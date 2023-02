Kartellrecht FDP ringt mit Habeck um Paradigmenwechsel in der Wettbewerbspolitik – und mit sich selbst

Die deutschen Wettbewerbshüter sollen so große Macht wie nie zuvor erhalten – mit Markteingriffen bis zur Zerschlagung. Die FDP spaltet die Frage, ob sie das mitmachen kann.

Der grüne Wirtschaftsminister will einen Paradigmenwechsel im Wettbewerbsrecht – seine FDP-Kabinettskollegen sind sich da nicht so sicher. (Foto: Imago Images) Robert Habeck (l.), Christian Lindner, Marco Buschmann

Berlin Der Auslöser heißt ausgerechnet Christian Lindner (FDP). Im Frühsommer 2022, mit dem Start des Tankrabatts, verlangte der Finanzminister nach den Wettbewerbshütern des Bundeskartellamtes. Es sei nun Aufgabe der Behörde, dass die Steuersenkung auf Sprit von den Tankstellen an die Kunden weitergereicht würde, twitterte er.

Der Parteichef dürfte damals kaum geahnt haben, was er auslöste. Erst legte Regierungskollege Robert Habeck (Grüne) einen Gesetzentwurf vor, der nicht weniger als ein Paradigmenwechsel in der Wettbewerbspolitik wäre. Dann blockierten die FDP-Ministerien höchstselbst. Ein Brief treibt die Posse weiter. Und jetzt stärkt ein Ex-FDP-Wirtschaftsminister Habeck den Rücken.

Wie es zu all dem kam? Das Problem beim Tankrabatt: Das Kartellamt hat gar keine Befugnis, auf die Tankstellen einzuwirken. Die Wettbewerbshüter können nur eingreifen, wenn sie illegales Verhalten feststellen, in der Regel geht es dabei um Preisabsprachen.