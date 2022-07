Kernkraft FDP und CDU kämpfen für längere Atomkraft-Nutzung – scharfe Reaktion aus Umweltministerium

Die Politik ringt darum, wie Deutschland angesichts der Gaskrise durch den Winter kommt. In der Ampel schert die FDP aus und fordert wie die CDU eine Weiternutzung von Atomkraftwerken.

Noch dampft es aus dem Kühlturm des Atomkraftwerks. (Foto: imago stock&people) Atomkraftwerk Isar 2

Berlin Das Bundesumweltministerium (BMUV) hat die Forderung von FDP und CDU nach einer Laufzeitverlängerung der noch Strom liefernden drei Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland scharf zurückgewiesen. „Das BMUV hat mehrfach klargestellt, dass eine Laufzeitverlängerung ohne Abstriche bei der AKW-Sicherheit nicht möglich wäre“, sagte ein Ministeriumssprecher dem Handelsblatt.

Das gelte erst recht in einer unsicheren Zeit wie dieser, in der sogar neue militärische Bedrohungsszenarien für Atomkraftwerke hinzugekommen seien, die früher als undenkbar galten. Allerdings scheine diese Sachlage manche in der politischen Debatte immer weniger zu interessieren. „Aus Sicht des BMUV ist jeder Versuch, AKW-Sicherheit zum politischen Spielball zu machen, bedenklich und inakzeptabel“, betonte der Sprecher.