentner und Studierende über eine Strompreisbremse und die Verlängerung der Hilfen für Unternehmen bis zum Abschöpfen von Zufallsgewinnen. Aber wie sinnvoll sind die Vorhaben? Darüber spricht die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer im Interview.

Frau Schnitzer, ist das neue Entlastungspaket der Bundesregierung mit seinem Volumen von 65 Milliarden Euro so gewaltig, wie es wirkt?

Das Paket ist groß. Doch es enthält mindestens so viele Unklarheiten wie Entlastungsmaßnahmen. Das gilt für die Ausgestaltung der Pläne, vor allem aber für die Finanzierung.

Finanzminister Christian Lindner hat angekündigt, dass die Regierung alle Maßnahmen im Rahmen der geplanten Haushalte und unter Einhaltung der Schuldenbremse im kommenden Jahr finanzieren kann. Glauben Sie das?

Das ist ein kühnes Ziel. 32 Milliarden Euro sollen laut Lindner aus dem Bundeshaushalt kommen. Und der Rest? Das ist weitgehend unklar. Die Ampel hat lauter Ziele formuliert, zeigt aber kaum den Weg dorthin auf. Da gilt das Prinzip Hoffnung. Lindner hat zwar eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse und einen Nachtragshaushalt ausgeschlossen. Aber mir fehlt immer noch die Fantasie, wie das gelingen soll, wenn man wirklich alle Entlastungen umsetzen will.

Ein großer Teil des Geldes soll durch die Abschöpfung von Zufallsgewinnen in die Kasse kommen. Energiefirmen, die Strom mit Erneuerbaren oder Kohle erzeugen, machen aufgrund der hohen Gaspreise enorme Gewinne. Damit soll dann eine Strompreisbremse für einen gewissen Grundverbrauch der Haushalte finanziert werden. Ist das sinnvoll?

Das ist grundsätzlich eine sinnvolle Herangehensweise. Nur stehen die Überlegungen für eine solche Reform des Strommarkts noch ziemlich am Anfang. Es gibt viele gute Ideen, aber noch keine Einigung auf die Umsetzung, geschweige denn einen konkreten Plan. Auf dieser Basis gleich einmal einen immensen zweistelligen Milliardenbetrag zu verplanen wirkt mutig. Hinzu kommt: Die Zufallsgewinne am Strommarkt, die abgeschöpft werden sollen, variieren stark je nach Energiepreisen. Und die lassen sich aktuell kaum prognostizieren.

Wird sich die Strompreisbremse überhaupt schnell genug umsetzen lassen?

Das ist zumindest möglich. Die Regierung will die Infrastruktur der abgeschafften EEG-Umlage nutzen, um die Gelder bewegen zu können. Das dürfte die Umsetzung beschleunigen. Aber es hängt natürlich vieles davon ab, wie schnell die EU-Kommission ist. Brüssel will den europäischen Strommarkt insgesamt reformieren und Zufallsgewinne abschöpfen.

Wenn Brüssel nicht schnell genug ist, prescht man eben allein vor, hat die Ampel angekündigt.

Das ist heikel. Spanien hat bereits einen Strompreisdeckel auf eigene Faust eingeführt. Daraufhin hat sich das Ausland am billigen Strom dort bedient. Das müssen wir verhindern. Spanien hat zwar einen allgemeinen Deckel eingeführt, nicht nur einen für den Grundbedarf. Aber der spanische Effekt könnte über Umwege trotzdem auch in Deutschland auftreten.

Unter den hohen Energiepreisen leiden vor allem untere und mittlere Einkommensschichten. Wird diesen jetzt genug geholfen?

Es war dringend notwendig, für Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende nachzulegen. Die waren bei den vergangenen Entlastungspaketen vergessen worden. Insgesamt lässt sich jetzt aber kaum sagen, ob das Paket zielgenau ist. Dafür sind noch zu viele Punkte offen, etwa, woran sich die Höhe des Basisverbrauchs orientieren wird, für den die Strompreisbremse gelten soll. Was aber klar ist: Im Paket klaffen zwei große offene Flanken.

Welche?

