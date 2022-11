Die neue Vorsitzende verteidigt den überraschenden Vorschlag des Sachverständigenrats für Steuererhöhungen – und erklärt, wie das wichtige Beratungsgremium sich verändern muss.

Die Ökonomin gilt als gut vernetzt, auch in der Politik. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Monika Schnitzer

Berlin Eineinhalb Jahre lang waren die Wirtschaftsweisen ohne Vorsitzende. Jetzt steht mit Monika Schnitzer erstmals eine Frau an der Spitze des Sachverständigenrats. Am Mittwoch hat das wichtigste ökonomische Beratungsgremium Deutschlands sein Jahresgutachten der Bundesregierung überreicht.

In ihrem ersten Interview hat Schnitzer gleich viel zu erklären: den überraschenden Vorschlag für einen Energie-Soli, die Wahrscheinlichkeit einer Deindustrialisierung, den geforderten Paradigmenwechsel bei den Einwanderungsgesetzen und die Veränderung des Sachverständigenrats an sich.

Den Vorschlag zu Steuererhöhungen rechtfertigt Schnitzer gegenüber dem Handelsblatt auch mit einem klaren Signal für ein solidarisches Überwinden der Energiekrise. Die Erhöhungen müssten nur gut konzipiert sein. „Sie müssen zielgenau sein, dürfen also wirklich nur die Topverdiener treffen. Und sie müssen klar zeitlich begrenzt sein, müssten also gleichzeitig mit den Entlastungsmaßnahmen beginnen und mit ihnen im Frühjahr 2024 enden“, so Schnitzer.



Lesen Sie hier das gesamte Interview mit der Wirtschaftsweisen-Chefin:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen