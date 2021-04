Kanzlerkandidaten Bundestagswahl 2021 Wer folgt auf Angela Merkel im Kanzleramt?

Die Kanzlerschaft von Angela Merkel endet 2021. Doch wer wird ihr Nachfolger? Die bisher bekannten Kanzlerkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien im Überblick.

Düsseldorf 2021 endet die Ära von Kanzlerin Angela Merkel. Am 26. September wählen die Bürger bei der Bundestagswahl über das Parlament indirekt eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler. Doch wer Merkels Nachfolge antritt, ist noch völlig offen. Aktuellen Umfragen zufolge sind verschiedene Koalitionen rechnerisch möglich. Demnach haben verschiedene Kanzlerkandidaten Chancen, ins Kanzleramt einzuziehen.

Doch wie entscheiden die Parteien eigentlich, wen sie als Kanzlerkandidat nominieren? Und wer kommt überhaupt infrage? Die Kanzlerkandidaten, Favoriten und Auswahlprozesse zur Bundestagswahl 2021 im Überblick.

CDU/CSU-Kanzlerkandidatur: Armin Laschet

Für CDU und CSU zieht Armin Laschet als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf. (Foto: dpa) CDU-Chef Armin Laschet

Die Union hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2021 nominiert. Montag Nacht stimmte der CDU-Bundesvorstand über die K-Frage ab: 31 Vorstandsmitglieder votierten für den NRW-Ministerpräsidenten und CDU-Chef Laschet. Auf seinen Herausforderer, den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, entfielen neun Stimmen. Söder gab heute Mittag bekannt, dass er die Entscheidung für Laschet akzeptiere. Damit ist Frage nach dem Kanzlerkandidaten der Union beantwortet.

Die Suche nach dem richtigen Kanzlerkandidaten hatte einen Machtkampf in der Union ausgelöst. Söder wurde in vielen Medienberichten als Favorit dargestellt, weil er in Umfragen besser abgeschnitten hat. Das CDU-Präsidium, Bundestagspräsident Wolfang Schäuble und Gesundheitsminister Jens Spahn hatten sich zuvor öffentlich für Laschet ausgesprochen. Söder erhielt Unterstützung von der CSU, dem CDU-Ministerpräsidenten Reiner Haseloff und Tobias Hans.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Grünen-Kanzlerkandidatin: Annalena Baerbock

Die Grünen-Vorsitzende ist Kanzlerkandidatin der Grünen. (Foto: dpa) Annalena Baerbock

Am Montag nominierte die Partei die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin. Das gab der Bundesvorstand der Grünen bekannt. Baerbock könnte also nach Angela Merkel die zweite Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland werden. Zuvor muss der Vorschlag des Parteivorstands noch beim Bundesparteitag vom 11. bis 13. Juni bestätigt werden. Dann wäre Annalena Baerbock auch offiziell die Kanzlerkandidatin der Grünen.

SPD-Kanzlerkandidat: Finanzminister Olaf Scholz

Für die SPD tritt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat an. (Foto: dpa) Finanzminister Olaf Scholz

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat ihren Kanzlerkandidaten bereits vorgestellt: Finanzminister Olaf Scholz. Der frühere Hamburger Oberbürgermeister wurde im Sommer 2020 auf Vorschlag von Präsidium und Parteivorstand der SPD nominiert. Zuvor hatte er sich vergeblich um das Amt des SPD-Parteichefs beworben.

Scholz’ Rolle im Cum-Ex-Steuerskandal und die ungenügende Ausstattung der Bafin im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal brachten ihm zuletzt Kritik ein. Seine Partei steht in den Umfragen bei weniger als 20 Prozent. Dass die SPD als drittstärkste Kraft den Kanzler stellen wird, ist derzeit äußerst unwahrscheinlich.

AfD-Kanzlerkandidatur: Wen nominiert die AfD?

Die AfD hat noch nicht bekannt gegeben, wer als Spitzenkandidat der Partei nominiert wird. Auf dem Bundesparteitag in Dresden verschärfte die AfD ihr Parteiprogramm zur Bundestagswahl. Sie fordert etwa den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Wer diese AfD-Forderungen im Wahlkampf als Spitzenkandidat vertreten wird, muss die Partei noch bestimmen. Fest steht, dass die AfD erneut mit zwei Spitzenkandidaten in den Wahlkampf ziehen will.

Mögliche AfD-Politiker wären die Parteichefs Jörg Meuthen und Tino Chrupalla sowie Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Alice Weidel hat vorerst auf eine Kandidatur verzichtet. Ob Gauland im Alter von 80 Jahren 2021 erneut antritt, ist jedoch fraglich.

FDP-Kanzlerkandidatur: Wer tritt für die FDP an?

Wen die FDP als Kanzlerkandidat nominieren wird, steht noch nicht fest. In Medienberichten gilt aber ein Politiker als haushoher Favorit: FDP-Chef Christian Lindner. Er ist seit 2013 Vorsitzender der Liberalen, führte sie zudem 2017 als Spitzenkandidat zurück in den Bundestag. Lindner ist der bekannteste FDP-Politiker. Es gilt als sicher, dass er erneut als Spitzenkandidat für die FDP antreten wird. Wann die Partei über die Nominierung entscheidet, ist aber noch unklar. Ein mögliches Datum wäre Mitte Mai: Dann ist der nächste digitale FDP-Bundesparteitag.

Linke-Kanzlerkandidatur: Wen nominiert die Linkspartei?

Im Februar 2021 hat die Linkspartei neue Vorsitzende gewählt: Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow. Ob die beiden als Spitzenduo zur Bundestagswahl antreten, ist noch nicht entschieden. Derzeit ist die Linkspartei in drei Landesregierungen vertreten und stellt in Thüringen mit Bodo Ramelow einen Ministerpräsidenten. Aktuellen Umfragen zufolge dürfte die Linkspartei im neu gewählten Bundestag die kleinste Fraktion stellen. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass sie nach der Bundestagswahl an der Regierungsbildung beteiligt sein wird.

Mehr zum Thema: