IT-Infrastruktur Innenministerin Faeser will Huawei-Pakt der Deutschen Telekom prüfen

Die SPD-Politikerin reagiert besorgt auf einen Handelsblatt-Bericht über die China-Connection der Telekom. Scharfe Kritik kommt auch aus dem US-Senat.

„Das klingt nicht gut“. (Foto: dpa) Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Berlin Der Sanktionspakt der Deutschen Telekom mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei ruft die Bundesregierung auf den Plan. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte bei einem Besuch in Washington an, die Vorgänge prüfen zu wollen. „Das klingt nicht gut“, sagte sie dem Handelsblatt.

Die Telekom und Huawei hatten 2019 einen Vertrag geschlossen, um „ein potenzielles Versorgungsrisiko in Bezug auf Huawei-Produkte zu verhindern, die Komponenten aus den USA enthalten“, wie das Handelsblatt am Mittwoch enthüllte. Politiker sehen darin den Versuch, US-Sanktionen zu umgehen. Die Kritik daran ist heftig – auch in den USA.

Der US-Senator Marco Rubio nannte den Pakt „besorgniserregend“ und stellte klar, dass das Agieren der Telekom „Konsequenzen haben“ sollte. „Deutschland und die dort tätigen Unternehmen sollten mit uns zusammenarbeiten und nicht einem gegnerischen Regime helfen, die internationale Sicherheit zu untergraben“, sagte Rubio dem Handelsblatt.