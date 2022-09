Kernkraft Nach Habecks AKW-Ankündigung: Kommt der Atomausstieg jetzt doch viel später?

Berlin Die Schritte sind klein, doch Robert Habeck bewegt sich. Schloss der Bundeswirtschaftsminister vor einigen Monaten einen Weiterbetrieb der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke (AKW) über das Jahresende hinaus aus, verlegte er kürzlich zwei der drei noch laufenden Meiler in eine Einsatzreserve.

Am Dienstagabend machte Habeck den nächsten Schritt: Er halte es für wahrscheinlich, dass die Reserve auch genutzt werde, die Meiler Isar 2 und Neckarwestheim zumindest für gut vier Monate über den bislang geplanten Zeitpunkt des Atomausstiegs hinaus laufen zu lassen.

Es drängt sich die Frage auf: War das nun der letzte Schritt? Wenn es nach der FDP geht, war er es nicht. Die Liberalen drängen seit Wochen darauf, die AKWs mindestens bis 2024 zu nutzen und dabei auch das niedersächsische Kraftwerk Emsland einzubeziehen.

Das will Habeck weiterhin wie geplant zum Jahresende vom Netz nehmen. Und auch bei Isar 2 und Neckarwestheim soll spätestens Mitte April definitiv Schluss sein, wie er am Dienstag erneut bekräftigte.

Doch die FDP wittert mit dem nächsten Schritt Habecks weitere Möglichkeiten, was den Koalitionskrach mit den Grünen verschärfen dürfte. „Der Weiterbetrieb von zwei Kernkraftwerken ist für einen grünen Minister ein echter Schritt – das verdient Respekt“, verkündete FDP-Parteivize Johannes Vogel kurz nach der Entscheidung des Wirtschaftsministers. „In der aktuellen Energiekrise brauchen wir aber mehr.“

Der FDP-Bundesvorstand hat gerade erst einen Beschluss gefasst, der wie eine Aufforderung an den Koalitionspartner klingt: „Der befristete Weiterbetrieb der drei verbleibenden deutschen Kernkraftwerke bis mindestens 2024 reduziert die Gasverstromung und leistet einen spürbaren Beitrag zur Sicherheit und Bezahlbarkeit der Stromversorgung.“

AKW: Netzstabilität oder Preisentspannung

Bei der Frage nach einem Weiterbetrieb der AKWs bis 2024 geht es nicht bloß um ein Jahr mehr oder weniger. Die geplante viermonatige Verlängerung für Isar 2 und Neckarwestheim wäre bloß ein Streckbetrieb: Die vorhandenen Brennstäbe werden einfach länger genutzt.

Wer die Laufzeit darüber hinaus verlängern will, muss wohl neue Brennstäbe besorgen. Und das werde kaum funktionieren, heißt es im Wirtschaftsministerium. Erstens sei das Angebot an Brennstäben zu gering, weil ein Großteil der Herstellung in russischer Hand liege, die Konkurrenz am restlichen Weltmarkt entsprechend groß und die deutschen Betreiber viel zu spät dran seien.

Wichtiges Argument ist aus Habecks Sicht zudem, dass ein längerer Weiterbetrieb der AKWs überhaupt nicht helfe. Der Wirtschaftsminister argumentiert, dass es beim Streckbetrieb bloß darum gehe, das Stromnetz zu stabilisieren.

Habeck lässt zwei Kernkraftwerke länger am Netz

Deshalb will er auch nur auf die süddeutschen Meiler setzen und nicht auf Emsland. Im Süden gibt es kaum alternative Energieerzeugung, und viel Strom fließt aktuell nach Frankreich ab, weil das Nachbarland große Probleme mit den eigenen Atommeilern hat.

Tatsächlich hat Atomkraft im August nur sieben Prozent zur Stromerzeugung in Deutschland beigetragen. Auch ein längerfristiger Weiterbetrieb würde kaum beim Gassparen helfen, erklärte Habeck am Dienstag.

Die FDP aber findet, dass Habeck den Effekt kleinrede, vor allem mit Blick auf den Strompreis. Der Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke würde „nicht nur physikalisch die Netze stabilisieren, sondern durch mehr Angebot auf den Strombörsen auch ein willkommenes Preissignal senden“, argumentiert FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner regelmäßig.

Wenn die Bundesregierung nun an einem Gaspreis- und Strompreisdeckel arbeitet, dann gehört aus Sicht der Liberalen auch dazu, mit allen Möglichkeiten das Energieangebot zu erhöhen. Möglicherweise wird sich auch die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission, die über einen Gaspreisdeckel berät, dafür aussprechen.

Welche Rolle spielt die Niedersachsen-Wahl?

Die Liberalen wollen mit Blick auf den Strompreis auch einen Weiterbetrieb des AKW Emsland. Einige FDPler halten es für wahrscheinlich, dass das Habecks nächster Schritt sein wird und der Grünen-Politiker nur die Landtagswahlen in Niedersachsen Anfang Oktober abwartet.

Auch Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, sagt: „Es ist zwingend, dass der Weiterbetrieb des Meilers Emsland kurz nach der Landtagswahl in Niedersachsen bekannt gegeben wird.“ Dass das nötig sei, wisse Habeck doch längst, auch wegen der Strompreise.

Für viele Grüne hält das Argument Strompreis aber schon rechtlich nicht. Im Gesetz verankerte Kriterien für die Entscheidung über Atomreaktoren seien nur die Betriebs- und die Versorgungssicherheit, nicht die Strompreise.

Dennoch ist die FDP-Führung gewillt, das Thema weiter voranzutreiben. Über die Erfolgsaussichten gibt es zwar unterschiedliche Einschätzungen. Manche Liberale sagen, das Thema sei für Habeck so heikel, dass man ihm wohl nicht noch mehr werde abverlangen können. Der Grünen-Politiker steht in der eigenen Partei arg unter Druck, schließlich sind die Grünen aus der Anti-Atomkraft-Bewegung hervorgegangen.

Andere FDP-Vertreter halten den Schritt des Wirtschaftsministers von Dienstag erst recht für ein Aufbruchsignal in Richtung der eigenen Forderungen.

