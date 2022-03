Katharina Dröge Wie die Grünen-Fraktionschefin gegen TTIP und CETA kämpft

Die Grüne muss sich mit zwei alten Fehden herumschlagen: den Handelsabkommen TTIP und Ceta. Ihr neues Amt als Fraktionschefin macht die Sache nicht leichter.

Ihr Wort hat heute nicht nur deshalb bedeutend mehr Gewicht, weil sie an der Spitze der Fraktion steht – vielmehr muss sie auch den Koalitionsfrieden wahren. (Foto: imago images/photothek) Katharina Dröge

Berlin Mit rahmenloser Brille und dunkelgrüner Fleecejacke kam die 31-Jährige damals optisch unauffällig daher. Doch die Worte von Katharina Dröge waren schon immer markig: „Um seriös zu sein, müsse die Regierung anders mit dem Thema umgehen“, erklärte sie beim Verlassen des Bundeswirtschaftsministeriums. Das war im Februar 2016.

Kurz zuvor hatte Dröge als eine der ersten Abgeordneten den neu eingerichteten Leseraum im Ministerium aufgesucht. Über Jahre hatte sie in vorderster Front dafür gestritten, dass sie und andere Oppositionelle Einblick in die Verhandlungen für die „Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft“ bekommen – besser bekannt als TTIP.

Seit 2013 verhandelten die EU und die USA über das Freihandelsabkommen. Drei Jahre später konnte Dröge, damals Sprecherin für Wettbewerbspolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, im Leseraum erstmals einen Blick in die Unterlagen werfen. Allerdings nur für eine begrenzte Zeit und ohne über die Inhalte sprechen zu dürfen, was Dröge in ähnlicher Weise aufbrachte wie die TTIP-Pläne an sich.