Kalte Progression Habeck hält Lindners Steuervorschläge für ungerecht – Streit in der Koalition

Der Wirtschaftsminister kritisiert die Pläne des Finanzministers. Er fordert nun kleine Einkommen auch auf dem Konto stärker zu entlasten als hohe.

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lehnt die Pläne von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für steuerliche Entlastungen ab. Lindner hatte vergangene Woche einen Gesetzentwurf vorgelegt, um die kalte Progression abzubauen. Dazu sagte Habeck: „Ich sehe nicht, wie wir in dieser Situation vertreten können, dass diejenigen, die weniger Unterstützung brauchen, absolut mehr entlastet werden.“

Mit kalter Progression bezeichnet man eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn Gehaltserhöhungen durch die Inflation aufgefressen werden, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führen. Lindner plant, fast alle Steuertarife anzupassen, um diesen Effekt abzumildern.

In absoluten Beträgen würden davon Topverdiener besonders stark profitieren. Gemessen an der Steuerlast insgesamt wäre die Erleichterung für geringere Einkommen höher. Menschen an der Armutsschwelle profitieren gar nicht, weil sie keine Einkommensteuer zahlen.

Habeck hält eine so verteilte Entlastung nicht für gerecht. „Reiche Haushalte und Menschen mit geringeren Einkommen zahlen die gleichen hohen Energiepreise", sagte er der „Süddeutschen Zeitung". Reiche aber könnten das verkraften, Geringverdiener nicht. Habeck erklärte: „Wir sollten also nach dem Prinzip handeln, dass kleinere Einkommen absolut mehr profitieren als hohe."

Ökonomen streiten um Ausgleich der kalten Progression Damit ist der Zwist um Lindners Pläne an allen Spitzen der Regierungskoalition angekommen. Habeck stützt dadurch seine Parteikolleginnen und -kollegen und auch viele SPD-Abgeordnete. Nicht allerdings den wichtigsten von ihnen, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der hatte über einen Sprecher ausrichten lassen, er sehe Lindners Vorschläge mit „grundsätzlichem Wohlwollen". Die Fragen der Debatte lauten: Entlastung in der Breite oder gezielt unten? Oder kann man sich beides leisten? Auf letztere Möglichkeit weist Ifo-Präsident Clemens Fuest hin. „Alle werden durch steigende Preise belastet, aber die kalte Progression kommt obendrauf, das ist der Unterschied", schrieb er bei Twitter. Und so hängt die Diskussion um die kalte Progression nach Ansicht von Experten auch mit der Einhaltung der Schuldenbremse zusammen. „Normalerweise sollte man die kalte Progression ausgleichen", sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Aber wenn man die Schuldenbremse nicht aussetzen wolle, sei es dafür der falsche Zeitpunkt.