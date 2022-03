Kampfflugzeuge Selenski über MIG-29-Kampfjets: „Löst das Problem!”

Bundeskanzler Olaf Scholz „Wir sind Polen dankbar für die Alternative - für die Bereitschaft, der Ukraine Kampfflugzeuge zu übergeben. Das Problem besteht nur in der Logistik”, sagte das Staatsoberhaupt in einer veröffentlichten Videobotschaft. Das sei von der Sache her ein technisches Problem. „Das muss gelöst werden! Unverzüglich.”

Das polnische Außenministerium hatte am Dienstagabend mitgeteilt, die Regierung sei bereit, MiG-29-Kampfjets unverzüglich und kostenlos auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen und den USA zur Verfügung zu stellen. Das US-Verteidigungsministerium bezeichnete den Vorschlag Polens als „nicht haltbar”.

Selenski erwähnte die Bedenken der USA und schickte an die Adresse Washingtons hinterher: „Löst das schnell. Schiebt die Verantwortung nicht auf andere, schickt uns Flugzeuge.”

Die US-Regierung hat derweil dem Vorschlag Polens endgültig eine Absage erteilt. Das Vorhaben könnte „zu einer erheblichen russischen Reaktion führen, die die Aussichten auf eine militärische Eskalation mit der Nato erhöhen könnte“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch in Washington.

Man habe daher auch kein Interesse, die Kampfjets in US-Gewahrsam zu haben. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin habe sich aber bei Polen für die Bereitschaft bedankt, nach Wegen zu suchen, die Ukraine zu unterstützen.

Polens Regierungschef sieht Nato am Zug

Die Entscheidung über die Weitergabe polnischer Kampfjets liegt aus Sicht von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki bei der Nato. Trotz der deutlichen Skepsis Washingtons zu diesem Plan sprach der polnische Ministerpräsident erneut davon, dass diese Option innerhalb des transatlantischen Militärbündnisses abgestimmt werden müsse. „Deshalb liegt die Entscheidung in den Händen der Amerikaner, liegt in den Händen der Nato”, sagte Morawiecki laut Übersetzerin nach einem Treffen mit Österreichs Kanzler Karl Nehammer in Wien.

Auch der österreichische Kanzler mahnte in dieser Frage zur Vorsicht. „Das umsichtige Vorgehen der Nato-Staaten und auch der Vereinigten Staaten von Amerika verhindert gerade einen Weltkrieg”, sagte Nehammer.

USA: Polens Vorschlag „nicht haltbar”

Der Vorschlag bringe „schwierige logistische Herausforderungen” mit sich, zudem gebe es angesichts der geopolitischen Dimension „ernsthafte Bedenken”, erklärte Pentagon-Sprecher Kirby gestern Abend in den USA. Eine Top-Diplomatin des Außenministeriums, Victoria Nuland, bezeichnete das zuvor offenbar nicht mit Washington abgestimmte Angebot Polens in einer Anhörung im Senat als „überraschenden Schritt”.

Kirby erklärte, das Pentagon sei nach der polnischen Erklärung im Kontakt mit Warschau. Die Entscheidung, der Ukraine polnische Kampfflugzeuge zu überlassen, sei letztlich eine Sache der polnischen Regierung. Der Vorschlag unterstreiche aber „die Komplexität dieses Themas”, sagte Kirby.

Kanzler Scholz gegen Lieferung der MiG-29

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist gegen die Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau verwies er am Mittwoch in Berlin auf Finanzhilfen, humanitäre Unterstützung und die Lieferung einzelner Waffensysteme. „Und ansonsten ist es aber so, dass wir sehr genau überlegen müssen, was wir konkret tun. Und dazu gehören ganz sicherlich keine Kampfflugzeuge”, sagte Scholz.

Trudeau warnte vor einer Eskalation. Sein Land werde weiter Ausrüstungsgegenstände und Waffen schicken. „Wir müssen Seite an Seite mit unseren Partnern vorgehen und müssen aufpassen, dass wir nicht zur Eskalation beitragen”, sagte er. „Wir wollen den Konflikt deeskalieren und beenden.” Ziel sei es auch, die Ukraine auf alle erdenkliche Weise zu unterstützen.

Was sind MiG-29-Kampfjets?

MiG steht für das Waffensystem „Mikojan-Gurewitsch“ – der damals leistungsfähigste Kampfjet des Warschauer Pakts. Das Moskauer Konstruktionsbüro Mikojan und Gurewitch entwarf das Flugzeug, das einst zu den Spitzentechnologien zählte. Den Erstflug hatte der Kampfjet-Prototyp 1977.

Mit dem Mauerfall 1989 und im Zuge der Auflösung der Nationalen Volksarmee (NVA) übernahm die westdeutsche Bundeswehr nach eigenen Angaben 24 Maschinen des Typs MiG-29 von der DDR.

MiG-29 auch Teil der Nato-Luftwaffe

1991 entschied die Bundesregierung, den Einsitzer-Kampfjet in die Nato-Luftverteidigungsstruktur zur übernehmen. Die Nato gab MiG-29 schließlich den Codenamen „Fulcrum“. Mit Einführung des Flugzeugtyps Eurofighter endete die Ära der MiG-29 schließlich. Im Jahr 2003 übergab Deutschland 22 Jets vertraglich an Polen.

Seit 1977 wurden laut des Magazins Flugrevue mehr als 1600 Exemplare produziert. Russland sei mit rund 250 Maschinen zur Zeit der größte Nutzer.

MiG-29: Geschwindigkeit, Cockpit und weitere Merkmale

Kampfjets vom Typ MiG-29 benötigen eine Startstrecke von 250 bis 300 Metern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 2.3 erreichen die MiG-29 mehr als doppelte Schallgeschwindigkeit. Nach der Übernahme durch die Bundeswehr wurden die MiG-29 aufgerüstet, um westlichen Standards zu entsprechen, etwa durch ein verbessertes Cockpit, berichtet unter Anderem das Magazin Flugrevue. Damit ukrainische Piloten die Jets nutzen können, müssen Nato-Komponenten wie Funkgeräte wohl entfernt werden.

