Kabinettsklausur Regierung kündigt „wuchtiges“ Entlastungspaket an – und streitet weiter über dessen Finanzierung

Die Politiker kündigen weitere Entlastungen an.

Meseberg Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprach von einem „wuchtigen Paket“. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte „präzise, maßgeschneiderte Entlastungen“ in Aussicht. Die Bundesregierung war sich nach Abschluss ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg einig: Angesichts der rasant steigenden Gas- und Energiepreise will sie die Arbeit an einem Entlastungspaket für Bürger und Unternehmen „bald abschließen“, so Scholz.

Die Frage, wann dieses „bald“ sei, ließ der er allerdings unbeantwortet. Auch Details, wie die Entlastungen aussehen werden, wollte die Regierung nicht nennen. Als wahrscheinlich gilt, dass die Bundesregierung auf einem Koalitionsausschuss in wenigen Tagen das Paket festzurren wird.

Bereits angekündigt hat die Regierung, das Wohngeld zum Jahreswechsel zu reformieren und um eine Heizpauschale zu erweitern. Außerdem sollen Empfänger von Grundsicherung durch das neue Bürgergeld höhere Sätze erhalten. Auch Zuschüsse für Rentnerinnen und Rentner sind im Gespräch.

Offen ist aber weiterhin, wie ein größerer Kreis der Bürger unterstützt werden kann. Es gibt verschiedene Vorschläge, vor allem für Direktzahlungen. Einen Kanal für solche Zahlungen an die Bevölkerung außerhalb der sozialen Sicherung gibt es aber weiterhin nicht. Lindner erklärte, sein Ministerium arbeite an einer Lösung. Die Verknüpfung der Daten könne aber eineinhalb Jahre dauern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Regierungsparteien ringen auch darum, inwieweit eine Reform der Einkommensteuer Teil des Entlastungspakets werden könnte. Lindner will so schleichende Steuererhöhungen durch die Inflation abbauen. Scholz steht dem Ausgleich der kalten Progression offen gegenüber. Die Grünen um Vizekanzler Robert Habeck lehnen das aber ab, weil die Reform Geringverdiener in absoluten Beträgen weniger entlasten würde als mittlere und hohe Einkommen.

Zugleich will die Ampel die hohen Energiepreise unter Kontrolle bringen. An den Strommärkten gebe es Spekulation und auch eine Art „Rendite-Autopiloten“, erklärte Lindner. Diese Regeln führen dazu, dass steigende Gaspreise automatisch auch zu steigenden Strompreisen und damit zu Extragewinnen vor allem bei Anbietern des eigentlich günstigen Ökostroms führen.

Wirtschaftsminister Habeck betonte, man wolle durch eine veränderte Struktur des Marktes genau das ändern. Die niedrigen Erzeugungskosten erneuerbarer Energien und von Kohlekraftwerken sollten künftig auch tatsächlich an die Verbraucher durchgereicht werden können. „Wir brauchen die Signale des Marktes, aber die schlimmen Auswirkungen auf die Preise versuchen wir zu beheben“, sagte Habeck.

Hohe Energiekosten: Robert Habeck wirbt für Unternehmenshilfen

Die hohen Energiepreise belasten neben den Bürgern auch die Unternehmen. Wirtschaftsminister Habeck sprach von einer „drückenden Situation“ in jenen Unternehmen, in denen der Verbrauch von Energie ein wesentlicher Teil des Geschäftsmodells sei. In vielen Betrieben gehe schiere Angst um. Daher gehe es auch darum, den Unternehmen Entwicklungsperspektiven zu geben.

BDI-Präsident Siegfried Russwurm, der als Gast an der Kabinettsklausur teilnahm, hatte zuvor gewarnt, die sinkenden Gasverbräuche in der Industrie seien ein Hinweis auf einen „dramatischen Produktionsrückgang“. Auch Habeck nannte die Situation besorgniserregend.

Allerdings kündigte die Regierung auch im Fall der Unternehmenshilfen nichts konkretes an. Das Wirtschaftsministerium hatte vergangene Woche eine Verlängerung des laufenden Programms für die energieintensive Industrie beschlossen, mit dem Firmen einen Zuschuss von bis zu 50 Millionen Euro für die Erdgas- und Stromkosten bekommen können. Anträge sind nun bis Ende September möglich. Das Ministerium hat zudem erklärt, das Programm noch länger laufen lassen zu wollen, wenn die EU-Kommission das genehmigt.

Die Wirtschaft fordert aber eine Ausweitung der Hilfen. Der Mittelstandsverbund etwa hat sich mit einem Konzeptpapier an die Bundesregierung gewandt und fordert Energie-Überbrückungshilfen.

