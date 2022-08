Kanada-Reise „Widersprüchlichkeit der Corona-Politik“ – Regierungsflug ohne Maskenpflicht löst Debatte über Regeln aus

Berlin, Montreal Während der Kanada-Reise von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sorgen Aufnahmen von Bord des Regierungsflugzeugs für Kritik. Habeck sowie zahlreiche Journalisten und Journalistinnen sind darauf ohne Maske zu sehen.

Nach Angaben der Bundesregierung verstößt das aber nicht gegen die Regeln für den Flug mit der Bundeswehr-Luftwaffe: „Auf den Flügen der Luftwaffe gibt es keine Maskenpflicht. Alle Teilnehmer der Reise müssen vor Antritt einen aktuellen negativen PCR-Test vorlegen. Damit ist ein hohes Schutzniveau gewährleistet“, erklärte ein Regierungssprecher auf dpa-Anfrage.

Der Jurist Udo Vetter schrieb hingegen in einem Blog-Beitrag: „Es gibt keine Regelung für den Luftverkehr, welche die Maskenpflicht aufhebt, es sei denn man ist (körperlich) jünger als sechs Jahre oder gesundheitlich beeinträchtigt.“ Ein „Ablasshandel PCR-Test statt Maske“ finde juristisch nicht statt. Das Infektionsschutzgesetz gelte ganz eindeutig auch für die Bundeswehr.

An Bord des Airbus A340 der Luftwaffe waren auf dem Flug von Berlin ins kanadische Montreal am Sonntag mehr als 80 Passagiere, darunter 25 Medienvertreter. Fotos und ein ARD-Video zeigen Wirtschaftsminister Habeck und Journalisten dicht beieinander ohne Mund-Nasen-Schutz. Voraussetzung für die Mitreise war ein negativer PCR-Test, der bei Abflug höchstens 24 Stunden alt sein durfte.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Tino Sorge (CDU), sagte dem Handelsblatt, selten sei die „Widersprüchlichkeit der Corona-Politik“ so greifbar gewesen. „Während die Ampel über die Maskenpflicht verhandelt, hat sie für Regierungsflüge eine Testpflicht etabliert.“

Details zum neuen Infektionsschutzgesetz

Am Mittwoch wollen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) Details des neuen Infektionsschutzgesetzes für den Herbst präsentieren, das auch eine Maskenpflicht in Fliegern vorsieht.

Das neue Infektionsschutzgesetzes soll auch eine Maskenpflicht in Fliegern vorsehen. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Karl Lauterbach und Marco Buschmann

Unionssprecher Sorge sagte: „Die Bilder des Kanada-Fluges werden der Akzeptanz der Maskenpflicht massiv schaden.“ Die Episode zeige auch, dass viele Corona-Regeln Relikte aus einer Zeit seien, in der Infektionsvermeidung ohne Kompromisse das prioritäre Ziel waren. „Das hat sich geändert“, sagte Sorge. „Zwei Jahre später ist es Zeit für einen Übergang zu mehr Normalität und Eigenverantwortung.“ Dazu gehöre auch, bestimmte Vorschriften wieder zurückzufahren.

Auch der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff sprach sich für das Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen aus. Man müsse kein Maskengegner oder FDP-Politiker sein, um zu wissen: „Nach diesen Bildern kann es nicht bei Maskenpflicht in „normalen“ Flugzeugen bleiben“, schrieb Lambsdorff am Dienstag bei Twitter. Er selbst sei auch kein Maskengegner.

Auch die Lufthansa meldete sich in einem Twitter-Thread zu Wort: „Ein negativer PCR Test befreit nicht vom Tragen einer Maske.“ Der frühere Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski kritisierte auf Twitter: „Warum müssen eigentlich alle Fluggäste, die von, nach und in Deutschland fliegen, Maske tragen, aber Marie-Antoinette Habeck nicht?“

