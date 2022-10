IWF-Jahrestagung „Größter Wohlstandsvernichter“ – Bundesbank erhöht Inflationsprognose für 2023

Bundesbank-Präsident Nagel rechnet im kommenden Jahr mit einer Inflation von über sieben Prozent. Für Finanzminister Lindner hat die Bekämpfung der Preissteigerung „höchste Priorität“.

Wie hier beim G7-Gipfel in diesem Jahr ziehen auch bei der IWF-Tagung der Bundesfinanzminister und der Bundesbank-Präsident an einem Strang. (Foto: Reuters) Christian Lindner (l.) und Joachim Nagel

Washington Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel haben bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) ein gemeinsames Vorgehen gegen die anhaltend hohe Inflation angekündigt. Die Bundesbank rechnet mittlerweile damit, dass die Inflation im kommenden Jahr über sieben Prozent betragen wird – und damit deutlich mehr, als die Europäische Zentralbank (EZB) als Ziel hat.

Es war eine ungewöhnliche Umgebung, in der Lindner und Nagel ihre gemeinsame Pressekonferenz bei der IWF-Jahrestagung hielten. Sie saßen am Donnerstag im Washingtoner Fairmont-Hotel in der Mitte eines Saals auf einem Podest, über ihnen ein Kronleuchter. „Fast wie eine Trauung“, sagte Lindner. In diesen schwierigen Zeiten müssten Finanz- und Geldpolitik „Hand in Hand“ arbeiten, „aber wir bleiben unverheiratet“.