Die neue KfW-Förderung für energieeffiziente Neubauten startet im März. Wer gefördert wird und wie viel Geld es gibt – die wichtigsten Fragen und Antworten.

Häuser, die spezielle Anforderungen an nachhaltiges Bauen erfüllen, bekommen zusätzliche Förderung. (Foto: imago images/blickwinkel) Neubau

Berlin Wie fördert die staatliche Bank KfW künftig den Neubau in Deutschland? Diese Frage treibt die Wirtschaft seit Monaten um. Jetzt hat das Bundesbauministerium die neuen Bedingungen des 750 Millionen Euro schweren Förderprogramms vorgestellt.

Erstmals wird der ganze Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick genommen, vom Bau über die Nutzung bis zum potenziellen Rückbau in ferner Zukunft. „Klimagerechtes Bauen ist heute keine Kann-Entscheidung mehr, sondern ein Muss“, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am Mittag in Berlin. „Wer heute baut wie früher, um Geld zu sparen, schadet dem Klima und seinem Geldbeutel durch horrende Nebenkosten.“ Die Ministerin sagte weiter: „Jeder kann die KfW-geförderte Zinsverbilligung beantragen.“

Das Handelsblatt hatte bereits am Dienstagmorgen berichtet, dass Bauherren ab März Anträge nach den neuen Kriterien stellen können. Die Details waren aber bislang offengeblieben. Nun ist klar, was im neuen Regelwerk steht – das sind die wichtigsten Fragen und Antworten:



Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen