Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl K-Frage: Wer tritt die Nachfolge von Angela Merkel an?

Angela Merkels Kanzlerschaft endet 2021. Doch wer wird ihre Nachfolge? Die Kanzlerkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien im Überblick.

Düsseldorf 2021 endet die Ära von Kanzlerin Angela Merkel. Am 26. September wählen die Bürger bei der Bundestagswahl eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler. Doch wer Merkels Nachfolge antritt, ist noch völlig offen. Aktuellen Umfragen zufolge sind verschiedene Koalitionen rechnerisch möglich. Zudem hat bisher nur die SPD einen Kanzlerkandidaten nominiert. Alle anderen Parteien verhandeln diese Frage noch.

Grüne und CDU/CSU planen sich bis Pfingsten, also dem 23. Mai, zu entscheiden. Dann sollte feststehen, wer die Kanzlerkandidatur antritt: Armin Laschet oder Markus Söder für die CDU/CSU, Annalena Baerbock oder Robert Habeck für die Grünen.

Doch wie entscheiden die Parteien eigentlich, wen sie als Kanzlerkandidat nominieren? Und wer kommt überhaupt in Frage? Die Kanzlerkandidaten, Favoriten und Auswahlprozesse zur Bundestagswahl 2021 im Überblick.

CDU/CSU-Kanzlerkandidatur: Markus Söder oder Armin Laschet?

Markus Söder und Armin Laschet werden als Favoriten für die Kanzlerkandidatur der Union gehandelt. (Foto: via REUTERS) Ministerpräsidenten unter sich

Bei der Union werden zwei Politiker als mögliche Kanzlerkandidaten gehandelt: CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sowie der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Söder wird in vielen Medienberichten als Favorit dargestellt, weil er über bessere Beliebtheitswerte in Umfragen verfügt.

Laschet wiederum gilt als präferierter Kandidat der CDU-Ministerpräsidenten. Am Montag verkündete das CDU-Präsidium, dass sich die Mehrheit hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet gestellt hat. Am Sonntag erklärten Söder und Laschet erstmals öffentlich ihre Ambitionen, deutscher Regierungschef werden zu wollen. In den kommenden zwei Wochen soll abschließend entschieden werden.

Offen ist aber, wie die Union ihren Kanzlerkandidaten bestimmt. Hierzu gibt es verschiedene Vorschläge. Einige Unions-Abgeordnete forderten jüngst, dass die CDU/CSU-Fraktion über die K-Frage der Union mitentscheiden solle. Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul sagte dem Handelsblatt, er erwarte, dass sich Laschet und Söder zusammensetzen um der Partei anschließend einen Vorschlag zu präsentieren, „hinter dem sich alle versammeln können“. Nur falls sich so keine Lösung finden lasse, müssten andere die Entscheidung treffen - etwa die Bundestagsfraktion.

Grünen-Kanzlerkandidatur: Annalena Baerbock oder Robert Habeck?

Am 19. April wollen die Grünen ihren Vorschlag zur Kanzlerkandidatur bekanntgeben. (Foto: dpa) Die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck

Die Umfragewerte der Grünen steigen. Es wird bereits spekuliert, ob die Partei erstmals die Regierungschefin oder den Regierungschef stellen könnte. Die designierten Kanzlerkandidaten sind die Grünen-Abgeordneten Annalena Baerbock oder Robert Habeck.

Wer von beiden kandidiert wird bald bekannt gegeben. Es heißt, dass der Bundesvorstand am 19. April einen Vorschlag für die Kanzlerkandidatur abgeben wird. Allerdings muss beim Bundesparteitag vom 11. bis 13. Juni die Kanzlerkandidatur der Grünen dann noch von den Mitgliedern bestätigt werden.

SPD-Kanzlerkandidat: Finanzminister Olaf Scholz

Für die SPD tritt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat an. (Foto: dpa) Finanzminister Olaf Scholz

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat ihren Kanzlerkandidaten bereits vorgestellt: Finanzminister Olaf Scholz. Der frühere Hamburger Oberbürgermeister wurde im Sommer 2020 auf Vorschlag von Präsidium und Parteivorstand der SPD nominiert. Zuvor hatte er sich vergeblich um das Amt des SPD-Parteichefs beworben.

Scholz' Rolle im Cum-Ex-Steuerskandal und die ungenügende Ausstattung der Bafin im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal brachten ihm zuletzt Kritik ein. Seine Partei steht in den Umfragen bei weniger als 20 Prozent. Dass die SPD als drittstärkste Kraft den Kanzler stellen wird, ist derzeit äußerst unwahrscheinlich.

AfD-Kanzlerkandidatur: Wen nominiert die AfD?

Die AfD hat noch nicht bekannt gegeben, wer als Spitzenkandidat der Partei nominiert wird. Auf dem Bundesparteitag in Dresden am vergangenen Wochenende verschärfte die AfD ihr Parteiprogramm zur Bundestagswahl. Sie fordert etwa den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Wer diese AfD-Forderungen im Wahlkampf als Spitzenkandidat vertreten wird, muss die Partei noch bestimmen. Fest steht, dass die AfD erneut mit zwei Spitzenkandidaten in den Wahlkampf ziehen will.

Mögliche AfD-Politiker wären die Parteichefs Jörg Meuthen und Tino Chrupalla sowie Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Alice Weidel hat vorerst auf eine Kandidatur verzichtet. Ob Gauland im Alter von 80 Jahren 2021 erneut antritt, ist jedoch fraglich.

FDP-Kanzlerkandidatur: Wer tritt für die FDP an?

Wen die FDP als Kanzlerkandidaten nominieren wird, steht noch nicht fest. In Medienberichten gilt aber ein Politiker als haushoher Favorit: FDP-Chef Christian Lindner. Er ist seit 2013 Vorsitzender der Liberalen, führte sie zudem 2017 als Spitzenkandidat zurück in den Bundestag. Lindner ist der bekannteste FDP-Politiker. Es gilt als sicher, dass er erneut als Spitzenkandidat für die FDP antreten wird. Wann die Partei über die Nominierung entscheidet, ist aber noch unklar. Ein mögliches Datum wäre Mitte Mai: Dann ist der nächste digitale FDP-Bundesparteitag.

Linke-Kanzlerkandidatur: Wen nominiert die Linkspartei?

Im Februar 2021 hat die Linkspartei neue Vorsitzende gewählt: Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow. Ob die beiden als Spitzen-Duo zur Bundestagswahl antreten, ist noch nicht entschieden. Derzeit ist die Linkspartei in drei Landesregierungen vertreten und stellt in Thüringen mit Bodo Ramelow einen Ministerpräsidenten. Aktuellen Umfragen zufolge dürfte die Linkspartei im neu gewählten Bundestag die kleinste Fraktion stellen. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass sie nach der Bundestagswahl an der Regierungsbildung beteiligt sein wird.

