Kampf gegen die Inflation Arbeitgeber: „Ausweitung des Sozialstaates kann keine Antwort auf steigende Energiepreise sein“

Einkaufsmeile in Düsseldorf

Durch das 65-Milliarden-Euro-Paket sollen die Bürger in Deutschland entlastet werden.

Berlin Die Wirtschaft geht mit dem Entlastungspaket der Bundesregierung hart ins Gericht. Es enthalte richtige Maßnahmen, sei „in der Summe aus Sicht der deutschen Arbeitgeber jedoch enttäuschend“, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger. Eine der wesentlichen Ursachen für die Inflation – die Energiepolitik – werde nicht konsequent angepackt.

„Diese Ampelregierung hat offensichtlich nicht den Mut zu einer neuen Energiepolitik“, kritisierte Dulger. „Die Ausweitung des Sozialstaates kann keine Antwort auf eine Kostensteigerung der Energiepreise auf dem Weltmarkt sein.“

Die Wirtschaft erkenne das Bestreben der Bundesregierung an, den Bürgerinnen und Bürgern rasch und zielorientiert zu helfen, betonte Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Dennoch gebe es „erhebliche Mängel und Lücken im Entlastungspaket der Koalition“.

So seien angesichts stark steigender Gas- und Strompreise immer mehr Betriebe existenziell bedroht. Die Industrie erwarte deshalb von der Bundesregierung, die Belange und praktischen Erfordernisse der Unternehmen stärker in ihr laufendes Krisenmanagement einzubeziehen und den Industriestandort mit aller Kraft zu schützen.

Am stärksten betroffene Unternehmen bräuchten sehr schnell wirkende Maßnahmen und unkomplizierten Zugang zu Hilfsleistungen. „Eine staatliche Co-Finanzierung der Strom-Übertragungsnetzentgelte wäre dafür ein zielgerichteter Ansatzpunkt“, schlug der BDI-Präsident vor.

Lob für die Entlastungsmaßnahmen, die SPD, Grüne und FDP am Sonntag nach der Sitzung des Koalitionsausschusses verkündet hatten, kam dagegen von den Gewerkschaften. „Die Bundesregierung hat ein sehr umfangreiches, systematisches und ausgewogenes Entlastungspaket vorgelegt, das die Hauptforderungen der Gewerkschaften enthält“, lobte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis.

Erfreulich sei, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plötzlich neue Spielräume in Milliardenhöhe im Bundeshaushalt entdeckt habe, sagte Verdi-Chef Frank Werneke. „Am Fetisch der Schuldenbremse festzuhalten ist dennoch völlig unverständlich.“

Ökonomen ziehen durchwachsenes Fazit

Ökonominnen und Ökonomen sehen einen sinnvollen Ansatz im Entlastungspaket. „Es ist gut, dass die Entlastungen weitgehend zielgerichtet auf Gruppen gerichtet sind, die besonders belastet sind, und dass sie auch Rentner und Studierende umfassen“, sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm.

Auch Ifo-Präsident Clemens Fuest befürwortet, dass keine direkten Preissenkungen umgesetzt werden, sondern direkt entlastet werden soll. „Positiv am Entlastungspaket ist das erkennbare Bemühen, Preissignale wirken zu lassen, auch wenn das beim Gas nicht durchgehalten wurde“, sagte er. Mit Letzterem spielt Fuest auf die bereits beschlossene Mehrwertsteuersenkung für Gas an.

Der Ifo-Präsident hält die Maßnahmen trotzdem nicht für sonderlich zielgenau: „Man wollte sich wohl nicht vorwerfen lassen, man hätte jemanden vergessen.“

Die Ökonomin stört sich daran, dass es im Paket für die Gasverbraucher über die Senkung der Mehrwertsteuer hinaus keine spezifischen Entlastungen mehr geben soll. (Foto: dpa) Wirtschaftsweise Veronika Grimm

Dem stimmt Grimm auch bezüglich der geplanten Maßnahmen an den Energiemärkten zu. Die Ökonomin stört sich besonders an dem Plan, aus der Abschöpfung der Zufallsgewinne bei den Energieerzeugern eine Strompreisbremse für die Verbraucher zu finanzieren. „Das dürfte dazu führen, dass zu wenig auf den Stromverbrauch geachtet wird und sich die Probleme nur länger hinziehen“, erklärte Grimm. Deutlich zielführender seien Einmalzahlungen an Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen.

Grimm kritisiert zudem, dass es im Paket für die Gasverbraucher über die Senkung der Mehrwertsteuer hinaus keine spezifischen Entlastungen mehr geben soll. „Bei dem aktuellen Vorgehen ist eigentlich absehbar, dass anlässlich der anfallenden Gasrechnungen weitere umfangreiche Entlastungen für Gaskunden nötig werden“, so Grimm.

Auch Philippa Sigl-Glöckner, Direktorin der Denkfabrik „Dezernat Zukunft“, spricht in dieser Frage von einem „ganz schön großen Loch“ im Entlastungspaket. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte vor dem Treffen des Koalitionsausschusses für einen Gaspreisdeckel geworben. Bei dieser Lösung würde der Preis bis zu einer bestimmten Verbrauchsmenge fixiert.

