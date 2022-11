Investitionskontrolle Ampel könnte chinesische Übernahme von Dortmunder Chipfabrik doch noch stoppen

Verfassungsschützer drängen zunehmend darauf, den Verkauf der Chipfabrik von Elmos zu untersagen. Und tatsächlich könnte die Bundesregierung nun vor einer Kehrtwende stehen.

Der Bundeswirtschaftsminister sieht die Übernahme der Dortmunder Chipfabrik offenbar kritisch. (Foto: Reuters) Robert Habeck

Berlin Die Bundesregierung könnte den Verkauf der Chipfabrik des Dortmunder Unternehmens Elmos an einen chinesischen Investor doch noch stoppen. Die Gespräche zwischen den Ministerien seien vorangeschritten, berichtet ein Regierungsvertreter. Eine Entscheidung sei zeitnah zu erwarten. Sollte diese so ausfallen, dass die Regierung sich gegen den Deal ausspricht, könnte die Untersagung möglicherweise schon an diesem Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden, hieß es.

Damit würde die Ampel womöglich doch noch auf Warnungen von Verfassungsschützern eingehen. Der Bundesverfassungsschutz hatte bereits vor der Übernahme gewarnt.

Ähnlich äußert sich der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer. Zwar scheine die Technologie von Elmos an sich nichts Besonderes mehr zu sein. „Wird aber die Fertigung solcher Chips in chinesische Hände gelegt, wächst die hohe wirtschaftliche Abhängigkeit von China und Verwundbarkeit Deutschlands noch weiter“, sagte Kramer dem Handelsblatt.