Der Vorschlag, der dem Handelsblatt vorliegt, lautet: Wenn die Energiekosten einer Firma, im Verhältnis zu deren Umsatz, um mehr als zehn Prozent im Vorjahresvergleich steigen, soll sich der Staat direkt an den Mehrkosten beteiligen. Im ersten Jahr soll der Bund die Hälfte der Energiekosten übernehmen, dann ein Drittel, im dritten Jahr noch 15 Prozent.

Dass die Regierung angesichts solch konkreter Vorschläge in Meseberg nichts beschloss, enttäuscht weite Teile der Wirtschaft. Der Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbunds, Ludwig Veltmann, sagte: „Die in den medialen Bildern verbreitete Harmonie kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Gelegenheit zur Rettung des Mittelstandes in einer für viele Branchen existenzbedrohenden Lage ohne jedes Ergebnis verstrichen ist.“

Offene Finanzierungsfragen zu Entlastungspaket

Die koalitionsinternen Verhandlungen ziehen sich, weil SPD, Grüne und FDP nicht nur um die Bestandteile des Entlastungspakets ringen, sondern auch dessen Finanzierung. Dabei ist die Haushaltslage des Bundes entspannter, als man angesichts der Lage annehmen könnte. Das liegt vor allem daran, dass sich die Steuereinnahmen weiter gut entwickeln.

Gleichzeitig gibt der Bund weniger aus, als er zur Verfügung hat. 2021 erreichten diese nicht genutzten Etatmitteln die Rekordhöhe von 21,3 Milliarden Euro. So viel soll es in diesem Jahr nicht sein. Lindner sprach am Mittwoch aber von „Spielräumen im einstelligen Milliardenbereich“.

Zudem hat er für das kommende Jahr bereits eine Vorsorge im Etat getroffen. Damit steht 2023 sogar ein niedriger zweistelliger Milliardenbetrag zur Verfügung.

Doch für all die Entlastungsideen der Ampelkoalition wird der Spielraum nicht ausreichen. Und es gibt Risiken. Ökonomen rechnen für den Herbst und Winter mit einem Wirtschaftsabschwung. Entscheidend ist dabei vor allem der Dezember. Denn in diesem Monat stehen die Steuer-Vorauszahlungen an. Sollte die Wirtschaft stark einbrechen, könnten die Steuereinnahmen im Dezember „katastrophal wegbrechen“, warnt Jens Boysen-Hogrefe vom Kiel Institut für Weltwirtschaft.

SPD will für Entlastungspaket Klimamilliarden zweckentfremden

In der Koalition läuft deshalb die Suche nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten für das Entlastungspaket. Die Sozialdemokraten haben nun eine neue Idee in die Diskussion eingebracht: Die SPD-Bundestagsfraktion will für die Unterstützung der Bürger den im Bundeshaushalt angesiedelten Klima- und Transformationsfonds (KTF) anzapfen. Darin liegen derzeit rund 80 Milliarden Euro.

Mit den Mitteln will die Bundesregierung eigentlich die ökologische Modernisierung der Wirtschaft vorantreiben. Dafür hat die Ampel-Regierung sogar zu Beginn der Wahlperiode eigens Extra-Schulden gemacht, um das Geld für die nächsten Jahre zu bunkern.

Nun schlägt die SPD vor „zu prüfen, inwieweit Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds für Entlastungen mit ökologischer Lenkungswirkung genutzt werden können“, wie es in einem Papier der SPD-Bundestagsfraktion heißt. Auch im Bundeskanzleramt beschäftigt man sich mit dieser Idee.

Der Plan stößt allerdings im Bundesfinanzministerium und bei den Grünen auf Ablehnung. So sagt Grünen-Chefhaushälter Sven-Christian Kindler: „Den Klimafonds zur Finanzierung des dritten Entlastungspaketes zu plündern, ist ein No-Go. Der Fonds war nie für das Stopfen von Haushaltslöchern vorgesehen.“

Erst im Juli hatte die Bundesregierung beschlossen, in welche Projekte die Mittel aus dem Klimafonds fließen sollen. Der Fonds sei schon jetzt völlig überbucht und müsste eigentlich aufgestockt werden, so Kindler. „Wer Mittel daraus entnehmen will, muss sagen, wo er an anderer Stelle den Rotstift ansetzen will, etwa bei der Förderung von Wasserstoff, Gebäudesanierung oder dem Umbau der Industrie.“

Aus dem Bundesfinanzministerium heißt es zwar, man prüfe alles „ohne Vorbehalt“. Spitzenbeamte halten den SPD-Vorschlag jedoch für juristisch riskant. Schließlich sind die Mittel laut Gesetz für Investitionen gedacht und nicht für Entlastungen der Bürger. Neben der möglichen Fortführung des 9-Euro-Tickets gebe es zudem kaum Vorschläge für das Entlastungspaket, die der ökologischen Transformation dienten. „Das werden am Ende vor allem soziale Wohltaten sein“, sagt ein Regierungsvertreter.

Mehr: Vorbild Spanien – Scholz sucht Hilfe in der Energiekrise