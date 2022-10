IT-Sicherheit Innenministerin Faeser beruft BSI-Chef Schönbohm ab

Wegen möglicherweise mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen muss Arne Schönbohm gehen. Ein Bericht des „ZDF Magazins Royale“ hat den Fall ins Rollen gebracht.

Der BSI-Chef muss seinen Posten räumen. (Foto: dpa) BSI-Chef Schönbohm

Berlin Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, abberufen. Das teilte ein Sprecher ihres Ministeriums am Dienstag in Berlin mit – zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet.

Schönbohm stand wegen möglicherweise mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ in der Kritik.

Anlass war ein Bericht des „ZDF Magazins Royale“ über eine angebliche Sicherheitslücke im Umfeld Schönbohms.

Mehr in Kürze.