Erstens die Verbraucherinnen und Verbraucher von Gas: Keine der angekündigten Maßnahmen bezieht sich konkret auf diese Gruppe, die mit Abstand die stärksten Preisbelastungen hinnehmen müssen. Hier reden wir vielfach von einer Vervierfachung der Preise. Für sie gibt es bloß die schon angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas. Die wird aber bei Weitem nicht ausreichen.

Eine Expertenkommission soll nun prüfen, ob ein Preisdeckel für eine Grundmenge auch an Gas in Betracht kommt.

Das kann eine Weile dauern, von der Ankündigung allein können die betroffenen Haushalte noch nicht günstiger heizen. Der Empfängerkreis beim Wohngeld soll zwar von einer halben Million auf zwei Millionen Bürger erweitert und um eine Heizkostenpauschale ergänzt werden. Aber das wird nicht reichen, wenn man auf die zweite offene Flanke blickt.

Die da wäre?

Die untere Mittelschicht, die gerade so viel verdient, dass ihr die Erhöhung der Arbeitslosensätze und die Ausweitung des Wohngelds nichts bringt, die aber auch keine Ersparnisse zum Auffangen der steigenden Energiepreise hat. Diese Gruppe profitiert zwar von einigen Maßnahmen, die mit der Gießkanne ausgeschüttet werden, wie die Strompreisbremse und die Steuersenkung. Aber die Regierung hat bisher noch nicht das Problem gelöst, dass sie diesen Leuten kein Geld direkt überweisen kann.

Immerhin wird die Midijob-Grenze angehoben, bis zu einem Einkommen von 2000 Euro monatlich müssen Arbeitnehmer keine Beiträge zur Sozialversicherung bezahlen. Das ist doch schon mal was, oder?

Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Unter diese Grenze fallen ja auch einige Zweitverdiener aus gut betuchten Haushalten. Und eigentlich wäre es sinnvoller, es nicht schwerer, sondern leichter zu machen, über die Midijob-Grenze zu kommen. Durch die Erhöhung werden jetzt weitere falsche Anreize geschaffen, in Teilzeitbeschäftigung zu bleiben. Das ist besonders mit Blick auf die Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Frauen problematisch, außerdem zementiert das den Niedriglohnsektor.

Monika Schnitzer Die Wettbewerbsökonomin Die Wirtschaftswissenschaftlerin ist seit 1996 Inhaberin des Lehrstuhls für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Schwerpunkt ihrer Forschung und Lehre liegt im Bereich der Wettbewerbspolitik, der Innovationsökonomik und der multinationalen Unternehmen. Die Wirtschaftsweise Seit 2020 ist Schnitzer Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, gemeinhin bekannt als Gremium der „Wirtschaftsweisen“. Im Herbst 2021 erregte sie Aufsehen, weil sie sich im Jahresgutachten zusammen mit dem durch die Gewerkschaften gestützten Ratsmitglied Achim Truger für eine lockerere EU-Schuldenpolitik sowie für mehr staatliche Investitionen aussprach und damit für die erste Patt-Situation in dem fast 60 Jahre alten Sachverständigenrat sorgte.

Die mittleren Einkommen werden immerhin vom Abbau der „kalten Progression“ profitieren. Finanzminister Lindner hat sich damit durchgesetzt, die Grenzen der Einkommensteuer zu verschieben, um schleichende Steuerhöhungen durch die Inflation zu vermeiden.

Davon haben die mittleren und unteren Einkommen aber deutlich weniger als die oberen, die in absoluten Beträgen stärker entlastet werden. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, die kalte Progression abzubauen. Aber man muss schon fragen, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Es ist schon merkwürdig, dass sich der Progressionsabbau in einem Entlastungspaket wiederfindet.

Warum?

Entlastet werden müssen nur die, die auch belastet werden. Der Abbau der kalten Progression entlastet aber die mit einem Einkommen von mehr als 6000 Euro am stärksten. Die können die hohen Energiepreise aber gut verkraften. Der Progressionsabbau verhindert also mehr Entlastung für die wirklich Bedürftigen, weil er finanzielle Spielräume für andere Maßnahmen wegnimmt.

Frau Schnitzer, vielen Dank für das Interview.

